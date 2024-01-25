الويب اللامركزي.. مستقبل الإنترنت في عصر الانفجار التكنولوجي

شهدت شبكة الإنترنت تطورا سريعا في السنوات الأخيرة، إذ تنتشر تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز والواقع الافتراضي. ومع ذلك فإن واحدة من الاتجاهات الهامة التي تؤثر في مستقبل الإنترنت هو ظهور الويب اللامركزي.

والويب اللامركزي واحد من المفاهيم الأكثر تأثيرا في مستقبل الإنترنت في عصر الابتكار التكنولوجي المتسارع، إذ إنه تحوُّل رئيسي يعِد بتغيير طريقة الاتصال والتفاعل عبر الشبكة العنكبوتية.

ويأتي الويب اللامركزي بصفته ردا على التحديات والقيود التي يفرضها الويب المركزي، إذ يستفيد من تكنولوجيا "البلوك تشين" أو سلسلة الكتل، وغيرها من التقنيات اللامركزية لتحسين الأمان والشفافية والفعالية.

ويقدم الويب اللامركزي للمستخدمين فرصة التفاعل بطريقة أكثر شمولا ولامركزية مقارنة بالويب المركزي الذي يعتمد على وجود جهة وسيطة للتحكم وإدارة البيانات.

ويبشر ذلك بمستقبل مليء بالابتكارات التي تنبثق من قوة المجتمع والتفاعل اللامركزي، إذ يتحول الإنترنت إلى بيئة تشاركية تعتمد على المفاهيم اللامركزية لتحقيق تحول حقيقي في عالم التكنولوجيا.

ما هو الويب اللامركزي؟

يتخلص الويب اللامركزي من التركيز الكبير على المركزية من خلال الاعتماد على تقنيات مبتكرة، مثل البلوك تشين والعقود الذكية لتوزيع البيانات والعمليات عبر شبكة متفرقة من الأجهزة دون الحاجة إلى وجود جهة وسيطة.

ويخزن الويب المركزي -وهو النموذج الحالي للإنترنت- البيانات ضمن خوادم مركزية تسيطر عليها شركات مثل غوغل وأمازون ومايكروسوفت، مما يعني أن هذه الشركات يمكنها الوصول إلى بيانات المستخدمين ومراقبتها وفرض سياساتها عليها.

أما الويب اللامركزي فلا يعتمد على خوادم مركزية، وتُخزَّن البيانات عوضا عن ذلك عبر شبكة من الحواسيب المتصلة بعضها ببعض، مما يجعل من الصعب على أي طرف واحد الوصول إلى البيانات أو التحكم بها.

نشأة الويب اللامركزي

تطور الويب اللامركزي على مدار عدة مراحل، بدءا من ظهور مفهوم الويب الدلالي في أوائل التسعينيات، مرورا بظهور تقنية البلوك تشين في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وصولا إلى ظهور "تطبيقات الويب اللامركزية" في السنوات الأخيرة.

وبدأ الباحثون أوائل التسعينيات بتطوير مفهوم الويب الدلالي الهادف إلى جعل الويب أكثر قابلية للفهم بواسطة الآلات. وكانت الغاية الأساسية من الويب الدلالي إنشاء نظام يمكنه فهم معنى المعلومات الموجودة عبر الويب.

وكان من المفترض أن يساعد الويب الدلالي في حل العديد من التحديات التي تواجه الويب، مثل صعوبة العثور على المعلومات ذات الصلة، وصعوبة مشاركة المعلومات بين التطبيقات المختلفة.

وفي العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ظهر مفهوم تقنية البلوك تشين، وهي تقنية ثورية تسمح بإنشاء سجلات لامركزية آمنة وموثوقة.

وتعتمد تقنية البلوك تشين على شبكة من الحواسيب المترابطة، التي تعمل معا لإنشاء سجل رقمي غير قابل للتغيير. ويخزن هذا السجل في سلسلة من الكتل التي يرتبط بعضها ببعض باستخدام خوارزمية التشفير.

وكانت تقنية البلوك تشين مؤثرة للغاية في تطوير الويب اللامركزي، إذ سمحت بإنشاء تطبيقات لامركزية آمنة وموثوقة.

ويُعتبر الويب اللامركزي جزءا من تطور كبير يتعلق بتكنولوجيا البلوك تشين وفلسفة اللامركزية في التفاعل الرقمي.

