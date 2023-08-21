منها البلايستيشن.. تعرف على الطريقة الصحيحة لتنظيف أجهزة الألعاب

تحتاج أجهزة الألعاب إلى التنظيف من حين إلى آخر لإزالة الأتربة والأوساخ العالقة بها، والتي تؤثر سلبا على أدائها، وهو ما يمكن الاستدلال عليه من خلال بطء الألعاب أو صدور صوت عال من الجهاز.

وينبغي قبل بدء أعمال التنظيف فصل الجهاز عن مصدر التيار الكهربائي، وذلك لسلامة المستخدم والجهاز على حد سواء.

ونقلت مجلة "كمبيوتر بيلد" الألمانية عن خبراء تحذريهم من أن تنظيف هذه الأجهزة بالماء من شأنه أن يتلفها، وبدلا من ذلك ينبغي استعمال قطعة قماش مبللة بشكل خفيف عند الضرورة.

كما شدد الخبراء على الابتعاد عن مواد التنظيف، والتي يمكن أن تضر بسطح الجهاز، مشيرين إلى أن عملية التنظيف يجب أن تتم بقطعة قماش ناعمة وبخاخ هواء مضغوط.

ويجب أيضا توخي الحذر عند استخدام أجهزة كالمكنسة الكهربائية، أو أي جهاز قوي يمكن أن يؤثر على جهاز الألعاب ومكوناته. وبدلا من ذلك يمكن ضبط المكنسة الهوائية على أدنى مستويات الشفط.

وبشكل عام، أوصى الخبراء بتنظيف سطح جهاز الألعاب مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، مع إجراء تنظيف شامل كل 6 أشهر، وذلك حتى لا تسد الأوساخ المراوح، وللحصول على كفاءة تبريد عالية وصوت منخفض وإطالة العمر الافتراضي للجهاز.