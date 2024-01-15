واتساب تتيح لك إنشاء ملصقاتك دون الحاجة لتطبيق آخر

قدّم "واتساب" ميزة جديدة تتيح للمستخدمين القدرة على إنشاء الملصقات الخاصة بهم وتعديلها ومشاركتها، دون الحاجة إلى مغادرة التطبيق.

وقالت واتساب إنه "لإضافة بعض المرح إلى محادثاتك، أو إضفاء الحيوية على نكتة، يمكنك الآن تحويل صورك الخاصة إلى ملصقات بسرعة وبشكل إبداعي".

وقدم واتساب ميزة الملصقات لأول مرة عام 2018، حيث أطلق في البداية حزم الملصقات الخاصة به قبل إضافة القدرة على تحميل حزم الملصقات التابعة لجهات خارجية.

ومع ذلك، كان على المستخدمين الاعتماد على تطبيقات الطرف الثالث لإنشاء الملصقات الخاصة. والآن يقوم "واتساب" بإزالة هذا الوسيط لمنح المستخدمين القدرة على إنشاء ملصقات مباشرة داخل التطبيق.

ولإنشاء ملصق من صورة، ما عليك إلا فتح تطبيق "واتساب" على جهاز "آيفون" الخاص بك، وفتح المحادثة حيث تريد إرسال الملصق.

ثم افتح صندوق الملصقات الخاصة بك عن طريق تحديد أيقونة الملصق الموجودة على يمين مربع النص، وحدد "إنشاء ملصق"، واختر صورة من معرض الصور الخاص بك.

وفي هذه المرحلة ستتاح لك الفرصة لتخصيص الملصق الخاص بك، مع توفر العديد من أدوات التحرير، بما في ذلك القص والنص والرسم.

وقالت واتساب إنه "بمجرد إرسال الملصق، يتم حفظه تلقائيا في صندوق الملصقات حتى تتمكن من إعادة إرساله وقتما تشاء". وإذا لم تكن مقتنعا بملصقك، يمكنك تعديله قبل إرساله.

ولتحرير ملصق موجود افتح صندوق الملصقات مرة أخرى، واضغط لفترة طويلة على الملصق الذي ترغب في تحريره، ثم حدد "تحرير الملصق" وستتاح لك الفرصة لتعديله قبل إرساله مرة أخرى.

الجدير بالذكر أن الميزة متاحة بالفعل على واتساب آب ويب، وسيتم طرحها على نظام التشغيل آي أو إس 17+ خلال الأيام القادمة.