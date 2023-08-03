‫شاومي تطلق هاتفها الذكي "ردمي 12"

أطلقت شركة "شاومي" (Xiaomi) هاتفها الذكي "ردمي 12 5 جي" (Redmi 12 5G) ‫الجديد، الذي يدعم شبكة الاتصالات الجوالة الحديثة من الجيل الخامس.

وأوضحت الشركة الصينية أن هاتفها الذكي الجديد يمتاز بشاشة بقياس 6.79 بوصات، وبدقة وضوح 1080 بيكسلا، مع معدل تحديث صورة يبلغ 90 ‫هرتزا، بينما تبلغ شدة السطوع 450 نيت.

‫وينبض بداخل الهاتف معالج "كوالكوم سنابدراغون 4" من الجيل الثاني، مع ذاكرة وصول ‫عشوائي سعة 4 أو 8 غيغابايت، بينما تبلغ سعة الذاكرة الداخلية 128 ‫أو 256 غيغابايتا.

ويشتمل الهاتف الجديد على كاميرا خلفية تتألف من عدسة رئيسية بدقة 50 ‫ميغابيكسلا وعدسة للعمق 2 ميغابيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 8 ‫ميغابيكسلات لالتقاط صور السيلفي.

‫وتم تزويد الهاتف بمستشعر بصمة الإصبع، كما أنه يدعم مقبس سماعة رأس 3.5 ‫ملم. ويعمل الهاتف بنظام تشغيل يعتمد على "أندرويد 13" (Android 13).

‫وتم تجهيز الهاتف الذكي الجديد ببطارية سعة 5 آلاف مللي أمبير -ساعة.