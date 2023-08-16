‫أوكيتيل الصينية تطلق حاسوبها اللوحي "آر تي 6"

أطلقت شركة "أوكيتيل" (Oukitel) حاسوبها ‫اللوحي "آر تي 6" (RT6) الجديد المخصص للاستخدامات الشاقة، إذ إنه يتمتع بحماية ‫جيدة ضد الغبار والماء والسقوط من ارتفاع 1.5 متر، وذلك وفقا لفئات ‫الحماية "آي بي 68″ (IP68) و"آي بي 69 كيه" (IP69K).

‫‫وأوضحت الشركة الصينية أن الحاسوب اللوحي الجديد يأتي بشاشة قياس 10.1 ‫بوصات وبدقة وضوح 1920 × 1200 بيكسل، في حين تبلغ شدة السطوع 400 نيت.

‫ويشتمل الحاسوب على كاميرا أمامية وأخرى خلفية بدقة 16 ميغابيكسلا لكل منهما.

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‫‫ويحتوي الجهاز على معالج" ميديا تيك إم تي 8788″ (MediaTek MT8788)، مع ذاكرة وصول عشوائي "رام" (RAM) ‫سعة 8 غيغابايتات، وذاكرة داخلية سعة 256 غيغابايتا.

‫ويعمل الحاسوب اللوحي الجديد بنظام التشغيل "أندرويد 13" (Android 13)، ويشتمل على ‫مودم "إل تي إي" (LTE)، ويتيح الشحن عبر منفذ "يو إس بي- سي" (USB-C).

‫وتم تجهيز الحاسوب اللوحي الصيني المذكور ببطارية سعة 20000 مللي أمبير/ساعة، وتصل ‫فترة تشغيلها إلى 15 ساعة عند تشغيل مقاطع الفيديو أو الألعاب.