مايكروسوفت تخفض سعر حزمة "أوفيس 365" تجنبا لتهمة الاحتكار

خفضت مايكروسوفت من سعر الاشتراك في حزمة برمجيات "أوفيس 365″ (Office 365) دون منصة التواصل "تيمز" (Teams)، في خطوة وصفت بأنها محاولة لـ"استرضاء" الاتحاد الأوروبي، الذي يحقق في شبهة ارتكاب الشركة الأميركية ممارسات احتكارية.

وقالت مايكروسوفت، في بيان عبر الإنترنت، إنه اعتبارا من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ستتمكن الشركات في المنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا من الحصول على حزمة التطبيقات "مايكروسوفت 365″ و"أوفيس 365″ دون منصة "تيمز"، مقابل اشتراك شهري يقل عن الاشتراك الحالي بمقدار 2.17 دولار.

بهذه الخطوة تقدم مايكروسوفت تنازلا للمفوضية الأوروبية المعنية بتطبيق قواعد حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، والتي بدأت الشهر الماضي تحقيقا رسميا حول ما إذا كانت عملاقة التكنولوجيا الأميركية تنافس بطريقة غير عادلة من خلال دمج منصة التواصل "تيمز" في حزم برمجيات "أوفيس".

وترى المفوضية أن مايكروسوفت بهذا الدمج تمنح منصة "تيمز" ميزة غير عادلة في مواجهة المنصات المنافسة مثل "سلاك".

في الوقت نفسه، قالت مايكروسوفت إن عملاءها الحاليين الذين اشتركوا في حزمة تطبيقات "أوفيس 365" ومعها منصة تيمز، يستطيعون الإبقاء على اشتراكاتهم كما هي، أو التحول نحو الاشتراك الأرخص دون منصة تيمز، كما أشارت الشركة الأميركية إلى تحسين آليات التواصل بين برامجها وخدمات التواصل الأخرى المنافسة لخدمة تميز.

يذكر أن منصة تيمز إلى جانب "سلاك" و"زوم" وغيرها من منصات اجتماعات الفيديو والمحادثة المكتبية، حازت أهمية متزايدة أثناء التوسع في أنظمة العمل من المنزل أو عن بعد بسبب جائحة فيروس كورونا.

وبدأ الاتحاد الأوروبي تحقيقاته بشأن ممارسات مايكروسوفت بسبب شكوى من منصة سلاك في صيف 2020، وقالت المنصة، التي أصبحت حاليا جزءا من شركة خدمات الإنترنت والحوسبة السحابية الأميركية "سيلز فورس"، إن دمج تيمز مع "أوفيس 365″ و"مايكروسوفت 365″ يقلص قدرتها على منافستها.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، فإن مايكروسوفت عرضت في البداية وقف التثبيت التلقائي لتطبيق تيمز لدى عملاء "أوفيس" في سوق الاتحاد الأوروبي حصرا، لكن المفوضية الأوروبية أصرت على تطبيق هذه الخطوة على مستوى العالم.

وفي يوليو/تموز 2023، قالت المفوضية الأوروبية إن مايكروسوفت لم تقدم مقترحا كافيا لتبديد مخاوفها من تراجع مستوى المنافسة في سوق خدمات التواصل المكتبي بسبب دمج تيمز في "أوفيس 365″ و"مايكروسوفت 365".