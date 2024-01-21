"أوبن إيه آي" توفر نسخا لكل مستخدِم من روبوت الدردشة

أطلقت شركة تطبيقات الذكاء الاصطناعي أوبن إيه آي منصة لتوفير نسخ مخصصة لكل مستخدم من خدمة محادثة الذكاء الاصطناعي (روبوت الدردشة) التابع لها شات جي بي تي بعد شهور من التأجيل، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية.

وتعتمد المنصة الجديدة التي يطلق عليها "جي بي تي إس" على تكنولوجيا المحادثة الآلية، لكنها متخصصة في أداء مهام محددة.

ووفقا لتقرير الوكالة ستصبح منصة جي بي تي أكثر خبرة في الاستجابة لاحتياجات كل مستخدم على حدة، فتقترح عليه مثلا مسارات مختصرة للوصول إلى وجهته، وتقترح وصفات للمساعدة في حل المسائل الرياضية.

ويمكن للمستخدم دفع قيمة استخدام شات جي بي تي4 عبر خدمة جي بي تي ستور.

وتعتزم أوبن إيه آي المملوكة لإمبراطورية البرمجيات الأميركية مايكروسوفت، شرح كيفية استخدام المطورين لخدمة جي بي تي إس لجني الأرباح في المستقبل من خلالها بنهاية الربع الأول من العام الحالي.

وأعلنت أوبن إيه آي في نوفمبر/تشرين الثاني عن المنصة، وأشارت إلى رغبتها في إطلاقها بسرعة، لكن الأزمة التي تعرضت لها الشركة أدت إلى تأجيل الخطوة.

وكان مجلس المديرين أقال سام ألتمان الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس من منصبه، ثم عاد إلى منصبه من جديد بسبب احتجاجات الموظفين والمستثمرين على إبعاده.

وتقول أوبن إيه آي إن المستخدمين طوروا بالفعل أكثر من 3 ملايين إصدار متخصص من جي بي تي إس، منذ الإعلان عن الخدمة قبل شهرين. ولم يتضح حتى الآن عدد هذه الإصدارات المتاحة بالفعل على المنصة حاليا.