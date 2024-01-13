تكنولوجيا|كرواتيا

شركة كرواتية تختبر تكنولوجيا جديدة بالسيارات الكهربائية

A model poses next to an electric sportscar of Croatian car producer Rimac Automobili at the international motor show IAA (Internationale Automobil-Ausstellung) in Frankfurt/M, western Germany, on September 14, 2011. The world's biggest motor show, the IAA, is running from September 15 to 25, 2011. AFP PHOTO / THOMAS KIENZLE (Photo by THOMAS KIENZLE / AFP) RELATED CONTENT PHOTOS germany - economy - auto - sector - show - iaa germany - economy - auto - sector - show - iaa germany - economy - auto - sector - show - iaa People walk past a display with the perfect electric car at the international motor show IAA (Internationale Automobil-Ausstellung) in Frankfurt/M, western Germany, on September 14, 2011. germany - economy - auto - sector - show - iaa germany - economy - auto - sector - show - iaa A Mercedes SLS AMG roadster car is on display at the international motor show IAA (Internationale Automobil-Ausstellung) in Frankfurt/M, western Germany, on September 14, 2011. germany - economy - auto - sector - show - iaa germany - economy - auto - sector - show - iaa A Mercedes F 125 Concept fuel cell hybrid car is on display at the international motor show IAA (Internationale Automobil-Ausstellung) in Frankfurt/M, western Germany, on September 14, 2011. germany - economy - auto - sector - show - iaa - merkel germany - economy - auto - sector - show - iaa - ramsauer germany - economy - auto - sector - show - iaa - ramsauer German Transport Minister Peter Ramsauer looks on during the opening of the international Frankfurt motor show IAA (Internationale Automobil-Ausstellung) in Frankfurt/M., western Germany, on September 15, 2011. germany - economy - auto - sector - show - iaa - ramsauer germany - economy - auto - sector - show - iaa - ramsauer German Transport Minister Peter Ramsauer (C) looks on as German Chancellor Angela Merkel (R) chats with Dieter Zetsche (L), CEO of German car maker Daimler AG, and Hesse's state premier Volker Bouffier (2nd R) during her tour to open the international Frankfurt motor show IAA (Internationale Automobil-Ausstellung) in Frankfurt/M., western Germany, on September 15, 2011. germany - economy - auto - sector - show - iaa - merkel German Chancellor Angela Merkel talks with Dieter Zetsche (L), CEO of German car maker Daimler AG, as German Transport Minister Peter Ramsauer (2nd L) and Hesse's state premier Volker Bouffier (R, hidden) look on during her tour to open the international Frankfurt motor show IAA (Internationale Automobil-Ausstellung) in Frankfurt/M., western Germany, on September 15, 2011. germany - economy - auto - sector - show - iaa - merkel germany - economy - auto - sector - show - iaa - merkel germany - economy - auto - sector - show - iaa - merkel germany - economy - auto - sector - show - iaa - merkel germany - economy - auto - sector - show - iaa - merkel germany - economy - auto - sector - show - iaa - merkel German Chancellor Angela Merkel and Dieter Zetsche, CEO of German car maker Daimler AG, stand next to a Mercedes F 125 Concept fuel cell hybrid car during Merkel's tour to open the international Frankfurt motor show IAA (Internationale Automobil-Ausstellung) in Frankfurt/M., western Germany, on September 15, 2011. germany - economy - auto - sector - show - iaa Hesse's state premier Volker Bouffier inspects a Mercedes F 125 Concept fuel cell hybrid car by German car maker Daimler AG during the international Frankfurt motor show IAA (Internationale Automobil-Ausstellung) in Frankfurt/M., western Germany, on September 15, 2011. germany - economy - auto - sector - show - iaa - merkel German Chancellor Angela Merkel listens to Dieter Zetsche, CEO of German car maker Daimler AG, during her tour to open the international Frankfurt motor show IAA (Internationale Automobil-Ausstellung) in Frankfurt/M., western Germany, on September 15, 2011. germany - economy - auto - sector - show - iaa - merkel German Chancellor Angela Merkel listens to Dieter Zetsche, CEO of German car maker Daimler AG, during her tour to open the international Frankfurt motor show IAA (Internationale Automobil-Ausstellung) in Frankfurt/M., western Germany, on September 15, 2011. germany - economy - auto - sector - show - iaa - merkel germany - economy - auto - sector - show - iaa - merkel germany - economy - auto - sector - show - iaa - merkel German Chancellor Angela Merkel sits in a Volkswagen up! germany - economy - auto - sector - show - iaa - merkel German Chancellor Angela Merkel inspects a Volkswagen up! germany - economy - auto - sector - show - iaa - merkel germany - economy - auto - sector - show - iaa - merkel German Chancellor Angela Merkel listens to Rupert Stadler, CEO of German car maker Audi, during her tour to open the international Frankfurt motor show IAA (Internationale Automobil-Ausstellung) in Frankfurt/M., western Germany, on September 15, 2011. germany - economy - auto - sector - show - iaa - merkel germany - economy - auto - sector - show - iaa - merkel germany - economy - auto - sector - show - iaa - merkel German Chancellor Angela Merkel stands next to Dieter Zetsche, CEO of German car maker Daimler AG, as she visits the company's booth during her tour to open the international Frankfurt motor show IAA (Internationale Automobil-Ausstellung) in Frankfurt/M., western Germany, on September 15, 2011. germany - economy - auto - sector - show - iaa - merkel German Chancellor Angela Merkel stands next to Dieter Zetsche, CEO of German car maker Daimler AG, and a new Mercedes car as she visits the company's booth during her tour to open the international Frankfurt motor show IAA (Internationale Automobil-Ausstellung) in Frankfurt/M., western Germany, on September 15, 2011. germany - economy - auto - sector - show - iaa An Audi A2 electric concept car is on display at the international motor show IAA (Internationale Automobil-Ausstellung) in Frankfurt/M, western Germany, on September 14, 2011. germany - economy - auto - sector - show - iaa - merkel germany - economy - auto - sector - show - iaa - merkel germany - economy - auto - sector - show - iaa - merkel German Chancellor Angela Merkel sits in a Volkswagen up! germany - economy - auto - sector - show - iaa - merkel German Chancellor Angela Merkel gets off a Volkswagen up! germany - economy - auto - sector - show - iaa germany - economy - auto - sector - show - iaa - merkel German Chancellor Angela Merkel gets off a Volkswagen up! germany - economy - auto - sector - show - iaa germany - economy - auto - sector - show - iaa People look at Audi cars are on display at the international motor show IAA (Internationale Automobil-Ausstellung) in Frankfurt/M, western Germany, on September 14, 2011. germany - economy - auto - sector - show - iaa - merkel German Chancellor Angela Merkel (L) is helped by Martin Winterkorn, CEO of German car maker Volkswagen (VW), to get off a car as she visits the company's booth during her tour to open the international Frankfurt motor show IAA (Internationale Automobil-Ausstellung) in Frankfurt/M., western Germany, on September 15, 2011. germany - economy - auto - sector - show - iaa - merkel German Chancellor Angela Merkel (L) sits in a Volkswagen up! germany - economy - auto - sector - show - iaa People look at Audi cars on display at the international motor show IAA (Internationale Automobil-Ausstellung) in Frankfurt/M, western Germany, on September 14, 2011. germany - economy - auto - sector - show - iaa - merkel German Chancellor Angela Merkel (L) is given some explanations by Martin Winterkorn, CEO of German car maker Volkswagen (VW), as she visits the company's booth during her tour to open the international Frankfurt motor show IAA (Internationale Automobil-Ausstellung) in Frankfurt/M., western Germany, on September 15, 2011. germany - economy - auto - sector - show - iaa - merkel germany - economy - auto - sector - show - iaa - merkel germany - economy - auto - sector - show - iaa - merkel German Chancellor Angela Merkel visits the booth of German luxury car maker BMW during her tour to open the international Frankfurt motor show IAA (Internationale Automobil-Ausstellung) in Frankfurt/M., western Germany, on September 15, 2011. germany - economy - auto - sector - show - iaa - merkel German Chancellor Angela Merkel sits in a BMW i3 Concept Car besides Norbert Reithofer (R), chairman of German luxury car maker BMW, during her tour to open the international Frankfurt motor show IAA (Internationale Automobil-Ausstellung) in Frankfurt/M., western Germany, on September 15, 2011. germany - economy - auto - sector - show - iaa - merkel germany - economy - auto - sector - show - iaa - merkel germany - economy - auto - sector - show - iaa - merkel German Chancellor Angela Merkel is assisted by Norbert Reithofer (hidden), chairman of German luxury car maker BMW, as she enters a BMW i3 Concept Car during her tour to open the international Frankfurt motor show IAA (Internationale Automobil-Ausstellung) in Frankfurt/M., western Germany, on September 15, 2011. germany - economy - auto - sector - show - iaa - merkel germany - economy - auto - sector - show - iaa germany - economy - auto - sector - show - iaa A 4C concept car of Alfa Romeo is seen at the international motor show IAA (Internationale Automobil-Ausstellung) in Frankfurt/M, western Germany, on September 14, 2011. germany - economy - auto - sector - show - iaa A 4C concept car of Alfa Romeo is seen at the international motor show IAA (Internationale Automobil-Ausstellung) in Frankfurt/M, western Germany, on September 14, 2011. germany - economy - auto - sector - show - iaa A Maserati GranTourismo is on display during the international motor show IAA (Internationale Automobil-Ausstellung) in