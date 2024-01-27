شركة "أوبن إيه آي".. رائدة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

تعتبر شركة أوبن إيه آي شركة تكنولوجية تختص بتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي لصنع مستقبل تقوم به الآلة بمساعدة البشر على أداء المهام الصعبة.. فما هو السر خلف هذه الشركة، وما هو تاريخها ومن خلفها؟

شركة أوبن إيه آي؟

بحسب ويكيبيديا فإن أوبن إيه آي عبارة عن مركز أبحاث ومنظمة وشركة بحثية تأسست عام 2015 تختص بموضوع الذكاء الاصطناعي الذي يعرف على أنه ذكاء الآلات والبرمجيات.

ويعتبر الذكاء الاصطناعي علم من علوم الحاسوب يهتم بتطوير وتعليم الآلة لتنجز المهام ذاتها التي ينجزها البشر، ولتفكر مثلهم وتعالج الأمور بشكل ناجح. والهدف الأول من هذه التكنولوجيا هو حل المشكلات كبداية.

لذلك فإن تعليم الآلات القيام بالمهام المعقدة سيوفر على الإنسان الجهد ويترك له الوقت الكافي للقيام بالمهام الأخرى التي تعجز الآلات عنها، مما يحسن الإنتاج ويقلل زمن العمل للموظفين.

وتعمل شركة أوبن إيه آي على تحقيق هذه الغايات من خلال تطوير هذه الآلات إلى أقصى حد ممكن، بحيث تكون آمنة للاستخدام ومفيدة للبشر دون أن تحل مكانهم بشكل كامل.

هل هي شركة ربحية؟

تتألف شركة أوبن إيه آي من مؤسستين مختلفتين؛ الأولى هي "أوبن إيه آي آي إن سي"، وهي مؤسسة غير ربحية مسجلة في ولاية ديلاوير بالولايات المتحدة. والثانية "أوبن إيه آي غلوبال إل إل سي"، وهي مؤسسة ربحية.

وتحولت أوبن إيه آي إلى شركة ربحية عام 2019 لكن بشكل محدود، وذلك من خلال وضع سقف محدد لأرباح الشركة بحيث لا يدفعها العائد المادي للتخلي عن أهدافها في تطوير ذكاء اصطناعي آمن ومفيد للبشرية. وحصل ذلك عندما قدمت مايكروسوفت استثمارا بلغت قيمته مليار دولار للشركة، وبذلك انقسمت حصة الشركات للملكية بين 49% لشركة مايكروسوفت والمستثمرين الآخرين، و49% لمنظمة أوبن إيه آي.

مؤسسو أوبن إيه آي؟

هناك العديد من المبدعين في مجال التكنولوجيا الذين ساهموا في إعطاء شركة أوبن إيه آي لقب أفضل شركات الذكاء الاصطناعي انتشارا. ولكن الأشخاص الأساسيين الذين عملوا على تأسيس هذه الشركة هم:

وهو مهندس ورجل أعمال كبير، شغل منصب الرئيس التنفيذي في العديد من الشركات العالمية مثل تيسلا المختصة بمجال السيارات الكهربائية، وسبيس إكس لتصنيع الصواريخ والمركبات الفضائية. ويعتبر ماسك من أوائل مؤسسي شركة أوبن إيه آي، وقال في لقاء صحفي إنه هو من اختيار اسم الشركة، كما أنه استثمر ما يقارب 50 مليون دولار في الشركة، ليغادرها في 2018 بسبب اعتراضه على التعاون مع شركة مايكروسوفت.

جريج بروكمان:

من المؤسسين المشاركين الذين كان لهم تأثير كبير في أوبن إيه آي، شارك في تأسيسها وشغل منصب المدير التنفيذي لها مدة من الزمن، ومن ثم قدم استقالته منها بعد يوم من إقالة الشركة للرئيس التنفيذي سام ألتمان احتجاجا على ذلك. وخلال مسيرته المهنية عمل في العديد من الشركات كقائد لفرق تطوير البرمجيات وكان له الدور الأساسي في تحسين الأنظمة التكنولوجية.

إيليا سوتسكيفر:

وهو باحث قوي في مجال الذكاء الاصطناعي ومختص في تطوير البرمجيات وخاصيات التعلم الآلي، كما أنه أحد المؤسسين البارزين في أوبن إيه آي، وشغل فيها منصب مدير الأبحاث.

جون شولمان:

من الشخصيات المؤثرة في مجال المشاريع والأنشطة الأكاديمية، حاصل على الدكتوراه في علوم الحاسوب، وأعماله تختص في الروبوتات وعلم الأعصاب، وقاد فريق التعليم المعزز (RL) وعمل معها على تحسين نماذج اللغة مثل جي بي تي، وبالتالي كان له دور حاسم في مشاريع أوبن إيه آي الرائجة، وأشهرها شات جي بي تي.

فويتشخ زاريمبا:

هو مهندس وعالم حاسوب، بالإضافة إلى عمله في شركات التعليم المعزز وغوغل وأوبن إيه آي، وكان له دور كبير في تطوير الأبحاث الخاصة بالمنظمة.

