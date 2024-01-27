شركة "بوكيمون" تحقق في احتمال سرقة لعبة "بال وورلد" لشخصياتها

أعلنت شركة "بوكيمون" الخميس أنها "ستحقق" في احتمال أن يكون أستوديو "بوكيت بير" مبتكر لعبة "بال وورلد" التي بيعت منها ملايين النسخ، استخدم شخصيات بوكيمون من دون موافقتها، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.

و"بال وورلد" التي باتت متاحة منذ الجمعة على وحدات التحكم وأجهزة الحاسوب، هي لعبة مغامرات تتضمن شخصية أفاتار تتطور في عالم تسكنه مخلوقات يشبه بعضها شخصيات "بوكيمون". وثمة شبه كبير بين شخصيتين من "بال وورلد" وشخصية "بيكاتشو" الشهيرة من عالم "بوكيمون".

وقالت شركة "بوكيمون" في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني "سنطلق تحقيقا ونتخذ الإجراءات المناسبة ضد أي انتهاكات للملكية الفكرية تتعلق ببوكيمون".

وكانت "بوكيت بير" أعلنت الأربعاء أنها باعت أكثر من 8 ملايين نسخة من لعبتها في ستة أيام فقط.

وقالت "بوكيمون": "تلقينا شكاوى عدة في شأن لعبة ابتكرها أستوديو آخر وطرحت في يناير/ كانون الثاني"، من دون أن تذكر اسم اللعبة المعنية. وتابعت "لم نمنح الإذن باستخدام حقوق الملكية الفكرية لبوكيمون في هذه اللعبة". ولم ترد "بوكيت بير" بعدما حاولت وكالة فرانس برس التواصل معها.

وكتب المدير العام للشركة تاكورو ميزوبي الاثنين عبر منصة "إكس": "لقد استهدفتنا تعليقات تشهيرية ورصدنا تغريدات تنطوي على تهديدات بالقتل".