تيك توك.. كل ما يلزمك معرفته عن التطبيق الصيني

انتشر تطبيق تيك توك بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية نتيجة تبنيه من قطاع واسع من المستخدمين الذين وجدوا فيه منصة تعبر عن اهتماماتهم، وكذلك بسبب سهولة استخدامه.

ولكن كيف كانت بدايات هذا التطبيق، وكيف يعمل، وما هو سر انتشاره بين فئة المراهقين؟

ما هو تيك توك؟

تيك توك هو تطبيق من تطبيقات الوسائط الاجتماعية التي ذاع صيتها بشدة في عصرنا الحالي، وذلك على الرغم من أنه موجود منذ عام 2016.

وكان اسم التطبيق هو نفسه اسم الشركة التي طورته وهو "ميوزيكال إل واي" (Musical.ly) وتحول اسمه إلى تيك توك في عام 2018 عندما استحوذت عليه شركة "بايت دانس" الصينية. وبالتالي يعتبر تيك توك نسخة من منصة دويون (Douyin) الصينية. واكتسب الاسم شهرة وشعبية واسعة في كل بلدان العالم وبسرعة غير متوقعة.

ويختص التطبيق بمشاركة مقاطع الفيديو حصرا، حيث إنه يتيح للمستخدمين إنشاء ونشر مقاطع الفيديو عن مختلف المواضيع. وقد شاع استخدامه على الهاتف المحمول، رغم توفر منصة خاصة به على غوغل.

ويوفر التطبيق -سواء أكان على الهاتف المحمول أم على غوغل- تسجيل الفيديوهات ورفعها على الموقع مع عدد من المرشحات (الفلاتر) والموسيقى الخلفية، بالإضافة إلى المؤثرات الصوتية والمرئية.

وحسب الإحصائيات الخاصة بموقع ستاتيستا العالمي، بلغ عدد مستخدمي هذا التطبيق ما يقارب 143.3 مليون مستخدم في الولايات المتحدة بين عامي 2022 و2023. وبأخذ عدد سكان الولايات المتحدة في تلك الفترة بعين الاعتبار، سنلاحظ أن أكثر من 43% من سكان الولايات المتحدة استخدموا التطبيق.

وتتصدر كوريا الجنوبية قائمة أكثر الدول المستخدمة لتطبيق تيك توك بـ113 مليون مستخدم، تليها إندونيسيا بـ110 ملايين مستخدم، ومن ثم السعودية التي يستخدم 87.9% من أفرادها هذا التطبيق، أي بمعدل 9 مستخدمين من كل 10 تزيد أعمارهم عن 18 عاما.

وبالعودة إلى أحدث إحصائيات تيك توك، فقد تم تثبيت هذا التطبيق ما يقارب 3.5 مليارات مرة من قبل مستخدميه.

سر تأثيره في العالم

بانتقال تطبيق تيك توك من شركة "ميوزيكال إل واي" إلى "بايت دانس"، شهد توسعا وانتشارا مخيفا وغير مسبوق، حيث لم يسبق لمثيلاته من وسائل التواصل الاجتماعي -سواء فيسبوك أو يوتيوب أو إنستغرام- أن انتشرت بهذه السرعة. فما هي الطريقة التي اتبعتها الشركة لتتوسع بهذه السلاسة والسرعة؟

منذ أن استحوذت بايت دانس على تيك توك كان لها نظرة مستقبلية عما ستقوم به لنشر هذا التطبيق على مدى واسع، وكانت الطريقة المثلى للقيام بذلك من وجهة نظر بايت دانس هي إدخال الشخصيات المشهورة في الصفقة من خلال اشتراكات أو نِسب.

نعم، قامت الشركة بالدفع للعديد من مشاهير العالم ليظهروا في فيديوهات قصيرة على هذا التطبيق، وليقوموا بتشجيع متابعيهم على وسائل التواصل الاجتماعي كافة بالاشتراك بهذا التطبيق، وكانت الطريقة الأولى لحث الجمهور على الاشتراك هو موضوع "التحديات" الذي ما زال رائجا حتى اليوم على المنصة.

ومن الشخصيات التي برزت على التطبيق وقامت بالترويج له الممثل الإنجليزي الكوميدي "جيمي فالون". فمن خلال استغلال جائحة كوفيد 19 وفترة الحجر المنزلي قام جيمي فالون بإنشاء برنامج تلفزيوني في عام 2020 باسم "ذا تونايت شو"، وكان البرنامج يُبث من منزله ويستضيف فيه النجوم ويطرح عليهم ما سميناه "التحديات" باستخدام منصة تيك توك. وقد ساعد هذا الأمر في انتشار التطبيق بشكل واسع.

أحد التحديات المشهورة كان تحدي الدحرجة على العشب الأخضر، حيث كان يجب على كل مستخدم أن يصور نفسه وهو يتدحرج على العشب ويضع الهاشتاج "#TumbleWeedChalleng". وقد حظي هذا الهاشتاج بشعبية كبيرة وحصد حوالي 39.2 مليون مشاهدة.

وبعد ذلك وأثناء توسع التطبيق شارك الكثير من المشاهير الآخرين في نشر التطبيق، منهم المغني "جيسون ديرولو" والممثل والمنتج "ويل سميث" والراقصة "أديسون راي" وغيرهم كثير.

كيف يدعم مواهب الشباب؟

رغم اعتقاد كثيرين أن تيك توك محتوى ترفيهي بالكامل، فإن الترفيه ليس سوى جزء من هذا المحتوى.

