سامسونغ تطلق هاتفها الذكي غالاكسي زي فليب 5 القابل للطي

أطلقت شركة سامسونغ هاتفها الذكي غالاكسي زي فليب 5 القابل للطي الجديد، الذي يمتاز بمقاومة الماء.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن هاتفها الذكي الجديد يشتمل على شاشتين: الأولى رئيسية قياس 6.7 بوصات، وبدقة وضوح 1080 بيكسلا، بينما يبلغ معدل تنشيط الصورة 120 هرتزا.

أما الشاشة الثانية فهي بقياس 3.4 بوصات، وبدقة وضوح 720 بيكسلا، وبمعدل تنشيط صورة يبلغ 60 هرتزا.

وتتمثل استخدامات الشاشة الثانية في عرض معلومات عن الوقت وأحوال الطقس وأسعار الأسهم والتحكم في تشغيل الموسيقى والرد على الرسائل؛ بفضل تزويدها بلوحة مفاتيح، كما يمكن استخدامها عند التقاط صور السيلفي بواسطة الكاميرا المزدوجة.

وزود الهاتف الجديد بمعالج كوالكوم سنابدراغون 8 من الجيل الثاني، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 غيغابايتات، بينما تبلغ سعة الذاكرة الداخلية 512 غيغابايتا.

ويشتمل الهاتف الجديد على كاميرا رئيسية بدقة 12 ميغابيكسلا وكاميرا ذات زاوية واسعة للغاية بدقة 12 ميغابيكسلا، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 10 ميغابيكسلات لالتقاط صور السيلفي.

وتم تزويد الهاتف الذكي بمستشعر بصمة الإصبع وبطارية سعة 3700 مللي أمبير ساعة، التي يتم شحنها عبر منفذ "يو إس بي سي" أو لاسلكيا.

ويعمل الهاتف الذكي الجديد القابل للطي بنظام تشغيل يعتمد على "أندرويد 13".