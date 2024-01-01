شركات وخدمات تقنية اندثرت في عام 2023

لا شيء يدوم إلى الأبد، خاصة في عالم التكنولوجيا. فالتقنيات والخدمات والرؤساء التنفيذيون يرحلون بانتظام وتظهر تقنيات جديدة، وتتسابق الشركات الكبرى في مضمار التطور لتحافظ على صدارتها. وفي هذا التقرير نستعرض أهم التقنيات والخدمات التي انتهت في عام 2023.

يناير/ كانون الثاني:

– مايكروسوفت توقف التحديثات لويندوز7 و 8

فقد قررت مايكروسوفت إيقاف التحديثات الأمنية عن نظاميها ويندوز 7 وويندوز 8.1، وأوصت المستخدمين بالترقية إلى ويندوز 11 للاستفادة من التحديثات والميزات.

– شركة سناب تغلق تطبيق كاميرا سطح المكتب الخاص بها

فقد أعلنت شركة سناب شات أنها ستغلق تطبيق الكاميرا الخاص بسطح المكتب الذي يسمح للمستخدمين بتطبيق فلاتر -مثل آذان القطط وقبعات القراصنة- على مكالمات الفيديو، ولم تذكر الشركة سبب تخليها عن التطبيق، ولن يتمكن المستخدمون من تنزيل سناب كاميرا أو استخدامه.

فبراير/شباط:

– أمازون تغلق أمازون سمايل

فقد قررت أمازون إغلاق خدمة "أمازون سمايل" لتركيز جهودها الخيرية على برامج تتمتع بتأثير أكبر، وكانت أطلقت الخدمة في 2013 لتسهيل الطريق على العملاء لدعم جمعياتهم الخيرية المفضلة. ومع ذلك، وبعد نحو عقد من الزمان، لم ينم البرنامج ليُحدث التأثير الذي كانت أمازون تأمله. ومع وجود العديد من المنظمات المؤهلة أكثر على مستوى العالم، فإن قدرة خدمة أمازون سمايل على إحداث تأثير كانت في كثير من الأحيان ضعيفة للغاية مما أدى في النهاية لوقفها.

مارس/آذار:

– غوغل تتخلى عن نظاراتها

فقد أعلنت غوغل في مارس/آذار الماضي أنها لن تبيع نظارات غلاس إنتربريز إيديشن بعد الآن، وأنها ستستمر في دعم الأسئلة الشائعة عن منتجها حتى تاريخ 15 سبتمبر/أيلول 2023، حيث عانت هذه النظارات من عدد لا يحصى من المشكلات بما في ذلك عمر البطارية القصير، والمخاوف بشأن الخصوصية، والسعر المرتفع الذي يصل إلى 1500 دولار، مما جعلها غير مرغوبة بين المستخدمين.

– شركة لينوفو توقف أعمالها في هواتف الألعاب

استحوذت لينوفو على مكانة رفيعة فيما يخص الهواتف الذكية المخصصة للألعاب، لكن في شهر مارس/آذار من عام 2023، خرجت الشركة من مجال هواتف الألعاب بشكل كامل، حسبما صرحت لموقع "أندرويد أوثوريتي".

وقال المتحدث باسم الشركة: "إن لينوفو توقفت عن إنتاج هواتف الألعاب المحمولة التي تعمل بنظام أندرويد كجزء من عملية تحول الأعمال الشاملة ودمج محفظة الألعاب. ونحن كشركة رائدة في مجال الأجهزة والحلول الخاصة بالألعاب، نحرص على تطوير فئة الألعاب عبر أشكال مختلفة، والتركيز على المجالات التي يمكننا تقديم أكبر قيمة للمجتمع العالمي للاعبين".

– ميتا تنهي مسيرة الرموز غير القابلة للاستبدال على فيسبوك وإنستغرام

فقد قررت ميتا أنها ستتوقف عن اختبار إصدار وبيع الرموز غير القابلة للتبادل (NFTs) على إنستغرام، بالإضافة إلى وقف قدرة المستخدمين على مشاركتها على كل من فيسبوك وإنستغرام.

