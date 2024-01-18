هواتف سامسونغ غالاكسي إس 24 الجديدة.. الميزات والأسعار

صدرت أخيرا سلسلة هواتف سامسونغ غالاكسي إس 24، وهي السلسلة التي تدعمها سامسونغ بالذكاء الاصطناعي من غوغل في محاولة منهما للسيطرة على عالم الهواتف الذكية من جديد.

وكان مؤتمر سامسونغ غالاكسي أنبيكد 2024 مساء أمس الأربعاء مليئا بالإعلانات التي كانت التسريبات توقعت معظمها، سواء من ناحية المواصفات أو التصميم أو التغييرات في الهواتف، خاصة ما يرتبط بالذكاء الاصطناعي الذي تدعمه هواتف سامسونغ في العام الجديد، والذي يعتبر أحد أبرز المواضيع التي تمت مناقشتها في المؤتمر.

مواصفات استثنائية

أطلقت سامسونغ أقوى هواتفها هذا العام، وهي سلسلة هواتف سامسونغ غالاكسي إس 24. وكعادتها وضعت سامسونغ أقوى ما يمكنها في هواتفها الجديدة، فمن أقوى معالج يدعم الذكاء الاصطناعي والألعاب، إلى كاميرات وشاشة جديدة، مرورا بميزات خاصة للذكاء الاصطناعي الذي كان أبرز ما أعلنته سامسونغ هذا العام.

والسؤال الأبرز: ما هو المميز في هواتفها الجديدة؟

ولنستعرض المواصفات والأسعار الخاصة لهواتف سامسونغ الجديدة التي كانت نجم حفل مؤتمر سامسونغ بشكل تفصيلي:

سامسونغ غالاكسي إس 24

الشاشة: فقد حصلت هواتف سامسونغ غالاكسي إس 24 على شاشة داينمك إل تي بي أو أومليد 2 أكس بمعدل تحديث 120 إتش زد، وسطوع يصل إلى 2600 نيتس، ودعم الجودة +أتش دي آر 10، وبدقة 1080×2340، وحجم 6.2 بوصات، كما أنها محمية بطبقة حماية من الخدش من نوع كورنينغ غوريلا غلاس 3.

فقد حصلت هواتف سامسونغ غالاكسي إس 24 على شاشة داينمك إل تي بي أو أومليد 2 أكس بمعدل تحديث 120 إتش زد، وسطوع يصل إلى 2600 نيتس، ودعم الجودة +أتش دي آر 10، وبدقة 1080×2340، وحجم 6.2 بوصات، كما أنها محمية بطبقة حماية من الخدش من نوع كورنينغ غوريلا غلاس 3. المعالج : ففي داخل هاتف غالاكسي إس 24 ينبض معالج من طراز كوالكوم سنابدراغون 8 الجيل 3 في السوق الأميركي والكندي، ومعالج سامسونغ إكسينوس 2400 في السوق العالمية.

: ففي داخل هاتف غالاكسي إس 24 ينبض معالج من طراز كوالكوم سنابدراغون 8 الجيل 3 في السوق الأميركي والكندي، ومعالج سامسونغ إكسينوس 2400 في السوق العالمية. الذاكرة: يتمتع هاتف غالاكسي إس 24 بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايتات مع خيارات ذاكرة تخزين 128 غيغابايتا أو 256 غيغابايتا أو 512 غيغابايتا.

يتمتع هاتف غالاكسي إس 24 بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايتات مع خيارات ذاكرة تخزين 128 غيغابايتا أو 256 غيغابايتا أو 512 غيغابايتا. الكاميرات: هناك ثلاث كاميرات خلفية؛ الأولى الأساسية تأتي بدقة 50 ميغابكسلا وفتحة عدسة إف/1.8، أما الثانية فتأتي تيلي فوتو بدقة 10 ميغابايتات وفتحة عدسة إف/2.4، والثالثة ألترا وايد بدقة 12ميغابايتا وفتحة عدسة إف/2.2. وهناك كاميرا أمامية وحيدة بدقة 12 ميغابايتا وفتحة عدسة إف/2.2.

