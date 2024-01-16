بريطانيا تضع أول دليل دولي لإدارة الذكاء الاصطناعي بأمان

نشرت هيئة المعايير البريطانية معيارا دوليا يعد الأول من نوعه، بشأن كيفية إدارة الذكاء الاصطناعي بأمان، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية.

وأفادت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية اليوم الثلاثاء، بأن المعايير الإرشادية الجديدة في المملكة المتحدة، تحدد كيفية إنشاء نظام إدارة للذكاء الاصطناعي، وتنفيذه وصيانته وتحسينه باستمرار، مع التركيز على الضمانات.

ونشرت "الهيئة البريطانية الوطنية للمعايير" الإرشادات التي تقدم توجيهات بشأن كيفية قيام الشركات بتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي ونشرها بشكل مسؤول داخليا وخارجيا.

ويأتي ذلك وسط حالة من الجدل المستمر بشأن الحاجة إلى تنظيم التكنولوجيا سريعة الحركة التي صارت بارزة بقدر متزايد خلال العام الماضي، بفضل الإصدار العام لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل "شات جي بي تي".

وكانت المملكة المتحدة نظمت أول قمة عالمية بشأن السلامة في استخدام الذكاء الاصطناعي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حيث التقى قادة العالم وشركات التكنولوجيا الكبرى من مختلف أنحاء العالم لمناقشة التطوير الآمن والمسؤول لتقنية الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى المخاطر المحتملة وطويلة المدى التي قد تشكلها التكنولوجيا.

وبحسب التقرير شملت هذه المخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي من أجل عمل برامج ضارة لشن هجمات إلكترونية، حتى إنه فقد يمثل تهديدا وجوديا محتملا للإنسانية إذا فقد البشر السيطرة عليه.

ومن جانبها، تقول الرئيس التنفيذي للهيئة البريطانية الوطنية للمعايير سوزان تايلور مارتن، عن المعيار الدولي الجديد، إن "الذكاء الاصطناعي هو تكنولوجيا تحويلية، وتعد الثقة أمر شديد الأهمية لكي يكون (الذكاء الاصطناعي) قوة مهمة تعمل من أجل الخير".

وأضافت أن "نشر أول معيار دولي لنظام إدارة الذكاء الاصطناعي، يعد خطوة مهمة من أجل تمكين المؤسسات من إدارة التكنولوجيا بشكل مسؤول".