فإذا بحثت في تيك توك يمكنك أن تجد الكثير من المقاطع التعليمية عن مختلف المواضيع التي تهم الشباب، بما في ذلك العزف والموسيقى والمكياج والأزياء وغيرها.

فتيك توك عموما -كأي منصة تواصل اجتماعي أخرى- يمكن استخدامه لأغراض عدة مثل التعليم ونشر العلامة التجارية وتحقيق الشهرة إلى جانب الترفيه.

وهناك قائمة بالميزات التي تقدمها تيك توك لتسهيل نشر الفيديوهات التي ساهمت بشكل كبير في نشر هوايات الشباب ومواهبهم منها:

سهولة تسجيل وتعديل ونشر الفيديو

يسمح تيك توك للمستخدمين بتسجيل مقطع الفيديو ونشره خلال ثوان عبر واجهة المستخدم البسيطة للتعامل مع التطبيق، الأمر الذي ساهم في انتشاره أيضا.

وإضافة إلى ذلك يوفر التطبيق إمكانية تعديل الفيديوهات بشكل جميل باستخدام الملصقات والفلاتر المختلفة والمؤثرات والخلفيات التي يمكن لها أن تصنع فيديو متكامل بشكل طبيعي ومنسق جيدا.

المؤثرات الصوتية

لا يمكن أن ننسى المؤثرات الصوتية العديدة التي يوفرها تيك توك التي يمكن استخدامها كموسيقى خلفية في الفيديوهات الخاصة بك، فهذا الأمر وفر الوقت على المؤثرين ومنشئي المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي الذين كانوا قبل تيك توك يستخدمون برامج التعديل الصوتي للحصول على هذه الميزة، مما كان يزيد الجهد والوقت اللازم لنشر الفيديو على المنصة.

كما أُعجب الموسيقيون الشباب بهذه الميزة مما شجعهم على نشر أصواتهم ومواهبهم عبر تيك توك.

ميزة التعليق الصوتي

إحدى الميزات الأخرى أيضا التي تجعل تيك توك أسهل وسائل التواصل الاجتماعي وأسرعها استخداما هي إمكانية التعليق بصوتك على مقاطع الفيديو التي تملكها قبل نشرها.

وتفيد هذه الخاصة منشئي المحتوى التعليمي كالطبخ واللغات والأعمال اليدوية في إنشاء محتوى سريع وحصري.

ميزة الدويتو

وهي ميزة تتيح للمستخدمين إنشاء فيديو مشترك مع فيديو تابع لمستخدم آخر، حيث يُعرض الفيديوهان معا في الوقت نفسه.

وتتيح هذه التقنية للمستخدمين تقديم مهاراتهم بشكل أفضل من خلال التعاون، فيمكن لمستخدم أن يقوم بالغناء بينما يقوم الآخر بالعزف، أو قد يقوم الاثنان بتقديم رقصة مشتركة.

ميزة ستيتش

وبشكل مشابه للميزة السابقة، تسمح ميزة ستيتش للمستخدمين بدمج الفيديو، ولكن في هذه الحالة سيُعرض الفيديو المدمج بعد انتهاء الفيديو الأصلي.

تيك توك والترويج للعلامات التجارية

يمكن استخدام تيك توك للترويج للعلامة التجارية والمنتجات الخاصة بك من خلال إنشاء التحديات والرقصات والفيديوهات، كما يمكن استخدام إعلانات تيك توك المدفوعة للوصول إلى الجمهور المستهدف بسرعة أكبر.

ويمكنك كذلك التعاون مع المؤثرين والشخصيات المشهورة على تيك توك ليقوموا بالترويج لعلامتك التجارية.

وستساعدك جميع هذه الوسائل في نشر علامتك التجارية والتعريف بمحتواك على مدى واسع، خصوصا مع المجتمع الكبير الموجود داخل تيك توك والدعم الكبير الذي يلقاه من المستخدمين.

كيف تكسب المال منه؟

تتيح منصة تيك توك العديد من الميزات فيما يخص التجارة الإلكترونية، ففي البداية -وكما تحدثنا من قبل- يمكن استخدام المنصة لنشر العلامة التجارية عبر التعاون مع الشخصيات المشهورة على المنصة.

وكذلك يمكن التعاون مع شركات الرعاية على تيك توك التي تقدم دعما كاملا لترويج منتجك بمقابل مادي، كما يمكنك استخدام "برنامج الإبداع" من المنصة لجمع المكافآت والذي يتطلب الانضمام له بعض الشروط.

ويمكن أيضا على "تيك توك لايف" إرسال هدايا من قبل المشاهدين إلى منشئي المحتوى، وتسمى "الماسات" التي يتم استبدالها بنقود. فإذا كان لديك موهبة معينة أيا كانت؛ يمكنك أن تحقق الربح من تيك توك عبر تقديم المحتوى للمشاهدين والحصول على الهدايا والدعم.

ويعد تيك توك -كباقي منصات التواصل الاجتماعي- سلاحا ذا حدين، إذ يمكنك استخدامه للتعليم أو مشاركة الهوايات أو التسلية، شرط ألا تفرط في استخدامه. فإذا استخدمته بالشكل الصحيح، فسيكون منصة رائعة للتعبير الإبداعي ومشاركة المواهب والخبرات مع القليل من المتعة، كما يمكن أن يكون أداة لجلب المال.

ونتيجة للشهرة الواسعة التي حققها يمكن القول إن تيك توك أصبح رمزا من رموز الثقافة الرقمية في عصرنا الحالي.