"إكس" تخطط لدعم ميزة مفاتيح المرور

كشفت منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) أنها تخطط لدعم ميزة مفاتيح المرور (Passkeys)، التي تتيح للمستخدمين تسجيل الدخول دون الحاجة إلى إدخال كلمات مرور.

وتعد مفاتيح المرور معيارا جديدا تم تطويره بالتعاون بين تحالف "إف آي دي أو" (FIDO) واتحاد شبكة الويب العالمية، وهما تجمعان يضمان معظم الشركات التقنية الكبرى، وتستخدم هذه الميزة تقنيات التشفير لإنشاء رابط آمن بين جهاز المستخدم وموقع الويب أو التطبيق، وباستخدام هذه الميزة لن يكون المستخدمون بحاجة إلى تذكر أو كتابة كلمات المرور التقليدية، أو الخوف من تسريبها أو الاستيلاء عليها.

ورصد بعض مطوري التطبيقات علامات ودلائل في الإصدار الأخير من تطبيق "إكس" تشير إلى أن الفريق المطور في الشركة يعمل على إضافة ميزة مفاتيح المرور قريبا.

ومن المتوقع أن تكون الميزة الجديدة متاحة للمستخدمين بوصفها خيارا إضافيا أكثر أمانا، وعند توفرها سيتمكن المستخدمون من تسجيل الدخول إلى حساباتهم باستخدام المصادقة البيومترية، أي من خلال بصمات الأصابع أو تقنية التعرف على الوجه.

وتجدر الإشارة إلى أن ميزة مفاتيح المرور تم رصدها أيضا في العديد من التطبيقات حاليا، مثل منصة التوظيف عبر الإنترنت "لينكد إن" و"واتساب" و"تيك توك".

ومن المتوقع أن تتبنى شركات تقنية كبيرة مثل "آبل" و"غوغل" و"مايكروسوفت" وغيرها هذه الميزة في المستقبل، لتحل محل كلمات المرور التقليدية.