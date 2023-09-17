"ميتا" تعتزم إتاحة الميتافيرس دون الحاجة لشراء جهاز خاص

تعتزم شركة التكنولوجيا الأميركية "ميتا بلاتفورمس" توفير خدمة العالم الافتراضي "هورايزون وورلدز" بتكنولوجيا ميتافيرس عبر الهواتف المحمولة وشبكة الإنترنت للمستخدمين الذين يرغبون في استطلاع هذا العالم دون شراء جهاز "أوكولوس كويست".

وقالت "ميتا" -التي تمتلك شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"- إن المستخدمين سيتمكنون من الوصول إلى "هورايزون وورلدز" من خلال تطبيق "ميتا كويست" للأجهزة المحمولة، أو عبر أي برنامج لتصفح الإنترنت خلال الشهور المقبلة.

ونقل موقع "سي نت دوت" المتخصص في التكنولوجيا عن بيان شركة "ميتا"، أن "ميتافيرس سيكون متاحا للجميع بغض النظر عن الأجهزة التي لديهم… توفير خدمة وورلدز عبر مزيد من القنوات خطوة في اتجاه تحقيق رؤيتنا بتوفير التجربة لمزيد من الناس".

وقالت "ميتا" إن عددا قليلا من الناس يستطيعون حاليا الوصول إلى العالم الافتراضي "سوبر رمبل" من خلال تطبيق "ميتا كويست" للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، مشيرة إلى أنها ستطرح نسخة من التطبيق للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل "آي أو إس" خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

كما سيتم توفير نسخة للإنترنت فورا، إذ أصبح بإمكان أي مستخدم إنشاء حساب لإدراج اسمه إلى قائمة انتظار للوصول إلى الخدمة.

وقالت "ميتا" إن "الوصول المبكر إلى خدمة العالم الافتراضي سيكون متاحا لمزيد من الناس تدريجيا، في الوقت الذين نجمع فيه آراءهم ونطور التجربة"، مضيفة أنه سيتم توفير مزيد من العوامل الافتراضية عبر المنصة خلال الشهور القليلة المقبلة.

ومن المتوقع أن تطلق "ميتا" الجيل الجديد من جهاز العالم الافتراضي "ميتا كويست 3″ في خريف 2023.