"ميتا" تسعى لرفع شعبية "ثريدز" عبر إطلاق نسخة ويب

تستعد شركة "ميتا" لإطلاق إصدار الويب من تطبيق "ثريدز"، على أمل منافسة منصة "إكس" -المعروفة باسم "تويتر" سابقا- بعد تضاؤل عدد مستخدميها منذ إطلاقها في 5 يوليو/تموز 2023.

ومن المتوقع أن يساهم إطلاق نسخة الويب في زيادة انتشار "ثريدز"، لا سيما أنه سيسهل إدارة حسابات العلامات التجارية والشركات والمعلنين والصحفيين.

ولم يذكر موقع "ميتا" موعدا للإطلاق، لكن رئيس منصة "إنستغرام" آدم موسيري، قال إن ذلك قد يحدث قريبا، في حين ذكر موقع "ذي فيرج" أن نسخة الويب قد تصبح متاحة هذا الأسبوع.

وقال موسيري في منشور على "ثريدز" يوم الجمعة الماضي، "نحن قريبون من إطلاق نسخة الإنترنت".

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وكان "ثريدز" شهد تسجيل 100 مليون مستخدم في أول 5 أيام من إطلاقه، إلا أن شعبية التطبيق عانت انخفاضا واضحا فيما بعد، إذ عاد المستخدمون -فيما يبدو- إلى منصة "إكس" الأكثر شيوعا بعد الاندفاع الأولي لتجربة منتج "ميتا" الجديد.

في الوقت نفسه، تتحرك الإدارة بسرعة لإطلاق ميزات جديدة. وتقدم "ثريدز" حاليا ميزة القدرة على تعيين إشعارات النشر للحسابات وعرضها في خلاصة مرتبة زمنيا.

كما ستطلق قريبا بحثا محسنا قد يسمح للمستخدمين البحث عن منشورات محددة وليس مجرد حسابات.

ومع ذلك، ذكرت "ذي فيرج" نقلا عن "وول ستريت جورنال" أن مصادرها تقول إن "خطط إطلاق الميزة ليست نهائية ويمكن أن تتغير".

وحاليا، يتوفر إصدار واحد من التطبيق فقط على نظامي "آي أو إس" و"أندرويد"، مع وظائف محدودة.