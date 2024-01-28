منصة إكس تستهدف توظيف 100 مشرف محتوى

تعمل شركة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) على توظيف 100 مشرف محتوى لمكتب جديد في أوستن بولاية تكساس سيركز على مكافحة محتوى إساءة معاملة الأطفال، وهو هدف تأمل الشركة في تحقيقه بحلول نهاية العام، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وأعلنت الشركة المملوكة لإيلون ماسك عن "مركز التميز للثقة والسلامة" الجديد قبل جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأميركي في 31 يناير/كانون الثاني، وتدور أعماله حول الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت.

ومن المقرر أن تدلي الرئيس التنفيذي لشركة إكس ليندا ياكارينو بشهادتها إلى جانب الرؤساء التنفيذيين لشركة "ميتا" و"سناب" و"تيك توك" و"ديسكورد".

وقال رئيس العمليات التجارية بشركة إكس جو بيناروش في إشارة إلى مكتب أوستن: "حاليا نحن نبني الفريق"، مضيفا أن هدف ملء المناصب بحلول نهاية العام يعتمد على العثور على المواهب المناسبة، بحسب رويترز.

ومنذ أن استحوذ ماسك على الشركة المعروفة سابقا باسم تويتر في عام 2022، تعرض الملياردير لانتقادات بسبب منشوراته المثيرة للجدل وجهوده لإصلاح سياسات الإشراف على محتوى المنصة.

وفي منشور الجمعة، قالت منصة إكس إنها علقت 12.4 مليون حساب العام الماضي لانتهاك قواعدها ضد الاستغلال الجنسي للأطفال، والتي قالت إنها ارتفعت من 2.3 مليون حساب معلق في عام 2022. وأضافت المنصة أن مركز أوستن الجديد سيساعد الشركة أيضا على محاربة أنواع أخرى من المحتوى الضار.