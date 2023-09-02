"إكس" تتوسع في جمع بيانات المستخدمين من أجل الذكاء الاصطناعي

وسعت منصة "إكس" (تويتر سابقا) المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك، من عمليات جمع بيانات المستخدمين لتشمل معلومات بيومترية.

ويحظى نوع المعلومات التي يجري جمعها والطريقة التي تعتزم المنصة استخدامها، باهتمام المراقبين في مجال التكنولوجيا.

وأضافت الشركة مؤخرا إلى سياستها للخصوصية على الإنترنت "ربما نستخدم المعلومات التي نجمعها.. للمساعدة في تدريب نماذج التعلم الآلي أو نماذج الذكاء الاصطناعي من أجل الغرض المحدد في هذه السياسة".

لكن الأغراض التي أشارت إليها الشركة غير واضحة، كما يظل تعريفها للبيانات البيومترية غير كامل فيما يتعلق بالتفاصيل الدقيقة، مقارنة مثلا بتعريف وزارة الأمن الداخلي الأميركية التي تؤكد أن الخصائص البيومترية هي "خصائص جسدية مميزة مثل بصمات الأصابع، والتي يمكن استخدامها للتعرف الآلي".

وتعتزم "إكس" تسجيل المعلومات بشأن مستوى تعليم مستخدميها وتاريخ عملهم. وسيتم استخدام تلك البيانات، وفقا للشركة، من أجل تقديم توصيات للوظائف.

وسيبدأ التغيير في أساليب جمع المعلومات على المنصة بنهاية سبتمبر/أيلول الجاري.