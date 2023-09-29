تقرير لكاسبرسكي: تزايد التهديدات التي تواجه الأجهزة المحمولة في الشرق الأوسط

أفادت شركة "كاسبرسكي" للحلول الأمنية الرقمية في تقريرها الأخير عن زيادة التهديدات الإلكترونية التي تواجه الأجهزة المحمولة خلال الربع الثاني من 2023، مشيرة إلى ارتفاع هذه التهديدات مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق.

ومع زيادة استخدام الأفراد لأجهزتهم المحمولة في مشاركة المعلومات الشخصية والتواصل مع شبكات الأعمال، لوحظ ارتفاع في تهديدات الأمان، خصوصا في مناطق الشرق الأوسط، تركيا، وأفريقيا، حيث وصلت الزيادة إلى 5% خلال الربع الثاني من هذا العام.

وجمعت كاسبرسكي البيانات من أجهزة تعمل بنظام أندرويد، نظرا لشهرته في المناطق المذكورة. ورغم أن أجهزة "آي أو إس" من آبل ليست محصنة بالكامل ضد الهجمات، فإن مراقبتها تعد مهمة صعبة.

ومن الجدير بالذكر أن البرامج الإعلانية والتهديدات المصرفية تعد من بين الأكثر انتشارا بين التهديدات التي تواجه أجهزة المحمول. وأشارت التقارير إلى أن أحصنة طروادة المصرفية تمثل تهديدا متزايدا للمستخدمين. ففي تركيا مثلا، تضاعفت الحالات المكتشفة لهذه الأحصنة بنسبة 102% مقارنةً بالعام الماضي.

أنطون كيفا من كاسبرسكي أوضح أنه مع الاعتماد المتزايد على الخدمات المصرفية عبر الأجهزة المحمولة، يتوقع زيادة في الأنشطة الإجرامية التي تستهدف هذه الأجهزة، وأكد على أهمية تعزيز الأمن الإلكتروني.

وقدمت كاسبرسكي نصائح لحماية البيانات من التهديدات، منها التأكد من تحميل التطبيقات من مصادر موثوقة، واستخدام برامج مكافحة الفيروسات والحفاظ على التحديثات الدورية.