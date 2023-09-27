الساعات الذكية للأطفال تحت المجهر

أعلنت هيئة اختبار السلع والمنتجات الألمانية أنه لا توجد صفات مشتركة كثيرة بين الساعات الذكية المخصصة للأطفال والمخصصة للبالغين حتى إذا كانت تحمل نفس اسم الطراز.

وظيفة التتبع

وقالت الهيئة الألمانية -بعد قيامها باختبار 8 موديلات من الساعات الذكية المتوفرة في الأسواق حاليا- إن الوظيفة الرئيسية للساعات الذكية المخصصة للأطفال تتمثل في إتاحة الفرصة أمام الآباء لتتبع مواقع أبنائهم واستقبال مكالمات الطوارئ منهم، ومع ذلك فإن وظيفة التتبع تعمل بشكل أقل دقة مما يتمناه كثير من الآباء.

وتعمل وظيفة التتبع في الهواء الطلق بصورة أفضل، وخصوصا عندما تستقبل الساعات الذكية إشارات قوية من أنظمة تحديد المواقع الجغرافية، ولكن قد تظهر مشكلات بمجرد الوجود في الشوارع والأزقة الضيقة. وعند الوجود في المباني الكبيرة يمكن الاستعانة بشبكات الواي فاي لتحديد مواقع الأطفال.

ونظرا لأن التطبيق الموجود على هواتف الآباء والمرتبط بالساعة الذكية المخصصة للأطفال بمجرد عدم قدرته على تحديد الموقع أو في حالة عدم استقبال الساعة الذكية أي بيانات جوالة، فإنه يعرض آخر موقع معروف للطفل، لذلك ينصح الخبراء الألمان بعدم الاعتماد على وظيفة التتبع كثيرا.

مكالمات الطوارئ

لم تعمل وظيفة مكالمات الطوارئ في جميع الساعات، التي خضعت للاختبار بشكل سليم تماما. فرغم أن الساعات الذكية تجري المكالمات الهاتفية بشكل موثوق بالأرقام الهاتفية المخزنة بها الواحد تلو الآخر، فإنه لا يمكن معرفة ما إذا كان الشخص المعني يرد على المكالمة الهاتفية أو أن المكالمة تصل إلى صندوق البريد المعني، وبالتالي فإن المكالمات الهاتفية من الأطفال قد لا تجدي نفعا في حالات الطوارئ.

ورغم أن الساعات الذكية ترسل في حالة الطوارئ رسالة إلى تطبيق الآباء، فإنه قد لا يتم ملاحظة هذه الرسالة، لذلك نصح الخبراء الألمان بضرورة إيقاف صندوق البريد الوارد على الأقل للرقم الأول الذي تم إدخاله، حتى لا تنقطع سلسلة المكالمات في حالة الطوارئ.

وقد تصدرت الساعة الذكية "إكسبلورا إكس 6 بلاي 1" نتائج اختبار الهيئة الألمانية، وتبعتها موديلات "آنيو5" و "تي سي إل موفتايم فاملي واتش إم تي 42 إكس"، التي تتيح إمكانية تعطيل وظيفة التتبع.

وظائف أخرى

ويفرح الأطفال بالوظائف الأخرى في الساعات الذكية المخصصة لهم مثل عداد الخطوات وبرنامج المكافآت والألعاب الصغيرة وتقرير الطقس وإرسال صورة سيلفي للأم أو رسالة صوتية للأب، كما يسعد المدرسون أيضا بوجود "وضع المدرسة" الذي يتيح إمكانية تعطيل كل هذه الوظائف أثناء فترة الحصة الدراسية.

استعمال حذر

نصح خبراء التريبة باستعمال الساعات الذكية للأطفال بحرص، نظرا لأنها قد تعوق مهام النمو مثل الاستقلالية والثقة بالنفس وتقييم المخاطر.

ولكن على الجانب الآخر تتيح الساعات الذكية المخصصة للأطفال ميزة توفير الأمان عن طريق تتبع الأطفال في حالة التعرض لوقوع حادث، ولذلك يجب التحدث مع الأطفال بصراحة عن أهمية استعمال الساعة الذكية ومتى يجب استعمالها، والأمور التي لا يجب فيها استعمال هذا النوع من الساعات.