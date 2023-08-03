منصة "إكس" تتيح للمستخدمين إخفاء العلامة الزرقاء من حساباتهم

باتت منصة "إكس" -الاسم الجديد لتويتر- تتيح لمشتركيها بخدمة "العلامة الزرقاء" إخفاءها من صفحاتهم الشخصية، بعدما بات ظهورها مُحرجاً لعدد كبير منهم منذ استحواذ ماسك على الشركة.

ويمكن لمستخدمي الشبكة الاجتماعية الاشتراك بخدمة العلامة الزرقاء لقاء دفع ما بين 8 و11 دولارا، مع حصولهم على امتيازات إضافية بينها التقليل من الإعلانات التي تصل إليهم، وكتابة منشورات وتحميل مقاطع فيديو أطول، وإلغاء منشور أو تعديله.

وقبل أن يجعل ماسك الحصول على العلامة الزرقاء خدمة مدفوعة، كانت هذه العلامة مجانية وخاصة بالحسابات الموثقة.

وباتت هذه العلامة تشكل مصدر حرج للمستخدمين الذين لا يرغبون في الكشف عن أنهم يدفعون للشبكة الاجتماعية المملوكة لهذا الملياردير المثير للجدل، أو أولئك الذين سئموا من تلقي الصور والتعليقات الساخرة التي تستهدف المشتركين في الخدمة.

اختيار وأدوات

وقال موقع شبكة "إكس" الإلكتروني: بات يمكنكم اختيار ما إذا كنتم ترغبون في إخفاء العلامة الزرقاء من حساباتكم. وسيتم إخفاؤها من صفحاتكم الشخصية أو رسائلكم.

ورغم ذلك، قد تظهر العلامة الزرقاء "في أماكن معينة، في مؤشر إلى أنّ المستخدم مشترك في الخدمة"، وقد تُعطَّل بعض الأدوات طالما كانت العلامة مخفية.

وقد لاقى هذا القرار تعليقات ساخرة كثيرة، حيث قال روس ماغلس نائب رئيس تحرير صحيفة "فيلادلفيا إنكوايرر" الأميركية اليومية "من الجنون أن ماسك نجح في تحويل هذا الرمز من مكانة اجتماعية مرغوب فيها بصورة كبيرة إلى أمر مخجل جدا لدرجة أن الأشخاص الذين يدفعون لقاء الحصول عليها قد يرغبون في إخفائها".