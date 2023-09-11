قبل أيام من طرحه.. إليك أهم ميزات نظام "آي أو إس 17" من "آبل"

عرضت شركة "آبل" النسخة الأحدث من نظامها التشغيلي "آي أو إس 17" (iOS 17) في يونيو/حزيران الماضي، الذي لا يزال قيد الاختبار التجريبي، ومن المقرر أن يصبح جاهزًا للاستخدام في وقتٍ لاحق من شهر سبتمبر/أيلول الجاري، بالتزامن مع طرح أجهزة "آيفون" الجديدة.

ويمثل "آي أو إس 17" إصدارًا رئيسيًا من نظام "آبل" التشغيلي، يعمل على ترقية تجربة الاتصالات عبر الهاتف وخدمة "فيس تايم" والرسائل، ويجعل المشاركة أسهل مع ميزة "إير دروب" ويوفر مدخلات أكثر ذكاءً تعمل على تحسين سرعة ودقة الكتابة.

كما يقدم "آي أو إس 17" أيضًا تجارب جديدة مع "جورنال"، وهو تطبيق جديد كليًا يُطرح لاحقًا هذا العام يسهل على الأشخاص ممارسة عادة تدوين اليوميات، إضافةً إلى "ستاند باي"، وهي طريقة جديدة لعرض المعلومات التي يمكن رؤيتها عند ضبط "آيفون" وشحنه.

ترقيات رئيسية لتجربة الهاتف

سيحظى تطبيق الهاتف بتحديثات كبيرة مع ملصقات جهات الاتصال المخصصة، وهي توفر طريقة جديدة للمستخدمين للتعبير عن أنفسهم.

ويمكن للمستخدمين تخصيص طريقة الظهور، وإضفاء مظهر جديد كليًا على المكالمات الواردة، واختيار طريقة عرض الصور أو "ميموجي" (Memoji)، بالإضافة إلى تحديد الخط ولونه.

وتكون ملصقات جهات الاتصال المخصصة متاحة أيضًا لتطبيقات الاتصال التابعة لجهات خارجية.

ويمنح البريد الصوتي المباشر المستخدمين القدرة على رؤية النسخ المكتوبة في الوقت الفعلي عندما يترك شخص ما بريدًا صوتيًا، كما يتيح فرصة الرد أثناء ترك المتصل رسالته بناءً على ما يُقال.

ولن يتم إشعار المستخدم بالمكالمات المزعجة المُحددة من قبل شركات الاتصالات كبريد صوتي مباشر، وبدلا من ذلك سيتم رفضها على الفور.

ميزات جديدة لـ "فيس تايم"

يدعم تطبيق "فيس تايم" في النسخة الجديدة من نظام التشغيل الرسائل الصوتية والمرئية، بحيث يمكن للشخص الموجود على الطرف الآخر أن يترك لك تسجيل فيديو أو رسالة صوتية إذا لم ترد على المكالمة.

كما أصبحت مكالمات "فيس تايم" تدعم ردود الفعل، مثل القلوب والبالونات والألعاب النارية وأشعة الليزر والمطر.

أما تحديث جهاز "آبل تي في ٤ كي" (Apple TV 4K)، فيتيح لـ "فيس تايم" العمل على الشاشات الكبيرة في المنزل.

وباستخدام الكاميرا الاستمرارية، يعمل جهاز "آبل تي في ٤ كي" ككاميرا لمكالمة "فيس تايم"، حيث يمكن للمستخدمين الآن بدء مكالمة فيديو مباشرة من جهاز (iOS)، أو بدء المكالمة عبر "آيفون" ومن ثم نقلها إلى جهاز (iOS).

وتمنح ميزة "سنتر ستيج" (Center Stage) المستخدمين إطارا مثاليا حتى أثناء التنقل في أرجاء الغرفة، مع جميع ميزات "فيس تايم" الأخرى، بما في ذلك تحويل المكالمات بين جهاز (iOS) والتلفاز.

