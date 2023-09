اليأس يدفع ماسك لدعوة المشاهير للنشر على إكس

بحثا عن طرق لإبقاء منصة إكس (تويتر سابقا) واقفة على قدميها وسط سلسلة من الجدال والقرارات التجارية المثيرة طلب إيلون ماسك يوم الأربعاء الماضي المساعدة من أحد المشاهير الأكثر شعبية، وهي المغنية تايلور سويفت، وفق ما نقلته مواقع إلكترونية.

وفي حين أن كل تصريحات ماسك تشي بأن كل شيء على ما يرام في المنصة التي اشتراها في أكتوبر/تشرين الأول 2022 لكن الواقع يظهر أن عام 2023 كان عاما صعبا بالنسبة للشركة، فقد خسرت تويتر -التي أصبحت الآن تعرف باسم إكس- نصف إيراداتها الإعلانية وأغلبية قوتها العاملة.

ويترقب جماهير المغنية المشهورة تايلور سويفت حاليا إعادة إصدار ألبومها "1989"، وهو الألبوم التالي في سلسلة الألبومات المعاد تسجيلها للمغنية، ويصادف يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول المقبل الذكرى التاسعة لإصدار الألبوم الأصلي للمغنية.

It’s a new soundtrack 🩵 Here are the back covers and vault track titles for 1989 (my version) I can’t wait for this one to be out, seriously. Thank you for playing along, sleuthing, puzzling and making these reveals so much chaotic fun (which is the best kind of fun, after all… pic.twitter.com/s3QrxGpXhP

— Taylor Swift (@taylorswift13) September 20, 2023