هناك ثلاث كاميرات خلفية؛ الأولى الأساسية تأتي بدقة 50 ميغابكسلا وفتحة عدسة إف/1.8، أما الثانية فتأتي تيلي فوتو بدقة 10 ميغابايتات وفتحة عدسة إف/2.4، والثالثة ألترا وايد بدقة 12ميغابايتا وفتحة عدسة إف/2.2. وهناك كاميرا أمامية وحيدة بدقة 12 ميغابايتا وفتحة عدسة إف/2.2. البطارية: فهواتف غالاكسي إس 24 العادية تملك بطارية بسعة 4000 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقدرة 25 واطا، والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 15 واطا.

فهواتف غالاكسي إس 24 العادية تملك بطارية بسعة 4000 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقدرة 25 واطا، والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 15 واطا. نظام التشغيل: ويعمل بداخل هواتف سامسونغ غالاكسي إس 24 نظام أندرويد 14، وبواجهة ون يو أي 6.1.

سامسونغ غالاكسي إس 24 بلس

الشاشة: حصلت هواتف سامسونغ غالاكسي إس 24 بلس على شاشة داينمك إل تي بي أو أومليد 2 أكس بمعدل تحديث 120 هيرتزا وسطوع يصل إلى 2600 نتس ودعم الجودة +إتش دي آر 10 وبدقة 1440×3088 وحجم 6.7 بوصات، كما أنها محمية بطبقة حماية من الخدش من نوع كورنينغ غوريلا غلاس 3.

حصلت هواتف سامسونغ غالاكسي إس 24 بلس على شاشة داينمك إل تي بي أو أومليد 2 أكس بمعدل تحديث 120 هيرتزا وسطوع يصل إلى 2600 نتس ودعم الجودة +إتش دي آر 10 وبدقة 1440×3088 وحجم 6.7 بوصات، كما أنها محمية بطبقة حماية من الخدش من نوع كورنينغ غوريلا غلاس 3. المعالج: ينبض داخل هاتف غالاكسي إس 24 بلس معالج من طراز كوالكوم سنابدراغون 8 الجيل 3 في السوق الأميركي والكندي، ومعالج سامسونغ إكسينوس 2400 في السوق العالمية.

ينبض داخل هاتف غالاكسي إس 24 بلس معالج من طراز كوالكوم سنابدراغون 8 الجيل 3 في السوق الأميركي والكندي، ومعالج سامسونغ إكسينوس 2400 في السوق العالمية. الذاكرة: يتمتع هاتف غالاكسي إس 24 بلس بذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 غيغابايتا مع خيارات ذاكرة تخزين 256 غيغابايتا أو 512 غيغابايتا.

يتمتع هاتف غالاكسي إس 24 بلس بذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 غيغابايتا مع خيارات ذاكرة تخزين 256 غيغابايتا أو 512 غيغابايتا. الكاميرات: هناك ثلاث كاميرات خلفية؛ الأولى وهي الأساسية تأتي بدقة 50 ميغابكسلا وفتحة عدسة إف/1.8، أما الثانية فتأتي تيلي فوتو بدقة 10 ميغابايتات وفتحة عدسة إف/2.4، والثالثة ألترا وايد بدقة 12ميغابايتا وفتحة عدسة إف/2.2. وهناك كاميرا أمامية وحيدة بدقة 12 ميغابايتا وفتحة عدسة إف/2.2.

هناك ثلاث كاميرات خلفية؛ الأولى وهي الأساسية تأتي بدقة 50 ميغابكسلا وفتحة عدسة إف/1.8، أما الثانية فتأتي تيلي فوتو بدقة 10 ميغابايتات وفتحة عدسة إف/2.4، والثالثة ألترا وايد بدقة 12ميغابايتا وفتحة عدسة إف/2.2. وهناك كاميرا أمامية وحيدة بدقة 12 ميغابايتا وفتحة عدسة إف/2.2. البطارية: تملك هواتف غالاكسي إس 24 بلس العادية بطارية بسعة 4900 ميلي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقدرة 45 واطا والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 15واطا.

تملك هواتف غالاكسي إس 24 بلس العادية بطارية بسعة 4900 ميلي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقدرة 45 واطا والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 15واطا. نظام التشغيل: ويعمل بداخل هواتف سامسونغ غالاكسي إس 24 بلس نظام أندرويد 14، وبواجهة ون يو أي 6.1.

