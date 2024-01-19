حواسيب محمولة مبتكرة.. أبرز معروضات سي إيه إس 2024 منها

على الرغم من هيمنة الذكاء الاصطناعي على المعروضات التي ظهرت بمعرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2024 بمدينة لاس فيغاس، فإن المعرض شهد أيضا بعض الاتجاهات الملموسة والتصميمات البارزة الأخرى، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

ومن أهم الأجهزة التي حصلت على تغييرات الحواسيب المحمولة، وفيما يلي نظرة سريعة على أهم الاتجاهات في عالم هذه الحواسيب:

حاسوب محمول يتحول إلى حاسوب لوحي

يعتبر جهاز "لينوفو ثنك بوك بلس جن 5 هايبرد"؛ من أكثر الموديلات إثارة في معرض الإلكترونيات لهذا العام. وكما يوحي اسم الجهاز فإنه يجمع بين حاسوب محمول بشاشة قياس 14 بوصة مزود بنظام مايكروسوفت ويندوز وحاسوب لوحي قياس 14 بوصة بنظام غوغل أندرويد.

ويتناغم الجهازان مع بعضهما البعض، ويمكن استدعاء البيانات المسجلة مثل الصور عن طريق المحرك الهجين، علاوة على أنه يمكن تشغيل وضع الحاسوب اللوحي بنظام أندرويد في بيئة نظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز، كما تدعم الشاشة إدخال البيانات بواسطة قلم إدخال البيانات.

وتتمثل الميزة الأكبر لجهاز لينوفو في إمكانية مواصلة استعمال الحاسوب المحمول بعد خلع الشاشة واستعمالها كحاسوب لوحي؛ حيث يمكن استعمال بقية الحاسوب المحمول عن طريق شاشة خارجية كحاسوب ويندوز. ومن المتوقع طرح جهاز لينوفوالجديد خلال الربع الثاني من عام 2024.

حاسوب محمول ثلاثي الأبعاد بدون نظارة

عبرت شركة أيسر عن إيمانها بفكرة العرض ثلاثي الأبعاد على شاشات الحواسيب المحمولة من خلال كشف النقاب عن الموديل "أسبير 3دي 15 سباشيال لابس إيديشن" خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لجهاز أيسر الجديد على شاشة ثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى وجود كاميراتين على الحافة العلوية للشاشة لتتبع موضع عين المستخدم.

وفي الخلفية يقوم نموذج للذكاء الاصطناعي من أيسر بإنشاء خرائط عميقة للمحتويات ثنائية الأبعاد من البرامج ومقاطع الفيديو، وبعد ذلك يتم إنشاء صورة مزدوجة على الشاشة التي تعمل بدقة 4كي، وبالنسبة للشخص الجالس أمام الحاسوب المحمول فإن هذه الصورة تحاكي التقنية ثلاثية الأبعاد.

دمج زر كوبايلوت

تتضمن باقة التجهيزات التقنية للعديد من أجهزة اللابتوب المزودة بنظام تشغيل ويندوز زر كوبايلوت، والذي يظهر بلوحة المفاتيح بجوار زر المسافة جهة اليمين، ويقوم هذا الزر بتفعيل مساعد الذكاء الاصطناعي الذي يحمل الاسم نفسه.

ويقوم المساعد كوبايلوت بالإجابة على الاستفسارات وإكمال المهام عن طريق الذكاء الاصطناعي مثل شات جي بي تي. وأعلنت شركة مايكروسوفت أنه ضُمّن المساعد كوبايلوت في حزمة البرامج المكتبية مايكروسوفت أوفيس 365 ومحرك البحث بنغ.

خفة الوزن

لم تعد أجهزة الحاسوب المحمولة فائقة الأداء والمخصصة للألعاب كبيرة الحجم أو ثقيلة الوزن؛ فقد قدمت شركة آسوس جهازها "روغ زيفريس جي 14" لسحب البساط من موديل "ريزر بلايد 14". ويأتي جهاز آسوس في جسم من الألومنيوم ويزخر بشاشة قياس 14 بوصة وينبض بداخله معالج رايزن 9 من "إيه إم دي"، وبطاقة رسوميات "جي فورس آر تي أكس 4070″، ويبلغ وزنه 1.5 كلغ ولا يتعدى سُمكه 1.59 سم.

وعلى الرغم من أن الحاسوب يبدو كجهاز صغير مخصص للأعمال، فإنه يتضمن شريط ليد في الغطاء يمكن استعماله لإنشاء مختلف التأثيرات. وتوفر شركة آسوس الجهاز "زيفيريس جي 16" بشاشة قياس 16 بوصة ومعالجات أقوى وبطاقة رسوميات "جي فورس آر تي أكس 4090" لتلبية متطلبات عشاق الألعاب الذين يرغبون في شاشات أكبر ومعالجات أكثر قوة.

حاسوب محمول بشاشتين

قدمت شركة آسوس الحاسوب المحمول زنبوك ديو في السابق بشاشة ثانية فوق لوحة المفاتيح، ولكن الشركة التايوانية قامت بإعادة تصميم موديل العام الحالي 2024 من جهاز زنبوك ديو، وقدمت نموذجا يشبه جهاز لينوفو يوغا بوك بشاشة قياس 13 بوصة، ويأتي مزودا بشاشتين أوليد بنفس الحجم.

وعلى غرار الحواسيب المحمولة الأخرى، فإن هناك شاشة في الغطاء وشاشة أخرى في المكان المفترض أن يكون به لوحة المفاتيح، ويمكن فتح الشاشتين بشكل أفقي أو نصبهما بشكل رأسي بواسطة حامل قابل للطي، أو وضعهما بشكل مسطح.

وإذا رغب المستخدم في استعمال الحاسوب المحمول بشكل تقليدي فيمكنه إظهار لوحة المفاتيح على الشاشة الثانية واستعمال جهاز زنبوك ديو مثل أي حاسوب محمول تقليدي؛ حيث إنه يتمتع بمعالجات إنتل وذاكرة وصول عشوائي بسعة تصل إلى 32 غيغابايتا.