Frankfurt/M, western Germany, on September 14, 2011. germany - economy - auto - sector - show - iaa A Maserati GranTourismo is on display during the international motor show IAA (Internationale Automobil-Ausstellung) in Frankfurt/M, western Germany, on September 14, 2011. germany - economy - auto - sector - show - iaa germany - economy - auto - sector - show - iaa The logo of carmaker Renault is seen during the international motor show IAA (Internationale Automobil-Ausstellung) in Frankfurt/M, western Germany, on September 14, 2011. germany - economy - auto - sector - show - iaa The logo of carmaker Mercedes-Benz is seen during the international motor show IAA (Internationale Automobil-Ausstellung) in Frankfurt/M, western Germany, on September 14, 2011. germany - economy - auto - sector - show - iaa germany - economy - auto - sector - show - iaa germany - economy - auto - sector - show - iaa The logo of carmaker Infiniti is seen during the international motor show IAA (Internationale Automobil-Ausstellung) in Frankfurt/M, western Germany, on September 14, 2011. germany - economy - auto - sector - show - iaa germany - economy - auto - sector - show - iaa germany - economy - auto - sector - show - iaa A Lamborghini Aventator is seen at the booth of Bugatti during the international motor show IAA (Internationale Automobil-Ausstellung) in Frankfurt/M, western Germany, on September 14, 2011. germany - economy - auto - sector - show - iaa A Lamborghini Aventator is seen at the booth of Bugatti during the international motor show IAA (Internationale Automobil-Ausstellung) in Frankfurt/M, western Germany, on September 14, 2011. germany - economy - auto - sector - show - iaa germany - economy - auto - sector - show - iaa germany - economy - auto - sector - show - iaa A Bugatti Veyron is seen at the booth of Bugatti during the international motor show IAA (Internationale Automobil-Ausstellung) in Frankfurt/M, western Germany, on September 14, 2011. germany - economy - auto - sector - show - iaa germany - economy - auto - sector - show - iaa The logo of carmaker Alfa Romeo is pictured during the international motor show IAA (Internationale Automobil-Ausstellung) in Frankfurt/M, western Germany, on September 14, 2011. germany - economy - auto - sector - show - iaa germany - economy - auto - sector - show - iaa germany - economy - auto - sector - show - iaa germany - economy - auto - sector - show - iaa germany - economy - auto - sector - show - iaa germany - economy - auto - sector - show - iaa germany - economy - auto - sector - show - iaa The logo of carmaker Citroen is pictured during the international motor show IAA (Internationale Automobil-Ausstellung) in Frankfurt/M, western Germany, on September 14, 2011. germany - economy - auto - sector - show - iaa germany - economy - auto - sector - show - iaa The logo of carmaker Peugeot is pictured during the international motor show IAA (Internationale Automobil-Ausstellung) in Frankfurt/M, western Germany, on September 14, 2011. germany - economy - auto - sector - show - iaa germany - economy - auto - sector - show - iaa germany - economy - auto - sector - show - iaa The logo of carmaker Volvo is pictured during the international motor show IAA (Internationale Automobil-Ausstellung) in Frankfurt/M, western Germany, on September 14, 2011. germany - economy - auto - sector - show - iaa germany - economy - auto - sector - show - iaa germany - economy - auto - sector - show - iaa - vw Visitors walk around at the booth of German car maker Volkswagen (VW) during the international motor show IAA (Internationale Automobil-Ausstellung) in Frankfurt/M, western Germany, on September 14, 2011. germany - economy - auto - sector - show - iaa - opel germany - economy - auto - sector - show - iaa - opel germany - economy - auto - sector - show - iaa - opel germany - economy - auto - sector - show - iaa - opel germany - economy - auto - sector - show - iaa - opel A new Opel Ampera is seen at the booth of Opel during the international motor show IAA (Internationale Automobil-Ausstellung) in Frankfurt/M, western Germany, on September 14, 2011. germany - economy - auto - sector - show - iaa - opel A new Opel Ampera is seen at the booth of Opel during the international motor show IAA (Internationale Automobil-Ausstellung) in Frankfurt/M, western Germany, on September 14, 2011. germany - economy - auto - sector - show - iaa - opel germany - economy - auto - sector - show - iaa - fiat germany - economy - auto - sector - show - iaa - fiat germany - economy - auto - sector - show - iaa germany - economy - auto - sector - show - iaa Visitors walk around at the booth of German car maker BMW during the international motor show IAA (Internationale Automobil-Ausstellung) in Frankfurt/M, western Germany, on September 14, 2011. germany - economy - auto - sector - show - iaa - bmw
الرئيس التنفيذي لـ"ريماك" الكرواتية: نقوم بالتكنولوجيا الأشد إثارة (الفرنسية)
13/1/2024

