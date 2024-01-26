تغييرات في خدمات آبل تتماشى مع قانون الأسواق الرقمية الأوروبي

أعلنت شركة "آبل" أمس الخميس أنها ستقوم اعتباراً من مارس/آذار المقبل بتغييرات في نظام التشغيل الخاص بها "آي أو إس" ومتصفح "سافاري" ومتجر تطبيقاتها "آب ستور" في دول الاتحاد الأوروبي، وذلك لتمتثل لقانون الأسواق الرقمية الجديد "ديجيتال ماركتس أكت" الذي سيدخل حيز التنفيذ في الشهر نفسه.

وسيكون بإمكان المطورين عقب إصدار نسخة 17.4 من نظام التشغيل "آي أو إس" على أجهزة "آيفون" و"آي باد"، توفير متاجر تطبيقات بديلة تتولى "آبل" التحقق منها.

ولن تعود الحلول التي وضعتها "آبل" هي خيارات الدفع الوحيدة. وعندما يتصفح المستخدمون "سافاري" للمرة الأولى، سيكون بإمكانهم اختيار متصفح من لائحة تضم محركات تصفح منافسة. وتأتي هذه التغييرات مع طرح أسعار جديدة للمطورين.

وقال نائب رئيس قسم التسويق في "آبل" فيل شيلر: "إن التغييرات التي نعلن عنها اليوم تتماشى مع قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي، مع المساهمة في حماية المستخدمين الأوروبيين من المخاطر المتزايدة على الخصوصية والسلامة".

وستخضع "آبل" وخمس مجموعات رقمية عملاقة أخرى -ألفابت (غوغل) وأمازون، وميتا (فيسبوك)، ومايكروسوفت بالإضافة إلى شركة "بايت دانس" الصينية مالكة "تيك توك"- اعتباراً من 7 مارس/ آذار، لقانون الأسواق الرقمية الجديد الذي يضم قواعد أكثر صرامة لوقف الممارسات المناهضة للمنافسة في الاتحاد الأوروبي.