هو رائد أعمال ومستثمر يعمل في مجال التكنولوجيا وريادة الأعمال والاستثمار، وله أدوار كثيرة في تطوير الشركات التكنولوجية، فكان أحد مؤسسي شركة لوبت، وشغل منصب المدير العام في شركة واي كومبينيتور، وعمل رئيسا تنفيذيا في أوبن إيه آي وأقيل مدة محدودة من منصبه قبل أن يعود إليه بعد احتجاجات من قبل الموظفين والمستثمرين.

أهميتها

تعد شركة أوبن إيه آي شركة غير عامة، وذلك لأنها وبحسب ما تقول أوبن إيه آي ترفض الامتثال للقوانين واللوائح التي تتعلق بالإفصاح عن المعلومات والتقارير المالية، ويظهر ذلك في النقاط التالية:

١- مرونة الأهداف والتوجهات: وهو ما يعني أن الشركة غير ملزمة بالإفصاح عن تفاصيل أعمالها وإستراتيجياتها، مما يجعل مسيرة عملها آمنة بعيدا عن الضغوط المختلفة التي تتعرض لها الشركات الكبيرة التي تستخدم بياناتها في أغراض أخرى مختلفة.

٢- الحرية في الاستثمار: وهو ما يعني حرية العمل على استثمارات طويلة المدى دون أن يكون هدف الشركة الانتهاء السريع من البحوث لدخول السوق ولجمع المال، بل تقوم الشركة بالبحث كما يجب وتضع جهدها فيه، وتقدم الوقت الكافي لإنهاء البحث والوصول إلى أفضل النتائج.

٣- المسار السريع في الأعمال: فبما أن الشركات الخاصة لا تخضع لقوانين وضغوط التقارير المالية كما في الشركات العامة، يتيح لها هذا الأمر العمل في مسار متواصل وسريع لإنتاج أفضل الأبحاث.

أهم الإنجازات

يعد نموذج الذكاء الاصطناعي المسمى "المحول التوليدي المدرب مسبقا" المنتَج الأول للشركة والذي دُرب على عدد هائل من البيانات تخص جميع المجالات بما فيها البرمجة والرياضيات والعلوم والأدب وغيرها، وذلك باستخدام 7000 كتاب في النسخة الأولى من برنامج الدردشة جي بي تي وهي "جي بي تي 1".

وأضيفت 8 ملايين موقع إلكتروني على الـ7000 كتاب في نسخة "جي بي تي 2". أما في "جي بي تي 3″ و"جي بي تي 3.5" فأضيف لها مليار رمز تشمل كلمات ورموز تعبيرية وعلامات ترقيم، وأضيف الكثير على نموذج جي بي تي 4.

ويعمل نموذج جي بي تي من خلال التطبيقات والمنصات المختلفة أبرزها تشات جي بي تي، ولديه موسوعة معلومات هائلة يمكنه أن يجيب من خلالها على أي سؤال يطرحه المستخدم، ويمكنه كذلك أن يحل لك أي معادلة رياضية معقدة، وأن يكتب البرامج باستخدام التعليمات البرمجية المختلفة، وغير ذلك كثير. كما تُستخدم منصة جاسبر وفريز وغيرها هذا النموذج لخلق قاعدة بيانات شاملة.

كما أن لدى الشركة منتجات أخرى مثل:

"دال إي": وهو منصة احترافية لتوليد الصور تعمل بالذكاء الاصطناعي، وأُصدر منها ثلاثة نسخ حتى اليوم.

كوديكس: وهو نموذج لحل المسائل البرمجية يعمل بالذكاء الاصطناعي، وقد دُرب ليعمل باستخدام 12 لغة برمجة، حيث يَستخدم الصيغة المقدمة له من خلال الكتابة أو الصور (باستخدام نماذج جي بي تي ودال إي) لخلق برنامج يستخدم التعليمات البرمجية لتنفيذ وظيفة معينة أو حل مشكلة ما. ولا يوجد كوديكس في منصة منفصلة ومستقلة، بل يُستخدم في مشروع يدعى غيت هب كوبايلوت على منصة غيت هب، ويعمل محرر شيفرات لمساعدة المطورين في كتابة أسطرهم البرمجية بسهولة.

ويسبر: وهو نظام تحويل الكلام المحكي باختلاف اللغات المستخدمة إلى نص باستخدام الذكاء الاصطناعي.

تمثل شركة أوبن إيه آي نموذجا حيويا لمستقبل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على وجه الخصوص، وتعمل على تقديم صورة واضحة لما سيكون عليه مستقبلنا التكنولوجي من خلال الإنجازات التكنولوجية التي حققتها والإبداعات التي تعمل عليها في مجال التكنولوجيا. لذلك، من الضروري البقاء على اطلاع دائم لجميع منتجاتها وإنجازاتها، وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر من الاستفادة من هذه التقنية في أعمالنا أو دراستنا أو حتى هواياتنا اليومية.