مظهر جديد وتحديثات للرسائل

وعلى صعيد الرسائل، يتيح نظام التشغيل (iOS 17) بعض الإضافات المهمة، إذ أتيحت جميع الرموز التعبيرية "إيموجي" (emoji) كملصقات في تطبيق الرسائل، إلى جانب إتاحة استخدام الرموز التعبيرية فوق الصور والرسائل مثل الملصق.

كما يمكن إنشاء الملصقات المباشرة من الصور باستخدام ميزة "إزالة الموضوع من الخلفية" التي تم تقديمها في نظام التشغيل (iOS 16).

ويمكن للمستخدمين أيضًا إضافة تأثيرات إلى الملصقات المباشرة لتضفي عليها مزيدا من الحيوية، فإذا كنت تستخدم الصور الحية، فستتمكن من الحصول على ملصق متحرك يمكن مشاركته في تطبيق الرسائل.

وأصبح البحث أكثر دقة مع مرشحات البحث، وهو ما يتيح للمستخدمين بدء البحث وإضافة مرشحات إضافية لتضييق نطاق النتائج والعثور على ما يبحثون عنه بالضبط، ويمكن حذف رموز التحقق لمرة واحدة يتم تسليمها بواسطة تطبيق الرسائل تلقائيًا.

وإذا كنت تواجه مشكلة في مواكبة الدردشات الجماعية أو مع شخص يرسل الكثير من الرسائل، فإن هناك سهمًا جديدًا يتيح لك معرفة المكان الذي توقفت فيه حتى تتمكن من رؤية ما لم تتم قراءته في المحادثة.

وعند إرسال رسالة صوتية، يتم نسخها كتابيًا تلقائيًا حتى يتمكن المستخدمون من قراءتها في الوقت الحالي أو الاستماع إليها لاحقًا.

وعلى صعيد مشاركة الموقع في الرسائل، أصبح الأمر أبسط، فعندما يشارك المستخدم موقعًا، يجري تحديثه بالوقت الفعلي في المحادثة.

وتقدم الرسائل أيضًا "تسجيل الوصول"، وهي ميزة أمان مهمة تتيح للمستخدم إخبار أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء أنه وصل إلى وجهته بأمان.

وعند تشغيل الميزة، يجري تنبيه الشخص الذي تتواصل معه عندما تصل إلى المكان الذي تذهب إليه، وإذا لم تقم بذلك في الوقت المناسب أو توقف تقدمك، يمكن لجهة الاتصال تلك رؤية موقع هاتفك، ومستوى البطارية، والحالة الخلوية لتحديد ما إذا كنت بحاجة إلى المساعدة، مع تشفير أي معلومات تتم مشاركتها من طرف إلى طرف.

مشاركة أسهل مع "إير دروب" و "نيم دروب"

أضيفت لـ "إير دروب" (AirDrop) طرق جديدة للمشاركة، حيث تسمح ميزة "نيم دروب" (NameDrop) للمستخدمين مشاركة معلومات الاتصال عن طريق التقريب بين أجهزة "آيفون"، أو عن طريق التقريب بين "آيفون" و"آبل ووتش" (Apple Watch).

كما أن التقريب بين أجهزة "آيفون" يتيح للمستخدمين أيضًا مشاركة ونقل المحتوى أو بدء "شير بلاي" (SharePlay) للاستماع إلى الموسيقى أو مشاهدة فيلم أو تشغيل لعبة.

في وقت لاحق من هذا العام، ستسمح "إير دروب" ببدء عمليات نقل الملفات الكبيرة بواسطة هاتفين على مقربة شديدة، مع انتهاء عملية النقل عبر "آيكلاود".

تحسينات على التصحيح التلقائي والإملاء

أما ميزة التصحيح التلقائي، فتم تحديثها بشكل شامل يُحسن التجربة والدقة للمستخدمين في كل مرة يكتبون فيها.

ونالت الميزة أيضًا تصميمًا محدثًا لدعم الكتابة بشكل أفضل، كما أصبح من الممكن تصحيح الأخطاء على مستوى الجملة لتفادي الأخطاء النحوية.