ونشر "ساتوشي ناكاموتو" في 2008 ورقة بحثية تحت عنوان "البيتكوين.. نظام نقدي إلكتروني من نظير إلى نظير"، وهي الورقة التي قدمت للمرة الأولى فكرة العملة الرقمية المشفرة باستخدام تقنية البلوك تشين.

وفي 2009، جرى إطلاق البيتكوين، وهي أول عملة مشفرة قائمة على البلوك تشين، وكان إطلاقها بمنزلة لحظة محورية في تاريخ الويب اللامركزي، حيث أظهرت أنه من الممكن إنشاء أنظمة لامركزية آمنة وموثوقة.

وفي السنوات الأخيرة، شهدنا ظهور تطبيقات الويب اللامركزية، وهي تطبيقات تعمل عبر شبكة لامركزية، مثل شبكة البلوك تشين.

ويوجد في الوقت الحالي العديد من المشاريع التي تركز على تطوير تقنيات وتطبيقات الويب اللامركزي.

التقنيات الأساسية للويب اللامركزي

تعتمد التقنيات الأساسية للويب اللامركزي على مفهوم اللامركزية، أي عدم الاعتماد على وسيط، وتتضمن هذه التقنيات ما يلي:

البلوك تشين : وهي تقنية ثورية تسمح بإنشاء سجلات لامركزية آمنة وموثوقة، وتعتمد هذه التقنية على شبكة من الحواسيب المترابطة التي تعمل معا لإنشاء سجل رقمي غير قابل للتغيير.

: وهي تقنية ثورية تسمح بإنشاء سجلات لامركزية آمنة وموثوقة، وتعتمد هذه التقنية على شبكة من الحواسيب المترابطة التي تعمل معا لإنشاء سجل رقمي غير قابل للتغيير. المحافظ اللامركزية : وهي محافظ رقمية تخزن أصول المستخدمين المشفرة، مثل عملة البيتكوين، وتعتمد المحافظ اللامركزية على تقنية البلوك تشين، مما يضمن أمان وخصوصية أصول المستخدمين.

: وهي محافظ رقمية تخزن أصول المستخدمين المشفرة، مثل عملة البيتكوين، وتعتمد المحافظ اللامركزية على تقنية البلوك تشين، مما يضمن أمان وخصوصية أصول المستخدمين. الأسواق اللامركزية : وهي أسواق تسمح للمستخدمين بشراء وبيع السلع والخدمات دون الحاجة إلى وسيط، وتعتمد الأسواق اللامركزية على تقنية البلوك تشين، مما يضمن أمان المعاملات.

: وهي أسواق تسمح للمستخدمين بشراء وبيع السلع والخدمات دون الحاجة إلى وسيط، وتعتمد الأسواق اللامركزية على تقنية البلوك تشين، مما يضمن أمان المعاملات. شبكات التواصل الاجتماعي اللامركزية : وهي شبكات اجتماعية تسمح للمستخدمين بالتواصل مع بعضهم البعض دون الحاجة إلى اعتماد خدمة مركزية، وتعتمد هذه النوعية من الشبكات على تقنية البلوك تشين، مما يضمن خصوصية وأمان بيانات المستخدمين.

: وهي شبكات اجتماعية تسمح للمستخدمين بالتواصل مع بعضهم البعض دون الحاجة إلى اعتماد خدمة مركزية، وتعتمد هذه النوعية من الشبكات على تقنية البلوك تشين، مما يضمن خصوصية وأمان بيانات المستخدمين. المتصفحات اللامركزية : وهي متصفحات تسمح للمستخدمين بتصفح الويب اللامركزي دون الحاجة إلى استخدام متصفح تقليدي.

: وهي متصفحات تسمح للمستخدمين بتصفح الويب اللامركزي دون الحاجة إلى استخدام متصفح تقليدي. التطبيقات اللامركزية : وهي تطبيقات تعمل عبر شبكة لامركزية، مثل شبكة البلوك تشين.

: وهي تطبيقات تعمل عبر شبكة لامركزية، مثل شبكة البلوك تشين. العقود الذكية: وهي برامج تعمل عبر شبكة البلوك تشين، ويمكنها تنفيذ المعاملات تلقائيا دون الحاجة إلى تدخل بشري، وتساعد العقود الذكية في إنشاء تطبيقات لامركزية أكثر أمانا وكفاءة.