ووفقا للدراسة التي قام بها موقع داب غامبل، فإن الغالبية العظمى من الرموز غير القابلة للتبادل أصبحت بلا قيمة. فمن بين 73.257 مجموعة، فإن 69.795 منها أصبحت قيمتها السوقية تبلغ 0 إثريوم (ETH)، أي تساوي 0 دولار. وهذا يعني أن 95% من الأشخاص الذين يمتلكون مجموعات الرموز غير القابلة للتبادل يحتفظون حاليا باستثمارات لا قيمة لها.

وكشفت البيانات عن قيمة تداول أسبوعية تبلغ نحو 80 مليون دولار في 2023، أي 3٪ فقط من ذروتها في أغسطس/آب 2021، وهذا يعني أن سنة 2023 كانت سنة شؤم على أصحاب الرموز غير القابلة للتبادل.

شهر أبريل/نيسان:

– أمازون تُنهي أمازون هالو

فقد أعلنت أمازون أنها ستوقف الدعم نهائياً عن خدمة أمازون هالو وتبحث عن أفكار جديدة من أجل إسعاد عملائها. لكن أمازون أعلنت أنها ستقوم بإعادة المبالغ كاملة لجميع عملائها الذين اشتروا منتج هالو خلال 12 شهراً الماضية، وإضافة إلى ذلك سيتم استرداد أي رسوم للاشتراكات المدفوعة وغير المستخدمة.

– سبوتيفاي توقف لعبة التخمين الموسيقية

فقد أعلنت منصة بث الموسيقى سبوتيفاي أنها ستغلق لعبة التخمين الموسيقية هيردل المستوحاة من لعبة الكلمات وُردل، حيث تسعى إلى التركيز على أهداف أخرى بشأن اكتشاف الموسيقى. وقالت الشركة: شكراً للعبة هيردل، ولكن لسوء الحظ علينا أن نقول وداعاً، فاعتبارا من 5 مايو/أيار لن تكون هيردل متاحة بعد الآن.

شهر يونيو/حزيران:

– أمازون توقف أصوات المشاهير في أليكسا

فقد قررت أمازون إيقاف أصوات المشاهير في أليكسا، حيث لم يعد بإمكان العملاء شراء أصوات مثل صامويل إل جاكسون وشاكيل أونيل وغيرهما، كما ستتوقف أمازون عن دعمها على أجهزة أليكسا.

ولم تذكر أمازون سبباً للإزالة، ومع ذلك، قد تكون التقارير عن خسائر كبيرة في الإيرادات حول المساعد الصوتي وآلاف عمليات تسريح العمال من قبل أمازون هذا العام هي السبب.

– إيقاف أبولو التابع لمنصة ريديت

فقد أُغلق أبولو أحد أكثر التطبيقات المحبوبة لمستخدمي أجهزة آيفون، وذلك نتيجة لكلفة واجهة برمجة التطبيقات الجديدة للشركة والتي ستجعل تشغيل التطبيق أكثر كلفة بكثير. وصرح المطور كريستيان سيليغ على مدونة لموقع ريديت "القرارات والإجراءات الأخيرة التي اتخذتها ريديت جعلت من المستحيل على أبولو الاستمرار".

– مايكروسوفت توقف الدعم عن كورتانا

فقد أوقفت مايكروسوفت تطبيق كورتانا وأعادت توجيه المستخدمين إلى ميزاتها الجديدة مثل بينغ شات بول وكوبيلوت عوضا عنه. ويمثل إغلاق كورتانا نهاية محاولة مايكروسوفت للتنافس مع سيري ومساعد غوغل في مجال مساعدي الصوت والتوجه نحو مجال الذكاء الاصطناعي.

– قصص يوتيوب لم تعد موجودة

يجب عدم الخلط بين "قصص يوتيوب" و"الفيديوهات القصيرة"، فقد أُطلقت القصص في عام 2017 لمستخدمي يوتيوب الذين يمتلكون أكثر من 10000 مشترك.

وقالت غوغل إن هناك طرقا عديدة لإنشاء فيديوهات على يوتيوب، بدءاً من المشاركات في المنتدى، ووصولاً إلى الفيديوهات القصيرة والطويلة والفيديوهات المباشرة. ولإعطاء الأولوية لهذه الميزات الرئيسية، ستختفي القصص من يوتيوب.

شهر يوليو/تموز:

– تويتر لم يعد موجوداً واستُبدل بإكس (X)

أعلن الملياردير إيلون ماسك عن شعار جديد لمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر" يتميز بعلامة "X" بيضاء على خلفية سوداء كبديل لرمز الطائر الأزرق المألوف.

