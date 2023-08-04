‫لينوفو تطلق حاسوبها اللوحي الجديد "تاب برو 12.7"

أطلقت شركة لينوفو حاسوبها اللوحي الجديد "تاب برو 12.7" الذي يمتاز بشاشة "إل سي دي" قياس 12.7 بوصة وبدقة وضوح 2944 × ‫1840 بيكسلا، فيما يبلغ معدل تحديث الصورة 144 هرتزا.

‫وأوضحت الشركة الصينية أن شاشة الحاسوب اللوحي تدعم تقنية "إنش دي آر دولبي فيجن" والإدخال عن طريق القلم النشط.

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‫‫وينبض داخل الجهاز معالج "كوالكوم سنابدراغون 870" مع ذاكرة وصول ‫عشوائي سعة 8 غيغابايتات، وذاكرة داخلية سعة 256 غيغابايتا قابلة للزيادة.

ويشتمل الحاسوب اللوحي على كاميرا رئيسية بدقة 8 ميغابيكسلات وكاميرا ‫أمامية لالتقاط صور السيلفي بدقة 13 ميغابيكسلا.

‫كما تم تجهيز الحاسوب اللوحي ببطارية تبلغ سعتها 10 آلاف و200 مللي أمبير/ ساعة، و‫تصل فترة تشغيلها إلى 47 يوما في وضع الاستعداد.

‫وإلى جانب الشحن بما يصل إلى قدرة 20 واطا يسمح منفذ "يو إس بي- سي" أيضا بتوصيل ‫الشاشات الخارجية بدقة "4 كيه".