بعد وقفها على "أي أو أس".. ميتا تعتزم وقف "ماسنجر لايت" على أجهزة أندرويد

تعتزم شركة خدمات الإنترنت الأميركية "ميتا بلاتفورمس" وقف تشغيل "ماسنجر لايت" وهو النسخة الأخف ومحدودة الإمكانية من تطبيق المحادثة الفورية "ماسنجر" على الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد.

وأشار موقع "تك كرانش" -المتخصص في موضوعات التكنولوجيا- إلى أن مستخدمي التطبيق بدأت تصلهم رسائل توصيهم باستخدام الإصدار "ماسنجر" بدلا من "ماسنجر لايت" حتى يتمكنوا من مواصلة التحدث مع الآخرين.

كما تم حذف تطبيق "ماسنجر لايت" من متجر "غوغل بلاي" الإلكتروني للمستخدمين الجدد، ولن يكون متاحا للمستخدمين الحاليين بعد 18 سبتمبر/أيلول المقبل.

وقال متحدث باسم شركة ميتا إنه "اعتبارا من 21 أغسطس/آب الحالي، سيتم توجيه الذين يستخدمون تطبيق ماسنجر لايت على أجهزة أندرويد لاستخدام ماسنجر (أو إف بي لايت) لإرسال واستقبال الرسائل عبر تطبيق ماسنجر".

يُذكر أن ميتا -التي كانت تعرف في السابق باسم فيسبوك- قدمت تطبيق "ماسنجر لايت" لأجهزة أندرويد عام 2016 للذين يستخدمون أجهزة ذكية وأقل قوة.

ويتيح هذا التطبيق الوظائف الرئيسية فقط في تطبيق "ماسنجر" حتى لا يشغل سوى مساحة صغيرة من ذاكرة الجهاز، ويستهلك كمية أقل من طاقة معالجه.

ورغم أن "ميتا" أطلقت نسخة من التطبيق "ماسنجر لايت" للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل "آي أو إس" فإنها أوقفت تشغيله على هذه الأجهزة عام 2020.

وبحسب شركة تحليل بيانات سوق الأجهزة المحولة "داتا إيه آي" تم تنزيل حوالي 760 مليون نسخة من التطبيق "ماسنجر لايت" منذ إطلاقه عام 2016، حيث تعتبر الهند أكبر دولة تستخدمه، تليها البرازيل وإندونيسيا، في حين تحتل الولايات المتحدة المركز الثامن في قائمة الدول الأكثر تنزيلا للتطبيق.

ويأتي إعلان وقف "ماسنجر لايت" على أجهزة أندرويد بعد وقت قصير من إعلان "ميتا" اعتزامها استبعاد خاصية دعم الرسائل النصية القصيرة من تطبيق "ماسنجر" الشهر المقبل.

وأبلغت "ميتا" المستخدمين بأنه "لن يكون في مقدورهم استخدام ماسنجر لإرسال أو استقبال الرسائل النصية القصيرة التي يتم إرسالها عبر شبكات الهواتف الخلوية عندما يتم تحديث التطبيق بعد 28 سبتمبر/أيلول 2023".