وقال ماسك إنه يريد تغيير شعار تويتر، واستطلع الملايين من متابعيه عما إذا كانوا يفضلون تغيير نظام ألوان الموقع من الأزرق إلى الأسود. وهكذا انتهى اسم تويتر التاريخي والمميز ليتحول في سنة 2023 إلى إكس.

– غوغل تتخلى عن نظام أندرويد كيت كات 4.4 نهائيا

فقد أعلنت غوغل عن إنهاء دعم نظام أندرويد كيت كات 4.4 بشكل نهائي، وذلك بعد نحو عشر سنوات من إطلاقه. وصرحت غوغل أن عدد الأجهزة النشطة على أنظمة كيت كات أقل من 1% ولهذا السبب توقفت عن دعم هذا النظام في الإصدارات المستقبلية من خدمات غوغل بلاي.

شهر أغسطس/آب:

– ميتا تتخلى عن ماسنجر لايت

في عام 2016 أطلقت فيسبوك (ميتا حالياً) تطبيق ماسنجر لايت لأجهزة أندرويد القديمة. وصُمم ماسنجر لايت ليكون خفيفاً على الأجهزة، ويوفر مجموعة بسيطة من الميزات للدردشة، ووعد بالعمل حتى على الاتصالات البطيئة أو غير المستقرة.

وبعد سبع سنوات، حتى أجهزة أندرويد ذات المواصفات المنخفضة لديها الكثير من التخزين والذاكرة المتاحة للتعامل مع إصدارات أفضل من نسخة لايت من التطبيقات، لذلك أغلقت شركة ميتا ماسنجر لايت وشجعت الناس على التحول إلى تطبيق ماسنجر الكامل.

– ميتا تُنهي دعم الرسائل النصية القصيرة في ماسنجر

فقد أعلنت ميتا أن مستخدمي أندرويد الذين يستخدمون الرسائل القصيرة في ماسنجر سيفقدون هذه الميزة في 29 سبتمبر/أيلول. وأوضحت الشركة أنه سيظل بإمكان المستخدمين إرسال واستقبال رسائل نصية قصيرة عبر شبكتهم الخلوية والوصول إلى سجل هذه الرسائل من خلال تطبيق المراسلة الافتراضي الجديد بهواتفهم.

شهر سبتمبر/أيلول:

– مايكروسوفت قررت إنهاء برنامج وورد باد

فقد أعلنت مايكروسوفت أنها تخطط لإيقاف برنامج "وورد باد" مع تحديث "ويندوز" المستقبلي، وذلك بعد 28 سنة من إطلاقه، على الرغم من أنها لم تعلن عن توقيت محدد للتغيير.

وكان برنامج "وورد باد" ثُبت بشكل افتراضي على أجهزة الحاسوب التي تعمل بنظام ويندوز منذ إطلاق نظام التشغيل ويندوز 95. ويقدم البرنامج للمستخدمين معالج النصوص الأساسي ومحرر المستندات.

– غوغل تلغى الدعم عن يوتيوب بريميوم لايت

فقد أعلنت غوغل أنها قررت إلغاء خطة الاشتراك "بريميوم لايت" في يوتيوب التي كانت بسعر 6.99 يوروات شهرياً، وسيُترك لمشتركي "بريميوم لايت" الحاليين خياران: إما العودة إلى مشاهدة يوتيوب مع الإعلانات، أو الاشتراك في "يوتيوب بريميوم" الأغلى سعراً. وطبق هذا القرار في 25 نوفمبر/تشرين الأول الماضي.

– منافذ لايتنينغ لم تعد موجودة في أجهزة آبل

فلم تعد منافذ لايتنينغ التي اختصت بها أجهزة آيفون موجودة، وذلك بسبب إصدار البرلمان الأوروبي قانونا يجبر جميع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية على أن تكون متوافقة مع منافذ الشحن واعتماد منفذ تايب سي. ونتيجة لذلك صدرت أجهزة آيفون 15 إيربود برو مع منافذ نوع يو إس بي سي (USB-C)، حيث يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يتم التخلص التدريجي من منفذ لايتنينغ بالكامل.

– تطبيق غوغل بودكاست

فقد قررت غوغل إغلاق تطبيق "غوغل بودكاست" أوائل العام الجديد (2024) حيث تركز الشركة على جمع استماع البودكاست على يوتيوب ميوزيك. وأُطلق "غوغل بودكاست" لأول مرة على أنظمة أندرويد في عام 2018.