وسيتلقى مستخدمو "آي أو إس 17" توصيات نصية تنبؤية مضمنة أثناء الكتابة، للتنبؤ بشكل أفضل بما يريد المستخدم قوله، بحيث يوفر الملء التلقائي جملًا كاملة مع تنبؤات مضمنة عند الكتابة، لذا فإن إضافة كلمات كاملة أو إكمال الجمل سيصبح أمرا سهلا.

عرض المعلومات أثناء شحن الهاتف

يقدم نظام التشغيل "آي أو إس 17" ميزة "ستاند باي"، وهي التي تمنح المستخدمين تجربة وضع ملء الشاشة مع معلومات يمكن رؤيتها من مسافة بعيدة عندما يكون الهاتف موضوعًا على جانبه أثناء الشحن.

وتعد هذه الميزة مثالية عند وضع الهاتف على المنضدة أو المكتب، ويمكن تخصيصها لعرض مجموعة من أنماط الساعة، أو الصور المفضلة، أو الأدوات المصغّرة.

وبفضل دعم الأنشطة المباشرة، والمساعد الصوتي "سيري" (Siri)، والمكالمات الواردة، والإشعارات الأكبر حجمًا، تجعل ميزة "ستاند باي" (StandBy) "آيفون" مفيدا حتى عندما يكون بعيدا عن متناول صاحبه.

وعند الشحن باستخدام "ماج سيف" (MagSafe)، تتذكر الميزة طريقة العرض المفضلة للمستخدم، ومن السهل إظهار وضع "ستاند باي" في أي وقت من خلال النقر على الشاشة، وهو متاح في "آيفون 14 برو" (iPhone 14 Pro) المزود بميزة الشاشة العاملة دائمًا.

طريقة جديدة لتقدير لحظات الحياة

بالرغم من عدم توافره بعد، فإن نظام التشغيل الجديد من "آبل" يوفر تطبيق "جورنال" المصمم لتسجيل أفكارك وأنشطتك يوميًا، وهو أمر ثبت أنه يحسن الرفاهية.

ويستخدم "آيفون" التعلم الآلي عبر الجهاز لاقتراح موضوعات لك لتكتب عنها بناءً على أنشطتك الحديثة خلال اليوم، بما في ذلك التقاط الصور وزيارة الأشخاص والأماكن والتدريبات وغير ذلك، حيث تساعد الإشعارات المجدولة في بناء عادة تدوين اليوميات.

ومن خلال القدرة على قفل التطبيق واستخدام المعالجة عبر الجهاز والتشفير من طرف إلى طرف، فإن الشركة صممت "جورنال" لحماية خصوصية المستخدم وضمان عدم تمكن أي شخص من الوصول إلى بياناته.

ويمكن لتطبيقات الجهات الخارجية تقديم اقتراحات حول تدوين اليوميات، لكن كل المحتوى محمي ومؤمن برمز المرور.

تحديثات الخصوصية وإمكان الوصول

تتضمن تحديثات الخصوصية توسيع أمان التواصل خارج الرسائل للمساعدة في الحفاظ على أمان الأطفال عند إرسال المحتوى واستلامه عبر "إير دروب" و "ملصقات الاتصال" ورسالة "فيس تايم" وعند استخدام أداة انتقاء الصور لاختيار المحتوى المراد إرساله.

كما جرى توسيع الخصوصية لتشمل أيضًا محتوى الفيديو بالإضافة إلى الصور الثابتة. وهناك ميزة جديدة للتحذير بشأن المحتوى الحساس تساعد المستخدمين البالغين على تجنب مشاهدة الصور ومقاطع الفيديو غير المرغوب فيها.

وكما هو الحال مع سلامة التواصل، تحدث جميع عمليات معالجة الصور والفيديو الخاصة بالتحذير بشأن المحتوى الحساس عبر الجهاز، لذلك لا تتمكن "آبل" من الوصول إلى المحتوى.

