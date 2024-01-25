غوغل تمول شركات ذكاء اصطناعي إسرائيلية وفلسطينية

قالت شركة غوغل أمس الأربعاء إنها ستضخ ثمانية ملايين دولار لدعم شركات تكنولوجيا إسرائيلية وشركات فلسطينية لحاجة الشركات الصغيرة إلى التمويل خلال الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة بعد عملية طوفان الأقصى، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وأضافت غوغل المملوكة لشركة ألفابت، إنها ستدعم شركات إسرائيلية ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي بأربعة ملايين دولار، وتخصص مبلغا مماثلا لشركات فلسطينية لمساعدتها على مواصلة العمل.

وقالت غوغل في بيان: "في الوضع الحالي، يجد عدد ليس بالقليل من الشركات الناشئة في إسرائيل صعوبة في جمع رأس المال من المستثمرين، وتحتاج سريعا إلى جسر مالي لمواصلة العمل".

وأفادت بأنها عرضت المساعدة لتعظيم احتمالات النجاح لنحو 20 شركة ناشئة في حلول وخدمات الذكاء الاصطناعي، وستقدم قروضا ومنحا إلى 1000 شركة صغيرة فلسطينية بالشراكة مع منظمات غير ربحية محلية وعالمية.

كما ستقدم منح تمويل أولى إلى 50 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا في المناطق الفلسطينية، وتأمل أن تساعد في المجمل في حماية 4500 فرصة عمل وتوفير أخرى جديدة للفلسطينيين.

وتبرعت غوغل أيضا بملايين الدولارات لجهود الطوارئ الإسرائيلية ولدعم الإغاثة الإنسانية المقدمة في غزة.