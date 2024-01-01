هواوي تطلق هاتفها الذكي نوفا 12 لايت الجديد

أعلنت شركة هواوي عن إطلاق الهاتف الذكي نوفا 12 لايت الجديد من الفئة المتوسطة، والذي يمتاز بعدة كاميرات ومعالج كوالكوم.

وأوضحت الشركة الصينية أن هاتفها الذكي الجديد يعتمد على معالج كوالكوم سنابدراغون 778 جي الذي يدعم تقنية الاتصالات جي4، ولا يدعم شبكات جي5، ويمكنه تشغيل بطاقتي هاتف في الوقت نفسه.

ويأتي الهاتف الذكي الجديد بأبعاد 161.3 × 75 × 6.9 ملم (6.35 × 2.95 × 0.27 بوصة)، وبذاكرة داخلية سعة 256 و512 غيغابايتا، وليس هناك إمكانية لتوسيع هذه الذاكرة، ويمتاز جهاز هواوي الجديد بشاشة قياس 6.7 بوصات وتعمل بدقة الوضوح 1084× 2412 بيكسلا وتعمل بمعدل تنشيط صورة يصل إلى 120 هيرتزا.

ويمتلك هاتف شركة هواوي الجديد نوفا 12 لايت كاميرا رئيسية بدقة 50 ميغابيكسلا مع كاميرا ذات زاوية واسعة للغاية بدقة 8 ميغابيكسلات، وتعمل الكاميرا الأمامية بدقة 60 ميغابيكسلا، بمعنى أنها تعمل بدقة أعلى من الكاميرا الرئيسية.

وقامت الشركة الصينية بدمج مستشعر بصمة الأصابع في الشاشة نفسها، وتشتمل باقة التجهيزات التقنية أيضا على بطارية سعة 4500 ملّي أمبير في الساعة، ويمكن إعادة شحنها بقدرة تصل إلى 66 واتا.

ويأتي الهاتف الجديد بالألوان الأبيض والأزرق والأسود، وقد ذكر موقع جي إس إم آرينا أن السعر المتوقع للهاتف الجديد سيكون 320 يورواً، أي ما يعادل 350 دولارا.