سحب "آيفون 12" من السوق الفرنسية لتجاوزه الحد الإشعاعي المسموح به

طلبت الوكالة الوطنية الفرنسية للترددات (إيه إن إف آر) من شركة "آبل" الأميركية سحب إصدار "آيفون 12" -الذي طُرح قبل 3 سنوات- من السوق الفرنسية بعدما أظهرت الاختبارات مستويات من الإشعاع الكهرومغناطيسي فوق الحد المسموح به.

وأمرت الوكالة المسؤولة عن تنظيم الاتصالات أمس الثلاثاء بـ"عدم استمرار طرح آيفون 12 للبيع في كل قنوات التوزيع في فرنسا" اعتبارا من أمس الثلاثاء.

ولم تبد آبل في البداية ردا على الطلب الفرنسي، لكن شركة التكنولوجيا، ومقرها الولايات المتحدة، أصدرت الجيل الجديد من هاتفها الذكي "آيفون 15" في اليوم نفسه.

واختبرت الوكالة الوطنية الفرنسية للترددات مؤخرا 141 هاتفا في معمل لتحديد مقدار الإشعاع الكهرومغناطيسي الذي يمتصه الجسم خلال عمل الهاتف.

وتبين أن آيفون 12 تجاوز حد التلامس الجسدي المباشر، على سبيل المثال، عندما يكون في اليد أو الجيب، بحسب الاختبارات الفرنسية.

ويصدر الجهاز إشعاعا كهرومغناطيسيا بواقع 5.74 واطات لكل كيلوغرام، والحد الأقصى المسموح به 4 واطات لكل كيلوغرام.