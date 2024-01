إيلون ماسك يريد السيطرة على تسلا لإطلاق العنان لأفكاره الجديدة

قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وسبيس إكس، والذي يمتلك أيضا شبكة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا)، إنه يريد حوالي 25٪ من قوة السيطرة على عمليات التصويت على أعماله المتعلقة بالسيارات الكهربائية، بحسب تقرير نشره موقع سي إن بي سي.

ويمتلك ماسك بالفعل نحو 13٪ من أسهم تسلا، وهو ما يقترب من 411 مليون سهم من أسهم الشركة القائمة البالغ عددها 3.19 مليارات سهم، كما ورد في أحدث تقرير مالي للشركة للربع الثالث من عام 2023.

وتعتبر هذه الحصة كبيرة، خاصة بالنظر إلى أن ماسك باع ما قيمته عشرات التريليونات من الدولارات من أسهمه في تيسلا عام 2022 لتمويل عملية الاستحواذ على تويتر بصفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار. ويميل ماسك الآن للعودة لممارسة المزيد من السيطرة على تسلا.

4وكتب ماسك الاثنين الماضي على منصة إكس: "أنا غير مرتاح للقيام بتطوير شركة تسلا لتصبح رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات دون التحكم في التصويت بنسبة 25٪ تقريبا". وأضاف: "ما لم يكن الأمر كذلك، فإنني أفضل بناء منتجات خارج تسلا".

وتابع ماسك: "يبدو أنك لا تفهم أن شركة تسلا ليست شركة ناشئة واحدة، بل عشرات الشركات، ما عليك سوى إلقاء نظرة على ما تفعله تسلا وما تفعله جنرال موتورز. أما بالنسبة لملكية الأسهم فهي في حد ذاتها حافز كاف".

ويتعارض منشور ماسك مع التصريحات التي أدلى بها سابقا والتي أشارت إلى أن تسلا هي بالفعل شركة مهمة في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وأن قيمتها تتوقف على براعتها في هذه المجالات.

I am uncomfortable growing Tesla to be a leader in AI & robotics without having ~25% voting control. Enough to be influential, but not so much that I can’t be overturned.

Unless that is the case, I would prefer to build products outside of Tesla. You don’t seem to understand…

— Elon Musk (@elonmusk) January 15, 2024