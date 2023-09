واتساب تنفي نشر إعلانات عبر التطبيق لزيادة الإيرادات

نفى ويل كاثكارتر الرئيس التنفيذي لشركة "واتساب" -اليوم الجمعة- تقريرا لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية قال إن منصة المراسلة المملوكة لشركة "ميتا" تدرس إمكانية وضع إعلانات في سعيها لزيادة الإيرادات.

وقال المدير التنفيذي -في منشور على منصة "إكس"- إن تقرير فايننشال تايمز غير صحيح "ونحن لا نفعل هذا".

This @FT story is false. We aren't doing this.

Also it looks like you misspelled Brian's name… https://t.co/Z47z9FC5yu

— Will Cathcart (@wcathcart) September 15, 2023