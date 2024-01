"إكس" تطلق ميزة مفاتيح المرور في هواتف آيفون

أعلنت منصة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا) إتاحة ميزة مفاتيح المرور في تطبيق هواتف آيفون من أجل تحسين أمان الحسابات في المنصة، وذلك وفقا لما نشره موقع ذي فيرج.

وقالت المنصة عبر أحد الحسابات الرسمية التابعة لها على المنصة: "نحن متحمسون اليوم لإطلاق مفاتيح المرور كخيار لتسجيل الدخول لمستخدمينا المقيمين في الولايات المتحدة على نظام أي أو أس".

ووفقا للمنصة، سيكون دعم مفاتيح المرور متاحا فقط للمستخدمين في الولايات المتحدة في الوقت الحالي، ولم تكشف المنصة عن موعد طرح تقنية تسجيل الدخول على أندرويد، أو لأنظمة تشغيل سطح المكتب، أو إتاحتها في بلدان أخرى أيضا.

ومنصة إكس هي أحدث شركة تقنية كبرى تقوم بتبني تقنية مفاتيح المرور، حيث انضمت إلى غوغل وباي بال ومايكروسوفت ونينتندو وغيرها في السماح بتسجيل الدخول بدون كلمة مرور.

وأضافت إكس عبر صفحة لها في مركز المساعدة الرسمي أنها تشجع المستخدمين على استخدام الميزة الجديدة؛ لأنها تتيح لهم تجربة تسجيل دخول سلسة، فعند إنهاء إعدادها، يمكنك استخدام مفتاح المرور الخاص لتسجيل الدخول إلى الحساب عبر أجهزة مختلفة دون الحاجة إلى تذكر كلمة المرور المنسية أو إعادة تعيينها.

وتوفر ميزة مفاتيح المرور مستوى أقوى من الأمان للحسابات، لأنها تنشأ على نحو فريد في الجهاز، وهي أقل عرضة للتهديدات الأمنية مثل الهجمات الاحتيالية مقارنة بكلمات المرور التقليدية.

ويمكن إنشاء مفتاح مرور لحساب إكس عبر التطبيق مباشرة بعد تحديثه، وذلك من خلال الذهاب إلى "الإعدادات والخصوصية"، ثم الضغط على "الأمان والوصول إلى الحساب"، ثم اختيار "الأمان"، ثم الضغط على "حماية كلمة المرور الإضافية"، ثم اختيار "مفتاح المرور"، ثم إدخال كلمة المرور، واتباع باقي التعليمات على الشاشة، كما يمكن حذف المفتاح لاحقا من الإعدادات نفسها.

وتخزن مفاتيح المرور في خدمة سلسلة مفاتيح آي كلاود. وللاستفادة منها في التطبيقات والخدمات والمواقع المختلفة يجب أن يعمل هاتف آيفون بنظام التشغيل أي أو إس 16 فما أحدث.

Today we’re excited to launch Passkeys as a login option for our US-based users on iOS!

A passkey is a new, easy to use, and secure way to log in to your account – all from your device. Passkeys are more secure than traditional passwords since they’re individually generated by…

— Safety (@Safety) January 23, 2024