مزايا الويب اللامركزي

يتميز الويب اللامركزي بالعديد من المزايا مقارنة بالويب المركزي، بما في ذلك الشفافية في التعاملات والمعاملات، مما يساهم في تقليل الفجوة بين الأطراف المختلفة.

كما يعزز الويب اللامركزي الاستقلالية، وهناك العديد من الأمثلة على ذلك، مثل إنشاء أنظمة الصحافة المستقلة أو المحتوى الإبداعي المستقل، إلى جانب أنظمة الحوكمة اللامركزية.

ويقدم الويب اللامركزي مستويات عالية من الأمان من خلال استخدام تقنيات التشفير والسجلات اللامركزية المتسقة. ويتيح ذلك للمستخدمين السيطرة الكاملة على بياناتهم دون التخلي عن الأمان، ويجعل من الصعب على الحكومات أو الشركات الوصول إلى البيانات المخزنة عبر الويب اللامركزي.

وهناك العديد من الأمثلة على كيفية استخدام الويب اللامركزي لتعزيز الخصوصية والأمان، مثل إنشاء أنظمة لمشاركة الملفات بشكل مجهول، إلى جانب إنشاء أنظمة للدفع الإلكتروني أكثر أمانا.

ولا تخضع التطبيقات والبيانات عبر الويب اللامركزي لرقابة الشركات أو الحكومات، ويمكن استخدام الويب اللامركزي لإنشاء تطبيقات أكثر كفاءة وفعالية، مثل أنظمة التمويل اللامركزي.

ويقدم الويب اللامركزي أسلوبا جديدا لتخزين البيانات يعتمد على الشبكة نفسها، مما يزيد من مقاومة البيانات للتلاعب أو الهجمات السيبرانية.

ويشجع الويب اللامركزي على التعاون والمشاركة بين المستخدمين والمطورين، مما يفتح أفقا واسعا للابتكارات والتطبيقات الجديدة، مثل الأنظمة المالية المعتمدة على العقود الذكية التي تؤدي إلى تبسيط العمليات التجارية وتقليل التكاليف.

الاستخدامات المحتملة للويب اللامركزي

يتيح الويب اللامركزي إنشاء مجموعة متنوعة من الاستخدامات، بما في ذلك:

التمويل اللامركزي (DeFi) : وهي أنظمة مالية لامركزية تستخدم البلوك تشين لتسهيل المعاملات المالية دون الحاجة إلى وسطاء، مثل البنوك.

: وهي أنظمة مالية لامركزية تستخدم البلوك تشين لتسهيل المعاملات المالية دون الحاجة إلى وسطاء، مثل البنوك. الحوكمة اللامركزية (DAO) : وهي منظمات لامركزية تديرها شبكة من الأعضاء بدلا من مجلس إدارة أو سلطة مركزية أخرى.

: وهي منظمات لامركزية تديرها شبكة من الأعضاء بدلا من مجلس إدارة أو سلطة مركزية أخرى. المحتوى الإبداعي اللامركزي : وهو محتوى إبداعي مثل الموسيقى والأفلام والكتب يوزع بشكل لامركزي، مما يلغي الحاجة إلى وسطاء، مثل شركات التسجيلات أو دور النشر، ويؤدي ذلك إلى إنشاء بيئة عادلة للفنانين والجمهور.

: وهو محتوى إبداعي مثل الموسيقى والأفلام والكتب يوزع بشكل لامركزي، مما يلغي الحاجة إلى وسطاء، مثل شركات التسجيلات أو دور النشر، ويؤدي ذلك إلى إنشاء بيئة عادلة للفنانين والجمهور. الصحافة اللامركزية : وهي وسائل إعلام لا تخضع لسيطرة الشركات أو الحكومات وتوزع بشكل لامركزي.

: وهي وسائل إعلام لا تخضع لسيطرة الشركات أو الحكومات وتوزع بشكل لامركزي. التجارة الإلكترونية اللامركزية : وهي العمليات التجارية الإلكترونية التي تجري دون الحاجة إلى وسطاء، مثل شركات التجارة الإلكترونية.

: وهي العمليات التجارية الإلكترونية التي تجري دون الحاجة إلى وسطاء، مثل شركات التجارة الإلكترونية. مشاركة الملفات اللامركزية : وهي أنظمة تسمح للمستخدمين بمشاركة الملفات مع بعضهم البعض دون الحاجة إلى خادم مركزي.