شهر أكتوبر/ تشرين الأول:

– إيقاف تطبيق مينت الخاص بالتمويل الشخصي

فمع انطلاق العام الجديد 2024 لن يتمكن المستخدمون من استخدام تطبيق مينت التابع لشركة إنتويت، حيث ستوقف الأداة التي كانت رائدة في مجالها ونقل مستخدميها إلى خدمة كريدت كارما.

وعلى الرغم من أن تطبيق مينت كان واحدا من أفضل تطبيقات متابعة الميزانية المالية الشخصية في السوق، فإن ميزات مينت ستكون مثل العرض الموحد للحسابات المالية وتتبع المعاملات وتقارير الإنفاق والسيولة النقدية وتقديرات صافي القيمة متاحة في كريدت كارما.

– آبل توقف بيع أجهزة ماك بوك برو ذو قياس 13 بوصة

فقد توقفت آبل عن تصنيع أجهزة ماك بوك برو بحجم شاشة 13 بوصة والتي كانت مناسبة للأشخاص أصحاب الميزانية المنخفضة، حيث ستصبح الأجهزة الجديدة من ماك بوم برو مزودة بقياس شاشة 14 بوصة مع معالج من طراز إم 3، ولم يعد جهاز ماك بوك برو 13 بوصة معروضاً للبيع بعد الآن.

شهر نوفمبر/تشرين الثاني:

– آبل توقف خدمة ميوزيك فويس

فقد أعلنت آبل عن إلغاء الدعم عن ميزة ميوزيك فويس واكتفت بالقول: "نحن نركز على تقديم أفضل وأقوى تجربة موسيقية ممكنة لعملائنا، مع ميزات مثل الصوت المكاني الغامر، وآبل ميوزيل سينغ مع كلمات الأغاني في الوقت الفعلي، وميزات التصفح والاستكشاف البديهية، وغير ذلك.

– غوغل توقف الدعم عن غوغل كروم وتقويم غوغل في إصدارات أندرويد 7 والأقدم منها

فسيتطلب كل من غوغل كروم وتطبيق التقويم توفر أندرويد 8 لتشغيلهما، ولن يتمكن مستخدمو أندرويد 7 نوغات وهو إصدار أندرويد 7 من تشغيل كل منهما، وستبدأ الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد 7 أو الإصدارات الأقدم في رؤية إشعار يفيد بأن إصدار أندرويد الحالي لم يعد مدعوما وأن الترقية مطلوبة للاستمرار في استخدامها.

شهر ديسمبر/ كانون الأول:

– نظارات بوز فريمز لم تعد متوفرة

فقد انغمست بوس في نظارات الواقع المعزز في عام 2018 من خلال بوز فريمز التي حولت النظارات الشمسية إلى جهاز صوتي يمكن ارتداؤه. ومن خلال آراء المستخدمين تبين أنها تقدم صوتا واضحاً ونقيا من خلال تصميم كلاسيكي أنيق، لكن في النهاية قررت شركة بوز الاستسلام في نهاية عام 2023 دون ذكر تفاصيل دقيقة عن السبب.

– مايكروسوفت توقف منصة ويندوز للواقع المختلط

فقد خططت مايكروسوفت لإزالة منصة ويندوز للواقع المختلط من نظام التشغيل الخاص بها في إصدارها القادم من ويندوز، وتعتقد مايكروسوفت أن التأكيد الرسمي على أن منصة الواقع المختلط في طريقه للخروج سيجذب الانتباه وسيعتبره المعجبون بمثابة مسمار آخر في تابوت لعبة المستهلكين لشركة البرمجيات العملاقة.

– هايبرلوب ون تغلق بعد فشلها في إعادة ابتكار وسائل النقل

تُعد "هايبرلوب ون" واحدة من أشهر الشركات المستقبلية للنقل التي تبني خطوطا محاطة بأنابيب لنقل الركاب والبضائع من مدينة إلى أخرى بسرعات تشبه سرعات الطائرات، وفقا لمصادر مطلعة. ولكنها أنفقت مئات الملايين من الدولارات على مر السنين دون الحصول على نتائج كافية، ونتيجة لذلك أعلنت الشركة أنها ستغلق نهاية عام 2023.