حاسوب لوحي للاستخدامات الشاقة من أوكيتيل
أطلقت شركة أوكيتيل حاسوبها اللوحي "آر تي 7 تايتان" الجديد المخصص للاستخدامات الشاقة.
وأوضحت الشركة الصينية أن حاسوبها اللوحي الجديد يوفر الحماية ضد الماء حتى عمق 1.2 متر، وضد الغبار، وضد السقوط من ارتفاع يصل إلى متر واحد.
ويشتمل الحاسوب اللوحي على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميغابيكسلا وكاميرا رؤية ليلية بدقة 20 ميغابيكسلا وكاميرا بدقة 2 ميغابيكسل، مع كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي بدقة 32 ميغابيكسلا.
ويأتي الجهاز بشاشة بقياس 10.1 بوصات، وبدقة وضوح 1920×1200 بيكسل.
وينبض داخل الحاسوب اللوحي المعالج "ميديا تيك ديمنسيتي 720″، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 12 غيغابايتا، وذاكرة داخلية سعة 265 غيغابايتا.
ويعمل الجهاز بنظام التشغيل "أندرويد 13″، ويشتمل على معالج من الجيل الخامس، وتم تجهيزه ببطارية سعة 32 ألف مللي أمبير/ساعة، التي تصل فترة تشغيلها إلى 113 يوما في وضع الاستعداد.