تجري شركة صناعة السيارات الرياضية الكرواتية "ريماك" اختبارات على تكنولوجيا جديدة تسمى "أنبوب النانو" والتي يمكن أن تصبح مصدرا مهما للكهرباء لتشغيل محرك أي سيارة، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية.

ومنذ عدة سنوات اكتشف المهندسون في معهد ماساشوستس للتكنولوجيا (إم.آي.تي) الأميركي الشهير أسلوبا لتوليد الكهرباء باستخدام جزئيات الكربون الدقيقة التي تنتج تيارا من خلال تفاعلها مع السائل المحيط بها.

ويقول المهندسون إن السائل، وهو عبارة عن مذيب عضوي، يسحب الإلكترونات من جزيئات الكربون، مولدا تيارا كهربائيا يمكن استخدامه في تحفيز التفاعلات الكيمائية أو تشغيل الربوتات الصغيرة أو متناهية الصغر.

من ناحيته، قال ميت ريماك الرئيس التنفيذي لشركة ريماك في تصريحات لمجلة أوتو كار البريطانية المعنية بمجال السيارات إن "شركة ريماك ليست متخصصة في الأجهزة الكهربائية بشكل حصري، لكنها تقوم حاليا بما يمكن اعتباره التكنولوجيا الأشد إثارة في الوقت الحالي".

ويمكن جعل هذه التقنية تعمل من خلال سوائل وقود فريدة مقاومة للغليان وتكون على شكل طبقة طلاء رقيقة تغطي "أنابيب مجوفة مصنوعة من شبكة من ذرات الكربون، والتي لها خصائص كهربائية فريدة"، وفقا لإحدى طرق معهد ماساشوستس للتكنولوجيا.

وفي حال نجاح هذه التقنية عند اختبارها على نطاق أوسع، يمكنها أن تحل محل حزم البطاريات الثقيلة الحالية كمصدر بديل للوقود في السيارات الكهربائية أو الهيدروجينية الموجودة.

وقال ريماك إن الغاز البترولي السائل والهيدروجين والديزل (السولار) من بين أنواع الوقود المحتملة التي يمكن استخدامها في هذا الأسلوب الجديد لتوليد الكهرباء.

وتتعاون الشركة الكرواتية حاليا مع شركة ناشئة لإجراء اختبارات على أنابيب النانو التي تحقق كفاءة في استهلاك الوقود لتوليد الكهرباء بنسبة 80% على نطاق صغير.

لكن الجانب السلبي في هذه التقنية هو أنها تصدر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي فإنها لن تتماشى مع أهداف الوصول إلى سيارات صفر انبعاثات التي تسعى إليها الكثير من الحكومات وشركات صناعة السيارات حاليا.

المصدر : الألمانية