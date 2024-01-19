آبل تفرض شروطا لشراء نظارتها "فيجن برو"

حددت شركة آبل مجموعة من الشروط يجب توفرها في المستخدم الأميركي الذي يرغب في تقديم طلب شراء سابق لنظارتها الذكية فيجن برو عند فتح باب تسجيل الطلبات خلال هذا اليوم 19 يناير/كانون الثاني.

وذكر موقع ماك رومرز أن الشروط تشمل امتلاك المستخدم هاتف آيفون أو جهاز آيباد مزود بمزية بصمة الوجه، وإلزامه بإجراء مسح رقمي لوجهه في صورة بصمة ثلاثية الأبعاد من خلال تطبيق متجر آبل الرسمي للتطبيقات.

وتعتمد عملية إجراء مسح بصمة الوجه على الكاميرا الأمامية لهواتف آيفون وأجهزة آيباد عبر تطبيق آب ستور، ويساعد هذا الشرط شركة آبل في تحديد مقاس رأس المستخدم ووجهه كي تزوده بمقاسات مناسبة لأحزمة تثبيت النظارة على الرأس وأجزاء تثبيتها على الوجه.

كما اشترطت آبل تحديث تطبيق "آب ستور" إلى أحدث إصدار، والذي أُطلق في يوم 11 يناير/كانون الثاني الجاري، إذ تتوفر فيه مزية مسح بصمة الوجه الثلاثية الأبعاد.

وبالإضافة إلى ذلك طلبت آبل من عملائها الراغبين في شراء نظارتها فيجين برو، إجراء اختبار نظر حديث إذا كانوا يرغبون في تزويد نظارتهم بعدسات لتصحيح عيوب الإبصار. وأوضحت في رسالة بريدية أرسلتها إلى عملائها في الولايات المتحدة، أنها لن تتمكن من تقديم عدسات تصحيح عيوب الإبصار لجميع المقاسات.

وتواجه شركة آبل واحدا من أصعب التحديات التسويقية في تاريخها، وهو إقناع العملاء بشراء نظارتها الذكية بسعر يبلغ 3499 دولارا مع عمر بطارية محدود، وتصميم ضخم وعدم وجود تطبيقات تعمل معها بعد.