: وهي أنظمة تسمح للمستخدمين بمشاركة الملفات مع بعضهم البعض دون الحاجة إلى خادم مركزي. التعليم المستقل: وهي أنظمة للتعلم الذاتي توفر للطلاب الوصول إلى التعليم دون الحاجة إلى الالتحاق بمؤسسة تعليمية تقليدية، الأمر الذي يجعل التعليم أكثر سهولة وبأسعار معقولة.

التحديات التي تواجه الويب اللامركزي

توجد العديد من التحديات التي تواجه الويب اللامركزي، ويشمل ذلك الانتشار، إذ لا يزال الويب اللامركزي في مرحلة مبكرة من التطوير، ولا يزال عدد المستخدمين محدودا.

كما لا يزال الكثير من الناس غير مدركين للويب اللامركزي وفوائده، إذ يعتقد الكثير من الناس أن الويب اللامركزي معقد أو غير سهل الاستخدام.

وتعاني العديد من التطبيقات والأجهزة من عدم التوافق مع الويب اللامركزي، إذ تعتمد العديد من التطبيقات والأدوات على البنية التحتية المركزية، مثل الخوادم وقواعد البيانات.

كما أن سرعة الوصول إلى البيانات عبر الويب اللامركزي أبطأ من سرعة الوصول إلى البيانات عبر الويب المركزي.

ولا يزال وضع التنظيم القانوني للويب اللامركزي غير واضح، إذ لا يوجد إطار قانوني واضح ينظم الويب اللامركزي.

بالإضافة إلى أن الأمان لا يزال محل جدل، إذ إن الويب اللامركزي عرضة لبعض المخاطر الأمنية، مثل الهجمات السيبرانية، ويمكن للمهاجمين اختراق الشبكات اللامركزية وسرقة البيانات أو المال.

ويعاني الويب اللامركزي أيضا من أنه أقل كفاءة من الويب التقليدي، إذ تتطلب الشبكات اللامركزية كمية كبيرة من الطاقة لتشغيلها.

كما أن تجربة المستخدم لتطبيقات الويب اللامركزية لا تزال أقل سلاسة من تجربة المستخدم لتطبيقات الويب التقليدية، إذ تتطلب تطبيقات الويب اللامركزية معرفة تقنية أكثر من تطبيقات الويب التقليدية.

وتواجه العديد من مشاريع الويب اللامركزي تحديات في التمويل، إذ لا يزال التمويل للويب اللامركزي أقل من التمويل للويب التقليدي.

مستقبل الويب اللامركزي

أصبحت تقنيات الويب اللامركزي -مثل البلوك تشين والعقود الذكية- تشكل أساسا لفهم جديد للإنترنت. وشهدنا تطوير مشاريع متعددة تستخدم مفاهيم الويب اللامركزي، مثل مشاريع الهوية اللامركزية والتخزين اللامركزي والتمويل اللامركزي.

وبدأت الصناعات المختلفة والمؤسسات في التعبير عن اهتمام متزايد بالويب اللامركزي، الذي يعد بمنزلة مفهوم يحمل إمكانيات كبيرة لتحسين الأمان والشفافية وتحقيق التفاعل المباشر بين الأطراف.

ويواصل الويب اللامركزي التطور بخطوات متسارعة معتمدا في ذلك على التطورات في تقنيات البلوك تشين والعقود الذكية وتوسع تبني هذه المفاهيم في مجالات متنوعة.

ويتوقع العديد من الخبراء أن الويب اللامركزي قد يلعب دورا كبيرا في تشكيل مستقبل الإنترنت، وقد يؤدي إلى تغيير الطريقة التي نتفاعل بها مع شبكة الإنترنت، وكيفية استخدامنا لها.

كما قد يساعد في حماية خصوصية المستخدمين وبياناتهم، مع منح المستخدمين المزيد من الاستقلالية في اختيار التطبيقات والبيانات التي يستخدمونها، والمساعدة في إنشاء تطبيقات أكثر كفاءة وفعالية.

شك في أن الويب اللامركزي يمتلك القدرة على تغيير مستقبل الإنترنت، مع أنه لا يزال من السابق لأوانه القول كيف قد يكون تأثيره الفعلي.

ومن المحتمل أن يستمر الويب المركزي والويب اللامركزي في الوجود جنبا إلى جنب في السنوات القادمة، إذ يجد المستخدمون التطبيقات والمزايا التي تناسب احتياجاتهم.