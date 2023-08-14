ميزات جديدة في الجيل الرابع من هاتف آيفون "إس إي"

أعلنت شركة "آبل" إطلاق العديد من الميزات الجديدة للجيل الرابع المنتظر من هاتف آيفون "إس إي 4″(SE 4) رخيص الثمن، الذي سيحمل تصميمًا يشبه تصميم هاتف آيفون 14.

ومن المنتظر أن يحتوي هاتف آيفون "إس إي 4" على منفذ "يو إس بي سي" للشحن ونقل البيانات، بدلًا من منفذ "لايتنينغ" التقليدي، حيث ستتحول منتجات آبل كليًا إلى منفذ "يو إس بي سي"، تماشيًا مع القوانين والتشريعات الجديدة الملزِمة بتوحيد منافذ الشحن في الأجهزة الإلكترونية.

وسيضم الهاتف تقنية تعرف الوجه، وذلك خلافًا لتوقعات سابقة أفادت بأن "آبل" قد تُبقي على خاصية تعرف بصمات الأصابع المتوفرة في الإصدارات السابقة، كما سيحتوي الجهاز الجديد على زر "أكشن" الجديد، الموجود في هواتف "آيفون 15" القادمة، الذي يمكن تخصيصه لأداء وظائف ومهام متنوعة.

وستحافظ "آبل" على وجود (كاميرا) واحدة خلفية في الهاتف، ومع ذلك فقد يشهد الهاتف تطورات أخرى؛ مثل: إضافة شاشة من نوع "أوليد" بدلًا من "إل سي دي"، كما قد يكون أول هاتف يحمل (مودم) اتصال مخصّص داعم لشبكات الجيل الخامس من تطوير "آبل".

جدير بالذكر أن السعر الحالي لهاتف آيفون "إس إي" الأحدث -الذي صدر في 2022- يبدأ من 430 دولارًا أميركيًا.