قدّم للعالم أهم برمجيات التصميم.. وفاة جون وارنوك مؤسس "آدوبي"

أعلنت شركة "آدوبي" الأميركية وفاة المؤسس المشارك للشركة جون وارنوك عن عمر يناهز 82 عامًا من دون الكشف عن سبب الوفاة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة شانتانو ناراين، في رسالة بريد إلكتروني أُرسلت إلى الموظفين، "إنه يوم حزين لعائلة آدوبي والصناعة التي كان مصدر إلهام لها لعقود من الزمن".

وتابع ناراين، "إنه أحد أعظم المخترعين في جيلنا، وله تأثير كبير على كيفية تواصلنا بالكلمات والصور ومقاطع الفيديو… كانت تفاعلاتي مع جون على مدار الـ25 عامًا الماضية هي أبرز ما يميز مسيرتي المهنية".

وكان وارنوك أسس شركة البرمجيات الثورية "آدوبي" عام 1982 مع شريكه الراحل الدكتور تشارلز جيشكي. وصممت زوجته مارفا وارنوك شعار الشركة الأصلي، وأصدرت "آدوبي" أول برنامج لها، وهو برنامج النشر المكتبي "آدوبي بوست سكربت" بعد ذلك بعامين.

عمل وارنوك رئيسا تنفيذيا للشركة حتى عام 2000، وكان رئيسًا مشاركًا لمجلس الإدارة جنبًا إلى جنب جيشكي حتى عام 2017، ثم تحوّل وارنوك إلى عضو في مجلس إدارة الشركة.

ذاع صيت "آدوبي" عالميا بعد تطويرها برنامجي "آدوبي آكروبات" و"آدوبي فوتوشوب"، لكن الشركة لديها أيضا مجموعة واسعة من التطبيقات الأساسية المرموقة في عديد من الصناعات.

وخلال فترة تولي وارنوك منصب الرئيس التنفيذي، أنشأت "آدوبي" برامج للأعمال، وتصميم الرسوم، والتصوير، وتحرير الفيديو، وتسجيل الصوت، وغيرها من التطبيقات.