ماسك يعلن إلغاء خاصية الحظر على منصة "إكس"

قال إيلون ماسك -أمس الجمعة- إن منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي ستلغي ميزة تسمح للمستخدمين بحظر مشاركات من حسابات معيّنة.

وقال ماسك "سيلغى الحظر كخاصية مع استثناء الرسائل المباشرة"، موضحًا أن الخيار سيبقى متاحًا "للرسائل المباشرة" بين مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي، التي كانت تُعرف باسم "تويتر".

وتستخدم هذه الخاصية لتقييد التفاعل مع حسابات معينة على المنصة.

ومنذ استحواذه على المنصة لقاء 44 مليار دولار نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تراجعت عائداتها الإعلانية بحوالى النصف "بسبب منهجه الأكثر مرونة في منع خطاب الكراهية، وإعادة حسابات متطرفة كانت محظورة سابقًا"، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتحدّث ماسك مرارًا عن أن رغبته في حرية التعبير، هي الدافع وراء التغييرات التي أجراها.

وحسب مركز مكافحة الكراهية الرقمية، وهو منظمة غير حكومية، ازدهر خطاب الكراهية على المنصة.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعاد ماسك تشغيل حساب الرئيس السابق دونالد ترامب على "تويتر"، لكنّ الأخير لم يعُد بعدُ إلى المنصة.

وحُظر ترامب من "تويتر" مطلع 2021 لدوره في اقتحام أنصاره مبنى الكونغرس في 6 يناير/كانون الثاني 2021، سعيًا لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 وفاز فيها الرئيس الحالي جو بايدن.

كما أعادت شبكة "إكس" تشغيل حساب مغني الراب والمصمم الأميركي كانييه ويست، بعد حوالي ثمانية أشهر على تعليقها إياه، على ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال".