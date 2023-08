ماسك: نتكفّل بالنفقات القانونية لمستخدمي إكس حال تعرضهم لمشاكل وظيفية بسبب منشوراتهم

تعهد إيلون ماسك بتكفّل شركة "إكس" -التي يملكها- بدفع تكاليف الخدمات القانونية للمستخدمين الذين يواجهون مشكلات مع أرباب عملهم بسبب منشوراتهم على المنصة.

وواجه مستخدمون، من بينهم العديد من المشاهير والأشخاص المعروفين على الساحة العامة، مشكلات مع أرباب العمل بسبب منشورات مثيرة للجدل نشروها أو أعجبوا بها أو أعادوا نشرها على المنصة التي كان اسمها في السابق "تويتر".

وكتب ماسك على الموقع "إذا تعامل معكم صاحب العمل بشكل غير عادل بسبب نشر شيء ما على هذه المنصة، سندفع مقابل فاتورتكم القانونية" ولم يذكر ماسك تفاصيل حول طريقة حصول المستخدمين على الأموال.

If you were unfairly treated by your employer due to posting or liking something on this platform, we will fund your legal bill.

No limit.

Please let us know.

— Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2023