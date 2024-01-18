سامسونغ تبدأ العام الجديد بسلسلة هواتف غلاكسي إس24 المدعومة بالذكاء الاصطناعي

انتهى مؤتمر شركة سامسونغ الأول في عام 2024 الذي أطلقت عليه اسم "غلاكسي أنباكد" (Galaxy Unpacked) والمخصص لهواتف سلسلة غلاكسي إس24 (S24) والتقنيات المتعلقة بها.

هواتف مع مترجم حي

وعرضت سامسونغ ميزة الترجمة المباشرة للمكالمات، وهي أولى مزايا الذكاء الاصطناعي الموجودة على غلاكسي إس24، وتدعم الميزة حاليا 13 لغة على أن تقوم بإضافة لغات أخرى في المستقبل.

وستمكنك سلسلة غلاكسي إس24 من التواصل بسلاسة مع أي لغة أخرى في التطبيقات والمكالمات وكل مكان حتى من خلال لوحة مفاتيح سامسونغ.

الذكاء الاصطناعي من غوغل

أجهزة غلاكسي إس24 مدعومة من قبل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي جيميني (Gemini) من شركة غوغل حيث يقوم بالعديد من المهام التي يمكن أن توفر الوقت والجهد على المستخدمين.

فعلى سبيل المثال، يمكن الاستعانة بجيميني ليقوم بإنشاء "ملصقات (stickers) من صور موجودة دون الحاجة لتطبيق آخر، كما يمكنه أن يرتب أي ملاحظات صوتية أو نصية في اجتماع عمل على شكل نقاط ويكتب رسائل بأشكال متعددة ويرسل ملاحظات العمل لفريق العمل.

وبحسب التصريحات خلال المؤتمر يبدو أن الشراكة بين سامسونغ وغوغل مستمرة لابتكار أفضل المنتجات لمستخدمي هواتف سامسونغ بحسب مداخلة رئيس نظام أندرويد خلال المؤتمر.

وتحدث المسؤول عن تطوير نظام أندرويد من غوغل عن إدخال الذكاء الاصطناعي في عمليات البحث لاكتشاف الصور المزيفة أو المعدلة بالذكاء الاصطناعي حيث يعطيك تاريخَ أول تواجد لها في محرك البحث.

"دائرة البحث" الميزة الأكثر إثارة

وعرضت الشركة الكورية الجنوبية ميزة "دائرة البحث" الجديدة في غلاكسي إس24، وهي عبارة عن طريقة بحث سريعة وسهلة باستخدام الذكاء الاصطناعي حيث يمكن للمستخدم أن يرسم دائرة على أي عنصر في صورة ما ليقوم النظام المدعوم من الذكاء الاصطناعي بالبحث عنها مباشرة.

وتقول غوغل إن ميزة "دائرة البحث" ستكون حصرية على أجهزة أندرويد.

أما بخصوص معالجة بيانات الذكاء الاصطناعي على الأجهزة فتقول سامسونغ إنها ستكون آمنة ومشفرة على الجهاز وعلى الإنترنت ببروتوكول "من النهاية للنهاية" (End-To-End).

كاميرات ذكية

وتبنت سامسونغ قدرات الذكاء الاصطناعي في كافة الميزات التي تقدمها في سلسلة غلاكسي إس24 ومن ضمنها الكاميرات التي تقوم بتحليل كل أجزاء الصور التي تصورها.

وتقول الشركة إن كاميرات هواتف غلاكسي إس24 متوافقة تماما مع تطبيقي إنستغرام وسناب شات كأول جهاز يدعم جودة إتش دي آر (HDR) للصور والفيديو على إنستغرام.

وعرضت كذلك ميزة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتغيير موقع الأشياء في الصور في حالة أراد المستخدم ذلك.

تقنيات وميزات أخرى

كما أعلنت سامسونغ عن توافق ميزة المشاركة السريعة " كويك شير" مع جميع هواتف أندرويد.

وتقول الشركة الكورية إن أداء المعالج في الجهاز ومعالج الرسوميات وغرفة التبريد هي الأكبر في تاريخ أجهزة غلاكسي مما يجعل هواتف غلاكسي الجديدة افضل أجهزة ألعاب لحد الآن، على حد تعبيرها.

وسيتمتع هاتف غلاكسي إس24 ألترا بميزة جديدة خاصة لشاشته حيث إنها تستخدم نوع حماية جديدا اسمه غوريلا غلاس آرمور بلس، كما أن البطاريات في الأجهزة الجديدة حصلت على ترقيات لإطالة أعمارها.

ومن ضمن الميزات الأخرى التي عرضتها سامسونغ خلال المؤتمر برنامج "سامسونغ هيلث" الذي تقول إنه يمكنه أن يغير نظرتنا تجاه تطبيقات الصحة حيث يمكنه مراقبة أهم 3 أنشطة لصحة الإنسان وهي النوم والنشاط الجسدي ومعدل ضربات القلب.

أسعار هواتف سامسونغ الجديدة

وأكدت سامسونغ أن هواتف سلسلة غلاكسي إس24 ستكون متاحة بشكل رسمي ابتداء من يوم 18 يناير/كانون الثاني، أما بالنسبة للأسعار فستكون على النحو التالي:

سعر سامسونغ غلاكسي إس24 ألترا سيبدأ من 1299 دولارا، أما هاتف سامسونغ غلاكسي إس24 بلس فسيبدأ من 999 دولارا لأقل نسخة، في حين سيبدأ سعر هواتف سامسونغ غلاكسي إس24 العادية من 799 دولارا.

ختمتها بالتشويق للمنتج الجديد

وختمت سامسونغ مؤتمرها بالتأكيد على قدوم الخاتم الذكي غلاكسي رينغ (Galaxy Ring) قريبا.