سامسونغ غالاكسي إس 24 ألترا

الشاشة: حصلت هواتف سامسونغ غالاكسي إس 24 ألترا على شاشة داينمك إل تي بي أو أومليد 2 أكس بمعدل تحديث 120 هيرتزا وسطوع يصل إلى 2600 نتس ودعم الجودة +إتش دي آر 10 وبدقة 1440×3088 وحجم 6.7 بوصات، كما أنها محمية بطبقة حماية من الخدش من نوع كورنينغ غوريلا غلاس 3.

حصلت هواتف سامسونغ غالاكسي إس 24 ألترا على شاشة داينمك إل تي بي أو أومليد 2 أكس بمعدل تحديث 120 هيرتزا وسطوع يصل إلى 2600 نتس ودعم الجودة +إتش دي آر 10 وبدقة 1440×3088 وحجم 6.7 بوصات، كما أنها محمية بطبقة حماية من الخدش من نوع كورنينغ غوريلا غلاس 3. المعالج: ينبض داخل هاتف غالاكسي إس 24 ألترا معالج من طراز كوالكوم سنابدراغون 8 الجيل 3.

ينبض داخل هاتف غالاكسي إس 24 ألترا معالج من طراز كوالكوم سنابدراغون 8 الجيل 3. الذاكرة: يتمتع هاتف غالاكسي إس 24 ألترا بذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 غيغابايتا مع خيارات ذاكرة تخزين بسعة 256 غيغابايتا أو 512 غيغابايتا و 1 تيرابايت.

يتمتع هاتف غالاكسي إس 24 ألترا بذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 غيغابايتا مع خيارات ذاكرة تخزين بسعة 256 غيغابايتا أو 512 غيغابايتا و 1 تيرابايت. الكاميرات: هناك أربع كاميرات خلفية في سامسونغ غالاكسي إس 24 ألترا؛ الأولى وهي الأساسية تأتي بدقة 200 ميغابكسل وفتحة عدسة إف/1.7، والثانية بيرسكوب تيلي فوتو بدقة 50 ميغابايتا، والثالثة تيلي فوتو بدقة 10 ميغابايتات وفتحة عدسة إف/2.4، أما الرابعة فتأتي ألترا وايد بدقة 12ميغابايتا وفتحة عدسة إف/2.2. وهناك كاميرا أمامية وحيدة بدقة 12 ميغابايتا وفتحة عدسة إف/2.2.

هناك أربع كاميرات خلفية في سامسونغ غالاكسي إس 24 ألترا؛ الأولى وهي الأساسية تأتي بدقة 200 ميغابكسل وفتحة عدسة إف/1.7، والثانية بيرسكوب تيلي فوتو بدقة 50 ميغابايتا، والثالثة تيلي فوتو بدقة 10 ميغابايتات وفتحة عدسة إف/2.4، أما الرابعة فتأتي ألترا وايد بدقة 12ميغابايتا وفتحة عدسة إف/2.2. وهناك كاميرا أمامية وحيدة بدقة 12 ميغابايتا وفتحة عدسة إف/2.2. البطارية: تملك هواتف غالاكسي إس 24 ألترا بطارية بسعة 5000 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقدرة 45 واطا، والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 15واطا.

تملك هواتف غالاكسي إس 24 ألترا بطارية بسعة 5000 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقدرة 45 واطا، والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 15واطا. نظام التشغيل: ويعمل بداخل هواتف سامسونغ غالاكسي إس 24 ألترا نظام أندرويد 14 وبواجهة ون يو أي 6.1.

الأسعار

الملاحظ أن أسعار هواتف سامسونغ الجديدة هذا العام أعلى من العام الماضي، فالنسخة العادية من الهاتف تبدأ بسعر 800 دولار أميركي، وهذا لأقل نسخة، ومن ثم يرتفع السعر مع النسخ الأعلى، وهو سعر مرتفع بعض الشيء.

أما غالاكسي إس 24 بلس فتبدأ من 1000 دولار أميركي لأقل نسخة، وهو أعلى من سعر العام الماضي، لكنه ليس سعرا سيئا خاصة مع الوصول لأعلى نسخة والتي لن تصل لسعر ألترا، فنسخة ألترا تبدأ من 1300 دولار أميركي، وهو أعلى من سعر العام الماضي وبفارق واضح، وذلك يعود إلى التيتانيوم المستعمل في الهاتف.