"ميتا" تطور نظاما قويا للذكاء الاصطناعي يتفوق على "لاما 2"

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن مصادر مطلعة أن شركة "ميتا بلاتفورمز" تعمل على تطوير نظام جديد للذكاء الاصطناعي يهدف إلى منافسة النموذج الأكثر تقدما لشركة "أوبن إيه آي"، وهي منظمة غير ربحية لأبحاث الذكاء الاصطناعي.

وقالت الصحيفة في عددها الصادر أمس الأحد إن الشركة الأم لفيسبوك تهدف لأن يكون نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد جاهزا العام المقبل، مشيرة إلى أنه سيكون أقوى من نسختها التجارية التي يطلق عليها اسم "لاما 2".

و"لاما 2″ هو نموذج لغوي كبير للذكاء الاصطناعي وفق نظام المصدر المفتوح كانت "ميتا" أطلقته في يوليو/تموز الماضي.

وبحسب "وول ستريت جورنال"، فإن نظام الذكاء الاصطناعي -الذي تعمل عليه "ميتا بلاتفورمز"- قد يشهد تغييرات تساعد الشركات على تقديم خدمات تنتج نصا متطورا وتحليلات ومخرجات أخرى بشكل آلي.

وتوقعت الصحيفة الأميركية في تقريرها أن تبدأ "ميتا" التدريب على نظام الذكاء الاصطناعي الجديد المعروف باسم "النموذج اللغوي الكبير" في أوائل العام 2024.