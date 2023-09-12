"آبل" تطرح "آيفون 15" بشاحن جديد و4 فئات مختلفة

كشفت "آبل" النقاب عن جيل جديد من هواتفها الذكية حين قدّمت "آيفون 15" بـ 4 فئات خلال مؤتمرها السنوي الذي أقيم على مسرح "ستيف جوبز" بمقر الشركة في كاليفورنيا الأميركية الثلاثاء 12 سبتمبر/أيلول 2023.

وشملت المنتجات التي كشفت عنها الشركة الأميركية خلال المؤتمر، ساعتها الذكية "آبل واتش سيريز 9″، إلى جانب الإصدار الثاني من ساعة "ألترا".

وجاء "آيفون 15" بـ 4 فئات؛ هي "آيفون 15″، و"آيفون 15 بلس"، و"آيفون 15 برو"، إلى جانب "آيفون 15 برو ماكس" ذي الشاشة الأكبر.

أبرز مميزات "آيفون 15"

ويأتي هاتف "آيفون 15" بـ5 ألوان مع "كاميرا" بدقة 48 ميغابيكسل، ويتميز بمقاومة الماء والغبار، إضافة إلى ميزة الجزيرة التفاعلية.

وستغطي مادة التيتانيوم طرازي "آيفون 15 برو"، و"آيفون 15 برو ماكس"، التي تتميّز بالصلابة من جهة والخفة والنحافة من جهة أخرى.

وأذعنت الشركة الأميركية لمتطلبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بشواحن الهواتف الذكية، إذ أعلنت أنها زودت "آيفون 15" بمنفذ الشحن العالمي "يو إس بي-سي" (USB-C).

ونظرا لتحول "آبل" إلى شواحن "يو إس بي-سي"، فلن تعمل كابلات "لايتنينغ" (Lightning) القديمة مع الجيل الأحدث من "آيفون".

كما سيكون "آيفون 15" قادرا على طلب المساعدة على الطريق عبر الأقمار الصناعية، حال تعذر الوصول إلى الشبكة الخلوية. وستكون هذه الخدمة مجانية لمدة عامين.

وستباع الفئة الأساسية من "آيفون 15" بسعر يبدأ من 800 دولار، وهو السعر نفسه الذي بيع به الطراز الأساسي من "آيفون 14" الذي طُرح قبل عام.

مميزات ساعة "آبل واتش سيريز 9"

كما شهد مؤتمر "آبل" السنوي تقديم ساعة اليد الجديدة "آبل واتش سيريز 9″، التي تتميز ببطارية تدوم 24 ساعة وبدقة تفوق الجيل السابق بـ 25 ضعفا، وبمعالج S9 بأداء أفضل بنسبة 30%، ودقة أعلى في تتبع التمارين الرياضية، إضافة إلى إتاحة المساعد "سيري" في البيانات الصحية.

كما تتمتع ساعة "آبل" الجديدة بميزة "فايند ماي آيفون" الأفضل والمحسنة، بدلا من مجرد اختبار اتصال الجهاز، حيث ستكون الساعة الجديدة قادرة على توجيه صاحبها إلى المكان الذي ترك فيه جهاز "آيفون" بالضبط.

وافتخرت "آبل" بشريحة S9 الجديدة، التي تصفها الشركة بأنها أقوى معالج في أي ساعة حتى الآن، معدّة الشريحة أول ترقية رئيسة منذ سنوات، وتأتي بعد سنوات من ترقيات الميزات الأخرى؛ مثل: حجم الشاشة، أو أجهزة الاستشعار.

أما الإصدار الثاني من الإصدار الثاني لساعة "ألترا" (ULTRA)، فيأتي بمعالج S9 وبطارية تدوم 36 ساعة بالوضع العادي و72 ساعة بالوضع الموفر، وستكون متاحة للبيع في 22 سبتمبر/أيلول الجاري.