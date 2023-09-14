"آي كلاود بلس" تقدم لمستخدميها سعتين تخزينيتين جديدتين

أعلنت شركة "آبل" إتاحة سعتي تخزين جديدتين في خدمة "آي كلاود بلس" بمساحة 6 و12 تيرابايتا بعد أن كانت السعة القصوى لا تتعدى تيرابايتين اثنين.

ويتيح حساب "آبل آي دي" لكل مستخدم سعة تخزين سحابية قدرها خمسة غيغابايتات فقط، مع إمكانية الترقية إلى سعة 50 غيغابايت (دولار واحد) أو 200 غيغابايت (ثلاثة دولارات) أو تيرابايتين اثنين (عشرة دولارات).

وستوفر "آبل" السعات الجديدة الأكبر حجما ابتداء من 18 سبتمبر/أيلول الجاري مقابل 30 دولارا شهريا لسعة ستة تيرابايتات و60 دولارا شهريا لسعة 12 تيرابايت.

وتزود الشركة الأميركية مشتركيها بميزات إضافية إلى جانب السعة التخزينية للملفات، مثل خاصية إخفاء البريد الإلكتروني وخاصية البريد الإلكتروني المخصص، كما تتيح خاصية المشاركة العائلية مع ما يصل إلى خمسة أفراد.

ويمكن تخزين الصور ومقاطع الفيديو الأصلية على "آي كلاود" وغيرها من الملفات مع إمكانية مشاركتها مع الآخرين عند الحاجة، وكذلك إمكانية إجراء نسخ احتياطي من الجهاز المستخدم ثم استعادة النسخ الاحتياطية لاحقا في أي وقت.