بينما تتضمن تحديثات إمكانية الوصول ميزة "الوصول المساعد"، وهي واجهة قابلة للتخصيص تساعد المستخدمين ذوي الإعاقات الإدراكية على استخدام "آيفون" بمزيد من السهولة والاستقلالية، وتتيح ميزة "الصوت الشخصي" للمستخدمين المعرضين لخطر فقدان الكلام خيار إنشاء صوت يشبه صوتهم.

وتساعد ميزة "أشر وتحدث" المستخدمين المكفوفين أو ضعاف البصر على قراءة النص عبر الأشياء المادية عن طريق التأشير.

مميزات إضافية في (iOS 17)

يوفر متصفح الويب "سفاري" حماية أكبر للتصفح الخاص باستخدام ميزة التعرف على الوجه "فيس آي دي" (Face ID)، كما يمنع المتعقبات من تحديد جهازك ومتابعة حركة التصفح عبر مواقع الويب.

ويفصل خيار "الحسابات" في المتصفح بين تصفح عملك وتصفحك الشخصي مع تواريخ وملحقات ومجموعات علامات تبويب ومفضلة وملفات تعريف ارتباط مختلفة.

ويتم الآن قفل التصفح الخاص عندما لا يكون قيد الاستخدام، ذلك ما يسمح للمستخدم بإبقاء علامات التبويب مفتوحة حتى عند الابتعاد عن الجهاز.

يمكن للمستخدمين مشاركة كلمات المرور مع مجموعة من جهات الاتصال الموثوقة من خلال ميزة "المشاركة العائلية" المتوافرة في تطبيق كلمات المرور.

كما يمكن لأي شخص في المجموعة إضافة وتحرير كلمات المرور التي تتم مشاركتها بأمان من خلال سلسلة مفاتيح "آي كلاود"، حيث تعتبر هذه الميزة مفيدة لكلمات المرور التي تحتاج إلى الوصول إليها من قبل أكثر من شخص واحد، مثل خدمات البث.

ويحتوي تطبيق "الصحة" على ميزة تتبع الحالة المزاجية التي تتيح لك تسجيل مشاعرك اليومية والعواطف اللحظية لتتبع حالتك. كما تقدم الشركة تقييمات للاكتئاب والقلق المستخدمة في العيادات لمساعدتك في تحديد ما إذا كنت معرضًا للخطر.

باستخدام كاميرا "ترو ديبث" يساعدك تطبيق "الصحة" بتحديد ما إذا كنت قريبًا جدًا من شاشتك من خلال أداة قياس مسافة الشاشة، مع تشجيعك على إبعاد الجهاز بعد بقائه على مسافة تزيد عن 12 بوصة من وجهك لفترة طويلة من الوقت، حيث تساعد زيادة المسافة الأطفال في تقليل مخاطر الإصابة بقصر النظر وتمنح المستخدمين البالغين فرصة لتقليل إجهاد العين الرقمي.

في تطبيق الخرائط، يمكنك الآن تنزيل خرائط غير متصلة بالإنترنت لمناطق محددة، بحيث يمكنك الوصول إلى التنقل خطوة بخطوة والوقت المقدر للوصول والمواقع القريبة حتى دون الاتصال بالإنترنت.

أصبح من الممكن الآن مشاركة متتبع "إير تاغ" مع ما يصل إلى 5 أشخاص آخرين، بحيث يمكن للأصدقاء وأفراد العائلة الذين يعيشون معًا تتبع عنصر باستخدام المتتبع في تطبيق "فايند ماي". كما يمكن لكل فرد في المجموعة رؤية موقع العنصر وتشغيل الصوت واستخدام البحث الدقيق للمساعدة في تحديد موقع المتتبع المشترك عندما يكون في مكان قريب.

تدعم "آبل ميوزك" قوائم التشغيل التعاونية للاستماع إلى الموسيقى مع الأصدقاء، وبفضل ميزة "شير بلاي" في السيارة، يمكن للركاب إضافة الأغاني إلى ما يتم تشغيله من خلال "كاري بلاي" حتى دون اشتراك "آبل ميوزك".

تحظى سماعات "إير بودز" بميزات جديدة تعيد تعريف تجربة الصوت الشخصية، بما في ذلك الصوت التكيفي، الذي يجمع بين إلغاء الضوضاء النشط والشفافية بحيث يمكنك أن تكون أكثر وعيا بمحيطك مع تقليل الضوضاء غير المرغوب فيها، في حين يعمل الوعي بالمحادثة على إيقاف تشغيل الموسيقى عندما يتحدث شخص ما إليك حتى تتمكن من سماعه، بينما يضبط مستوى الصوت المخصص الصوت وفقًا لتفضيلاتك. بالإضافة إلى ذلك، فإن تحسينات التبديل التلقائي وعناصر التحكم في المكالمات تجعل التبديل بين الأجهزة أسرع وأكثر موثوقية، ويمكنك كتم الصوت وإلغاء كتمه من خلال الضغط على ساق السماعات.

يتيح تطبيق "هوم" للمستخدمين إمكانية عرض ما يصل إلى 30 يومًا من سجل النشاط عبر أقفال الأبواب وأبواب المرآب وأنظمة الإنذار وأجهزة استشعار الاتصال.

يعتبر "سبوت لايت سيرتش" أيضًا أكثر تفاعلية، بحيث يمكنك أداء أشياء مثل تغيير الإعدادات دون فتح أحد التطبيقات.

في تطبيق التذكيرات، توجد قائمة البقالة المضمنة التي تجمع العناصر التي تضيفها إلى فئات، ويمكن للمستخدمين تغيير كيفية تجميع العناصر وتتذكر القائمة تفضيلاتهم.

في تطبيق الملاحظات، يمكنك إنشاء روابط بين الملاحظات بحيث يمكن ربط الملاحظات ذات الصلة ببعضها البعض، كما يحتوي التطبيق أيضًا على دعم أفضل لملفات "بي دي إف".

أصبح البحث المرئي متاحًا الآن في إطارات الفيديو المتوقفة مؤقتًا، حيث يمكن للمستخدمين تحديد الطعام وواجهات المحلات واللافتات والرموز ورفع الموضوعات الفردية من الصور ومقاطع الفيديو.

يمكن تنشيط المساعد الصوتي "سيري" بمجرد قول "سيري"، دون الحاجة إلى قول "مرحبًا سيري". وبمجرد التنشيط، يمكنك إصدار أوامر متعددة على التوالي دون الحاجة إلى إعادة تنشيط المساعد.

في تطبيق "الصور"، يستخدم ألبوم الأشخاص التعلم الآلي عبر الجهاز للتعرف على المزيد من صور الأشخاص المفضلين لدى المستخدم، بالإضافة إلى القطط والكلاب.

ويدعم تطبيق "البريد الإلكتروني" الملء التلقائي لرموز التحقق تمامًا مثل الرسائل.

في "آبل نيوز"، يمكن للمشتركين الوصول إلى الكلمات المتقاطعة اليومية والاستماع إلى القصص الصوتية لاشتراك "آبل نيوز بلس" في تطبيق البودكاست.

أصبح من الممكن عبر تطبيق "اللياقة البدنية" رؤية أبرز أنشطة تمرين الأصدقاء وإنشاء جداول مخصصة للتمرين والتأمل باستخدام الخطط المخصصة لاشتراك "آبل فيتنس بلس".

الأجهزة الداعمة لـ "آي أو إس 17"

يتوافق (iOS 17) مع "ايفون إكس آر" (iPhone XR) و "ايفون إكس إس" (iPhone XS) والإصدارات الأحدث، مما يعني أنه لن يدعم "آيفون 8" و "آيفون 8 بلس" و "آيفون إكس"، حيث كانت هذه الأجهزة قادرة على تشغيل (iOS 16)، لكن لا يمكن تحديثها إلى (iOS 17).

وفيما يلي القائمة الكاملة للهواتف المدعومة: