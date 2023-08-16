أوكيتيل الصينية تطلق حاسوبها اللوحي "آر تي 6"
أطلقت شركة "أوكيتيل" (Oukitel) حاسوبها اللوحي "آر تي 6" (RT6) الجديد المخصص للاستخدامات الشاقة، إذ إنه يتمتع بحماية جيدة ضد الغبار والماء والسقوط من ارتفاع 1.5 متر، وذلك وفقا لفئات الحماية "آي بي 68″ (IP68) و"آي بي 69 كيه" (IP69K).
وأوضحت الشركة الصينية أن الحاسوب اللوحي الجديد يأتي بشاشة قياس 10.1 بوصات وبدقة وضوح 1920 × 1200 بيكسل، في حين تبلغ شدة السطوع 400 نيت.
ويشتمل الحاسوب على كاميرا أمامية وأخرى خلفية بدقة 16 ميغابيكسلا لكل منهما.
ويحتوي الجهاز على معالج" ميديا تيك إم تي 8788″ (MediaTek MT8788)، مع ذاكرة وصول عشوائي "رام" (RAM) سعة 8 غيغابايتات، وذاكرة داخلية سعة 256 غيغابايتا.
ويعمل الحاسوب اللوحي الجديد بنظام التشغيل "أندرويد 13" (Android 13)، ويشتمل على مودم "إل تي إي" (LTE)، ويتيح الشحن عبر منفذ "يو إس بي- سي" (USB-C).
وتم تجهيز الحاسوب اللوحي الصيني المذكور ببطارية سعة 20000 مللي أمبير/ساعة، وتصل فترة تشغيلها إلى 15 ساعة عند تشغيل مقاطع الفيديو أو الألعاب.