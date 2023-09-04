لأصحاب الآيفون.. هل تعلم وظيفة الدائرة السوداء بجانب الكاميرا؟

توجد دائرة سوداء في أحدث موديلات "آيفون برو" وبعض موديلات "آيباد برو"، فهل تعرف لغز هذه الدائرة وما وظيفتها؟

هذه الدائرة في الواقع مفيدة جدا، حيث تتيح استخدام بعض من أهم التطبيقات والميزات في الجهاز، ويمكن العثور عليها على نتوء الكاميرا في الجزء الخلفي من هواتف آيفون الحديثة.

وتستقر الدائرة بشكل مسطح على النتوء المربع الذي يحتوي عدسات الهاتف من الخلف، وهي عبارة عن ماسح ضوئي من نوع "ليدار"، يستشعر العمق باستخدام أشعة الليزر لمعرفة مدى بُعد الأشياء، وهو مصمم لقياس المسافات، حيث تنبعث منها أشعة ليزر نابضة تساعد الماسح على قياس المدة التي يستغرقها الانعكاس للعودة.

ويتيح ذلك للماسح الضوئي قياس مسافات الأشياء في مجال رؤيته، وهو ما يمكن الهاتف من إنشاء صورة ثلاثية الأبعاد دقيقة لما يمكنه رؤيته. ويعد هذا مفيدا لمجموعة كاملة من التطبيقات التي يمكنها الاستفادة من هذه الميزة في آيفون.

على سبيل المثال، يعد هذا أمرا مفيدا لتطبيقات الواقع المعزز التي تتيح لك وضع كائنات افتراضية في "العالم الحقيقي" باستخدام الكاميرا.

وهو يعمل عن طريق استهداف جسم ما بالليزر وقياس الوقت الذي يستغرقه الضوء للعودة، مما يمكّن الجهاز من "بناء" نموذج ثلاثي الأبعاد للعالم أمامه.

فبواسطة هذه الميزة يمكن وضع كائن ثلاثي الأبعاد بشكل أفضل حيث تراه الكاميرا من جميع القياسات والزوايا.

كما يمكنه أيضا السماح للكاميرا بالعمل بشكل أكثر فعالية، ففي ظروف الإضاءة المنخفضة، يمكن للماسح الضوئي تتبع مدى بُعد الهدف، مما يسمح لميزة التركيز التلقائي في الكاميرا بالعمل بسرعة أكبر.

تقول آبلن بحسب تقرير صحيفة ديلي ميل البريطانية، إن "الماسح الضوئي ليدار يقيس المسافة إلى الأشياء الموجودة على مسافة تصل إلى 5 أمتار، ويعمل في الداخل والخارج".

ويضيف التقرير نقلا عن آبل أن "الماسح الضوئي ليدار يعمل على تحسين تطبيق القياس، مما يجعل حساب ارتفاع شخص ما تلقائيا أسرع وأسهل، بينما تظهر الأدلة الرأسية والحافة المفيدة تلقائيا للسماح للمستخدمين بقياس الأشياء بسرعة ودقة أكبر".

وذكر التقرير أن آبل تجد أن هذه الميزة مفيدة في عدة تطبيقات "لجعل المحتوى الافتراضي يتفاعل مع البيئة المادية بشكل واقعي، على سبيل المثال، من خلال قذف كرة افتراضية على جدار في العالم الحقيقي وجعل الكرة تتبع قوانين الفيزياء".

ويستخدم موقع "إيكيا"، على سبيل المثال، الواقع المعزز لوضع أثاث الشركة مثل الأرائك والمصابيح وخزائن الكتب داخل منزلك لمعرفة مدى ملاءمتها للمساحة الحقيقية، ويستخدم الماسح الضوئي لمساعدة التطبيق في تقدير المسافة بشكل دقيق.