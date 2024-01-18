"آبل" تنتزع صدارة مبيعات الهواتف الذكية عام 2023 من سامسونغ

تفوقت شركة التكنولوجيا الأميركية الشهيرة "آبل" على منافستها الكورية الجنوبية "سامسونغ" في مبيعات الهواتف الذكية عام 2023، وفقا لشركة الأبحاث المتخصصة "آي دي سي" التي رأت في ذلك "تحولا في السلطة في قمة أكبر سوق للإلكترونيات الاستهلاكية" بحسب تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأشار خبراء "آي دي سي" إلى أن "المرة الأخيرة التي احتلت فيها شركة أخرى غير سامسونغ المركز الأول في سوق الهواتف الذكية كانت عام 2010".

وباعت هذه الشركة الأميركية التي مقرها كاليفورنيا أكثر من 234 مليون جهاز "آيفون" العام الفائت، مما جعل حصتها من السوق العالمية 20.1%.

وتحدثت نبيلة بوبال مديرة الأبحاث في "آي دي سي" عن استحواذ "آبل" للمرة الأولى على الحصة الأكبر من هذه السوق، وأنها "الوحيدة من الشركات التي احتلت المراكز الثلاثة الأولى محققة نموا سنويا إيجابيا" بنسبة 3.7%.

ورأت أن "آبل" حققت هذا الإنجاز رغم مواجهتها "تحديات تنظيمية متزايدة ومنافسة متجددة من شركة هواوي بالصين التي تعد أكبر أسواقها".

واعتبرت أن "نجاح آبل المتواصل يعود بدرجة كبيرة إلى الاتجاه المتزايد نحو الأجهزة العالية النوعية التي باتت تمثل أكثر من 20% من السوق، وكثافة عروض استبدال الهواتف القديمة، وخطط التمويل من دون فوائد".

وحلت "سامسونغ" ثانية، إذ بلغت مبيعات أجهزتها أكثر من 226 مليونا، أي بتراجع 13.6% مما جعل حصتها من السوق 19.4%.

ومن المقرر أن تعلن الشركة الكورية الجنوبية العملاقة، في سان خوسيه بمنطقة سيليكون فالي الأميركية، عن هواتف ذكية جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي، وهو موضوع نادرا ما تتناوله "آبل" خلال مؤتمراتها رغم الاهتمام الكبير بهذه التقنيات.

وقال راين ريث نائب رئيس القسم المخصص لسوق الذكاء الاصطناعي في "آي دي سي" إن التنافس في هذه السوق على أشدّه.

ويأتي تصدر "آبل" في سياق انخفاض المبيعات العالمية للهواتف الذكية بنسبة 3.2% عام 2023، لتبلغ 1.17 مليار جهاز، وهو "أدنى حجم سنوي خلال عقد، ويرجع ذلك إلى حد كبير للصعوبات الناجمة عن وضع الاقتصاد الكلي" بحسب ما قالت "آي دي سي".

غير أن هذه الشركة توقعت تسجيل انتعاش سنة 2024، إذ بلغ النمو 8.5%، على أساس سنوي بالربع الأخير من عام 2023.