تكنولوجيا|شرق آسيا

هل تفكك إستراتيجية الصين الرقمية "درع السيليكون" الذي يحمي تايوان؟

Illustration picture of semiconductor chips on a circuit board
تايوان تصنع 60% من رقائق السيليكون في العالم و90% من رقائق السيليكون الأعلى نقاوة (رويترز)
رغيد أيوب
8/9/2023

منح تطور صناعة أشباه الموصلات لتايوان درعا اقتصاديا متينا يحميها من أي عدوان، وجعلها تحت حماية قوية، وقد تم التعارف على هذه الحماية باسم "درع السيليكون"، فما أهمية تايوان العالمية؟ ولماذا تشكّل المنطقة محور صراع دولي؟

وقبل الحديث عن أهمية تايوان العالمية لا بد من ذكر تاريخها مع صناعة رقائق السيليكون، حيث بدأت حكومة تايوان في ثمانينيات القرن الماضي في تطوير تلك الصناعة، مستغلة ما تملك من مقومات من أراض رخيصة، ورأس مال جاهز، وأيدي عاملة متعلمة ومتدربة تدريبا عاليا، وقابلة للعمل بأجور رخيصة جدا.

لكن تايوان كانت تفتقد لعنصر واحد وهو الخبرة، وهنا جاء دور (موريس تشانغ) الذي يعدّ من المخضرمين في مجال التقنية في الولايات المتحدة الأميركية. حيث أتى بفكرة تصنيع رقائق السيليكون بدلا من تصميمها.

ومن هناك بدأت رحلة تايوان التي تعدّ اليوم العمود الفقري لصناعة رقائق السيليكون المستخدمة في جميع الصناعات التقنية.

A logo of Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) is seen on a wall of its headquarters in Hsinchu, Taiwan October 5, 2017. Picture taken October 5, 2017. REUTERS/Eason Lam
شركة "تي إس إم سي" لصناعة الرقاقات (رويترز)

أهمية رقائق السيليكون للعالم

لا يمكن للعالم المتطور الاستمرار دون أشباه الموصلات المستخدمة في الصناعات الإلكترونية القادمة من تايوان، التي تنفرد بإنتاج أكثر الرقائق نقاوة على وجه الأرض.

وتصنع تايوان 60% من رقائق السيليكون في العالم، و90% من رقائق السيليكون الأعلى نقاوة، وهذا ما يمنحها هيمنة عالمية في صناعة أشباه الموصّلات.

ولا يتجاوز حجم الرقاقة الواحدة حجم ظفر الأصبع، لكنها تحتوي على مليارات "الترانزستورات" المجهرية، وهو ما يزيد من تعقيد صناعتها التي تعدّ أقرب لفنّ قائم بذاته.

وأشهر شركة لصناعة الرقاقات هي شركة "تي إس إم سي" (TSMC)، التي توفر منتجاتها لجميع الشركات التقنية العالمية، فشركة "آبل" (Apple) -مثلا- لا يمكنها الاستغناء عن علاقاتها مع "تي إس إم سي"، وإلا ستختفي هواتف آيفون من أيدي المستخدمين.

من ناحية أخرى تستخدم رقائق السيليكون في الصناعات العسكرية المتقدمة، خاصة في الجيشين الصيني والأميركي، كما تستخدم في الصناعات الطبية الحديثة، وكل ما يتعلق بالأجهزة التقنية الحديثة كذلك، وهو ما يعزز من الصراع على تايوان، حيث يمكن لإيقاف صناعة رقائق السيلكون أن تشلّ حركة العالم أجمع.

A Renesas Electronics Corp's microcontroller chip sits on a finger in this file illustrative photograph taken in Tokyo May 24, 2012. Once-dominant Japanese firms have been battered by rising costs and the investment clout of Samsung and Chang's Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC). The Japanese have the technology, but the likes of Elpida Memory, a maker of DRAM memory chips for computers, and Renesas Electronics Corp, the world's leading maker of microcontroller chips for automobiles, just don't have the money to plough into the constant plant and technology upgrades. The world's top foundries are Taiwanese: TSMC and United Microelectronics (UMC). TSMC had revenue last year of $14.5 billion and a 49 percent market share, about four times the size of UMC, according to industry researcher Gartner. Then come GlobalFoundries, the former manufacturing arm of Advanced Micro Devices (AMD), which is backed by the Abu Dhabi sovereign fund and had revenue last year of $3.58 billion, China's SMIC and Israel's Towerjazz. REUTERS/Kim Kyung-Hoon/Files (JAPAN - Tags: BUSINESS SCIENCE TECHNOLOGY)
تايوان هي العمود الفقري لصناعة رقائق السيليكون المستخدمة في جميع الصناعات التقنية (رويترز)

