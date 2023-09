ماسك يعترف بقطعه الإنترنت لمنع هجوم أوكراني على سفن روسية

أمر إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبايس إكس"، المهندسين بإغلاق شبكة الأقمار الصناعية التابعة لشركة "ستارلينك" فوق شبه جزيرة القرم العام الماضي، من أجل إحباط هجوم أوكراني على سفن حربية روسية.

وأكّد الملياردير الأميركي أنه منع هجوما أوكرانيا على قاعدة بحرية روسية، من خلال رفض طلب لكييف بتفعيل الوصول إلى الإنترنت عبر نظام ستارلينك للأقمار الصناعية، وكتب في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا) -أمس الخميس- "تلقينا طلبا عاجلا من السلطات الحكومية لتفعيل ستارلينك حتى سيفاستوبول. وكانت النية الواضحة هي إغراق معظم الأسطول الروسي الراسي" هناك.

ونشرت خدمة الإنترنت عبر شبكة نظام ستارلينك للأقمار الاصطناعية التي طورّتها شركة "سبايس إكس" التابعة لماسك، في أوكرانيا بعد وقت قصير من بداية الحرب مع روسيا في فبراير/شباط 2022، وشكلت تلك الخدمة عاملا مهما في السماح للأوكرانيين بالتواصل، وتنسيق أعمالهم القتالية.

وتعدّ مدينة سيفاستوبول مركزا لقاعدة الأسطول الروسي في البحر الأسود في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو في 2014.

وأوضح ماسك في منشوره، "لو وافقت على طلبهم، كانت سبايس إكس ستكون متواطئة في عمل من أعمال الحرب وتصعيد للصراع".

— Elon Musk (@elonmusk) September 7, 2023