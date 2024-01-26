هيئة المنافسة الأميركية تحقق في استثمارات الذكاء الاصطناعي التوليدي

أعلنت هيئة المنافسة الأميركية "إف تي سي" أمس الخميس أنها أطلقت تحقيقا بشأن استثمارات بمليارات الدولارات لمجموعات "مايكروسوفت" و"غوغل" و"أمازون" في شركتي "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" الناشئتين المتخصصتين في الذكاء الاصطناعي التوليدي، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت رئيسة الهيئة لينا خان في بيان: "يتضح أن التكنولوجيا الجديدة يمكن أن تنشئ أسواقا جديدة ومنافسة صحية"، وأضافت: "لكن علينا التنبّه من التكتيكات التي تقلل هذه الفرص".

وسيركز التحقيق على استثمارات كل من مايكروسوفت في شركة أوبن إيه آي الناشئة، وأمازون وغوغل في أنثروبيك المنافسة المباشرة لأوبن إيه آي.

ويفترض أن يتوصل التحقيق إلى معلومات تتعلق بإستراتيجية الشركات، والعواقب المترتبة على إطلاق منتجات جديدة، والتأثير في حصص السوق وفي إتاحة الموارد اللازمة لأنظمة الحاسوب هذه التي تتطلب شرائح إلكترونية متطورة.

وتعليقاً على هذا القرار، قالت ناطقة باسم غوغل: "نأمل أن تعلن أسماء الشركات التي لا تتيح غوغل كلاود أو التي لها تاريخ طويل في تقييد الزبائن وتتبنى النهج نفسه في الخدمات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي".

واعتبرت غوغل أن مايكروسوفت تسعى إلى بناء نظام مغلق وحصري باستخدام نموذج الذكاء الاصطناعي الذي ابتكرته أوبن إيه آي، في حين تتيح منصتها السحابية استخدام نحو 100 نموذج لغوي مختلف.