درع السيليكون

بعد تعرّف أهمية صناعة رقائق السيليكون، هل يمكن تخيل ماذا سيحدث لو تعرضت تايوان للحرب؟ وما الذي سيحل باقتصادات جميع دول العالم؟ وهل سنعود إلى عصر ما قبل الأجهزة الحديثة؟

وهنا يبرز مصطلح "درع السيليكون" الذي يعكس الأهمية الإستراتجية لتايوان بفضل صناعة الرقائق، حيث قدّر الخبراء بأنه في حال دُمّرت تلك الصناعة؛ فإن الضرر الاقتصادي الذي سيحصل في العالم سيزيد عن تكاليف مكافحة جائحة كوفيد-19.

ويمكن تشبيه أهمية صناعة الرقائق الإلكترونية في القرن 21 باكتشاف النفط قبل 100 عام، وما جلبه من أهمية ودور إستراتيجي للدول المنتجة للنفط.

صراع دولي حول أرض السيليكون

يعدّ النزاع الصيني الأميركي على تايوان من أكبر النزاعات في العالم، الذي من الممكن أن يسبب تحولا جذريا في شكل العالم الحالي، في حال فوز أحد الأطراف.

وتسعى الصين لضم جزيرة تايوان التي تراها أرضا صينية، وتسعى لتحقيق ذلك بشتى الطرق السلمية دون أن تستبعد الحل العسكري من حساباتها.

وبقيت تايون حجرة عثرة في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، رغم مرور نصف قرن على بيان شانغهاي الذي نص على إعادة فتح العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، بعد اتفاق الجانبين بأن هناك صينا واحدة فقط.

FILE PHOTO: Illustration picture of Chinese and U.S. flags with semiconductor chips
تايوان جزء مهم من الصراع بين الولايات المتحدة والصين (رويترز)

درع السيليكون في مواجهة الصين

تعاونت الصين مع تايوان اقتصاديا بداية من 2005 مما حقق ازدهارا اقتصاديا للطرفين، لكن في ظل سعي الصينيين إلى تخفيف الاعتماد على المصنّعين التايوانيين بدأت العلاقات في الفتور، حيث تطمح الصين إلى ضم تايوان لأراضيها، والاستفادة من صناعات رقائق السيليكون، وفرض هيمنتها الاقتصادية.

لكن من ناحية أخرى تعدّ صناعة أشباه الموصلات رادعا لأي هجوم ضد تايون؛ فبسبب أهميتها الإستراتيجية وتأثيرها الكبير في التقنية في العالم، ستسارع دول العالم لحماية المنطقة.

ويسلط تقرير حديث صادر عن مركز أبحاث منتدى المحيط الهادئ في هونولولو، الضوء على القلق المتزايد في الولايات المتحدة وأوروبا ومنطقة المحيط الهادئ الهندية، بشأن سياسات الصين التقنية في عهد الرئيس شي جين بينغ.

ويتتبع التقرير إستراتيجية شي على مدى العقد الماضي، وتسارعها خلال جائحة كوفيد – 19، ويخلص إلى أن "إستراتيجية الصين الرقمية" مصممة لمنح الصين ميزة تنافسية على الغرب، من خلال التحول الرقمي للقواعد والمؤسسات والبنية التحتية، وتحدي ما يعدّه الرئيس الصيني نظاما عالميا مهيمنا تقع صناعة أشباه الموصلات بتايوان في قلبه.

ويشير تقرير منتدى المحيط الهادئ إلى أن هذه الإستراتيجية تمثل اختبارا حقيقيا لقدرة الصين على رعاية الاختراع الرقمي.

ومع التقدم في تحقيق الصين لإستراتجيتها الرقمية، تبرز العديد من التساؤلات حول مستقبل "درع السيليكون"، وهل تنجح الصين في تقليل الاعتماد على تايون مستقبلا؟

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية